中國10年來跟外國聯合軍演次數加倍，東協國家不願得罪中美任一方
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全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）認為，許多國家依賴中國貿易關係，必須保持雙方友好；收到大量美國武器交付的國家也在安全上依靠美國，所以為了取悅雙方，這些國家願意以具備象徵意義的軍演安撫中國，同時仍可獲得美國的武器交付或安全保證。
（中央社）中共總書記習近平中共18大掌權以來持續透過軍事擴大外交影響力。中共解放軍過去10年聯合他國軍演次數翻倍、高階軍事官員出訪他國頻率增加，軍事構成中國外交政策重要部分。
《南華早報》（SCMP）分析中國官媒《新華社》報導發現，從2013年以來，中共解放軍與外國軍隊一起軍演數量增加了1倍多，海軍對於南半球國家有更多港口訪問；中國最高軍事領導機構中央軍事委員會官員有更多出訪外國行程。
西方國家斥責中國違背自由民主價值
報導指出，軍事外交成為中國外交政策重要組成部分，聯合他國軍演次數增加有助於提升外交影響力；中共解放軍大秀軍事肌肉做法，卻也引起美國為首的西方國家質疑，指責中國試圖重塑國際秩序，違背自由民主價值。
在中國與西方國家關係緊張升級情況下，中國和盟友俄羅斯的軍演數量、範圍均增加；俄羅斯、巴基斯坦為中共解放軍頭號軍事夥伴，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，關係仍然緊密。中、俄在內的上海合作組織近年也持續舉行大規模反恐聯合軍演。
前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）1月份於一場中國軍事外交聽證會上說，在中共、中央軍委指導下，中共解放軍展開形式多樣軍事外交，頻繁地展開雙邊、多邊軍演，創造建立外國基地機會，也與外國軍隊參與軍事活動、積極推動軍售。
喬治華盛頓大學（George Washington University）博士候選人Jackie Wong Siu-hei表示，中亞國家、印度、巴基斯坦等國家參加在俄舉行的「上合組織和平使命2021」演習規模很大，派出人數、武器皆較中共解放軍與東協國家聯合軍演有實質意義，顯示各個國家有不同軍事外交目標。
東協國家不得罪中美兩方
美國與東協國家軍演規模，也較中國與這些國家軍演來得規模較大、深度較深，原因為美國與亞太國家合作歷史悠久，美國軍事推廣進入亞洲國家已久，包括提供軍事訓練、軍事武器，這也意味著亞洲國家較不願意與中國進行深入的聯合軍演。
全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任艾希頓（Anna Ashton）認為，中國是東協國家重要經濟夥伴，美國則是軍事夥伴、軍事保證人，東協國家不會想讓任何一方不高興，基於美國因素，不會與中國走得太近，但也不想冒犯中國；不過對於不使用大量美國武器的國家來說，上述相關性不存在。
她說，許多國家依賴中國貿易關係，必須保持雙方友好；收到大量美國武器交付的國家也在安全上依靠美國，所以為了取悅雙方，這些國家願意以具備象徵意義的軍演安撫中國，同時仍可獲得美國的武器交付或安全保證。
艾希頓指出，所謂象徵意義軍事外交活動也包括港口訪問、高層會議，例如中央軍事委員會高階官員與他國的國防部長召開會議等，高層會晤是軍事外交關鍵績效指標之一。
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範
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搭桃捷走逛2023世客博覽會，以客為尊備加班車即時輸運
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2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
2023世界客家博覽會11日隆重開幕，桃園機場捷運線友善迎「客」，備加班車疏運人潮，7車站播放客家樂曲，2車站打卡點感受客家文化，還有客家彩繪列車，主場涵蓋A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站間的靑埔區域，搭捷運列車參訪唯一路徑，便利又輕鬆。
2023世界客家博覽會活動將持續到10月15日，在此期間，可預期來自全球各地華人區的客藉人士，或全台北中南部的民眾要來活動會場，人潮勢必湧現。
桃園機場捷運線是唯一進入活動主場地的交通路徑，桃園大眾捷運股份有限公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。
A17-A19活動分四大區塊，在A19桃園體育園區站的「客家主展區」包括有世界館、臺灣館、市集區。A18高鐵桃園站的「企業響應區」、「人文地景區」有桃園市兒童美術館(青埔館)夜間光投影展演、青塘園及老街溪流域有多項地景藝術裝置品。A17領航站的「多元文化區」有國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館、陽光劇場及原客市集。
客家文化相當具包容性，所以博覽會活動內容兼具多元民族文化特性在內，走一趟等於參與一場族群文化盛會。
桃園大眾捷運（股）公司展臂迎接來自全球各地及國內各地人士的賓「客」們參與盛會，在A16橫山站到A22老街溪站之間的7座車站月台，已自7月24日起列車進站時會播放客家樂音，曲名分別是「天公落水」及「客家平板」，這是由龍潭愛樂管弦樂團提供的。音樂節奏輕快、活潑、有勁，顛覆客家曲風，讓人忍不住想跟著舞動跳躍。
想融入客家天地，可在A18高鐵桃園站、A12機場第一航廈站設置的客家文化主題牆拍照打卡，紀錄一下客家硬頸精神！另外，桃園及台北兩家大眾捷運股份有限公司推出具客家圖騰的彩繪列車，其中，桃園大眾捷運（股）公司吉祥物「鶇鶇」也粉墨登場穿著客家圖案的服飾，陪著大家前往所有展館。
2023世界客家博覽會策展主題的中英文分別是「天光日个客家」、「Travel to Tomorrow」， 8月11日-10月15日展出，為期66天。「臺灣館」、「世界館」營運時間：週一至週四早上十點到晚上七點。週五至週日及國定假日為早上十點至晚上九點。更多資訊請洽2023世界客家博覽會官方網站。
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