中國10年來跟外國聯合軍演次數加倍，東協國家不願得罪中美任一方

（中央社）中共總書記習近平中共18大掌權以來持續透過軍事擴大外交影響力。中共解放軍過去10年聯合他國軍演次數翻倍、高階軍事官員出訪他國頻率增加，軍事構成中國外交政策重要部分。

《南華早報》（SCMP）分析中國官媒《新華社》報導發現，從2013年以來，中共解放軍與外國軍隊一起軍演數量增加了1倍多，海軍對於南半球國家有更多港口訪問；中國最高軍事領導機構中央軍事委員會官員有更多出訪外國行程。

西方國家斥責中國違背自由民主價值

報導指出，軍事外交成為中國外交政策重要組成部分，聯合他國軍演次數增加有助於提升外交影響力；中共解放軍大秀軍事肌肉做法，卻也引起美國為首的西方國家質疑，指責中國試圖重塑國際秩序，違背自由民主價值。

在中國與西方國家關係緊張升級情況下，中國和盟友俄羅斯的軍演數量、範圍均增加；俄羅斯、巴基斯坦為中共解放軍頭號軍事夥伴，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，關係仍然緊密。中、俄在內的上海合作組織近年也持續舉行大規模反恐聯合軍演。

前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）1月份於一場中國軍事外交聽證會上說，在中共、中央軍委指導下，中共解放軍展開形式多樣軍事外交，頻繁地展開雙邊、多邊軍演，創造建立外國基地機會，也與外國軍隊參與軍事活動、積極推動軍售。

喬治華盛頓大學（George Washington University）博士候選人Jackie Wong Siu-hei表示，中亞國家、印度、巴基斯坦等國家參加在俄舉行的「上合組織和平使命2021」演習規模很大，派出人數、武器皆較中共解放軍與東協國家聯合軍演有實質意義，顯示各個國家有不同軍事外交目標。

東協國家不得罪中美兩方

美國與東協國家軍演規模，也較中國與這些國家軍演來得規模較大、深度較深，原因為美國與亞太國家合作歷史悠久，美國軍事推廣進入亞洲國家已久，包括提供軍事訓練、軍事武器，這也意味著亞洲國家較不願意與中國進行深入的聯合軍演。

全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）認為，中國是東協國家重要經濟夥伴，美國則是軍事夥伴、軍事保證人，東協國家不會想讓任何一方不高興，基於美國因素，不會與中國走得太近，但也不想冒犯中國；不過對於不使用大量美國武器的國家來說，上述相關性不存在。

她說，許多國家依賴中國貿易關係，必須保持雙方友好；收到大量美國武器交付的國家也在安全上依靠美國，所以為了取悅雙方，這些國家願意以具備象徵意義的軍演安撫中國，同時仍可獲得美國的武器交付或安全保證。

艾希頓指出，所謂象徵意義軍事外交活動也包括港口訪問、高層會議，例如中央軍事委員會高階官員與他國的國防部長召開會議等，高層會晤是軍事外交關鍵績效指標之一。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：楊士範