【電影】《巨齒鯊2：海溝深淵》：中共官媒力捧中資大片，只有中國人知道該如何正確「辱華」
我們想讓你知道的是
這部傑森・史塔森與「戰狼」吳京主演的怪獸片。中國《新華社》以「一部中國主控、全球上映的深海怪獸大片」來形容之。但這部得到中國官方肯定的電影，反而變得比所有好萊塢電影更強調「東方主義」，「辱華」的情況也更為嚴重。
上週日心血來潮，與好友吳尚融到台中日新戲院看了由傑森・史塔森（Jason Statham）與「戰狼」吳京主演的怪獸片《巨齒鯊2：海溝深淵》（Meg 2: The Trench）。這部電影是美國華納兄弟（Warner Brothers）發行，上海華人文化產業投資基金出資拍攝，因此是不折不扣的中國資本電影，難怪中國《新華社》會以「一部中國主控、全球上映的深海怪獸大片」來形容之。
由於吳京取代了第一集的李冰冰，成為續集的主要配角，因此許多人將《巨齒鯊2：海溝深淵》戲稱為《戰狼》第三集。中國資金的強勢介入，讓人們忘記了其實在《巨齒鯊》的原作小說《深海侏羅紀》（Meg: A Novel of Deep Terror）中，女主角不是李冰冰飾演的張蘇茵，而是一位日本海洋生物學家，名字叫田中（Masao Tanaka）。
換言之按照原本小說的設定，其實《巨齒鯊》最早強調的其實是美日合作。回到第一部小說出版的1997年，那個時空環境下的美日關係其實並不融洽，雙方都還沒有從1970年代爆發的貿易戰中走出來。就連筆者最愛看的哥吉拉系列電影《六度空間大水怪》（ゴジラvsキングギドラ），都沒能在美國的院線上映，只因為片中出現了哥吉拉龍痛宰二戰美軍的畫面。
但是以大怪獸為主角的特攝電影，其實從1954年第一部上演的哥吉拉開始就大受西方歡迎，我們也可以從中看出《深海侏羅紀》作者艾爾頓（Steve Alten）以巨大生物主題小說來為美日鋪設和解橋梁的用意。不過進入21世紀以後，隨著中共越來越有錢，許多本來以美日為主角的特攝電影都加入了「中國因素」。
這些電影當中，最有名的莫過於2013年的《環太平洋》（Pacific Rim），象徵中華人民共和國取代了日本國成為了代表東亞的頭號經濟巨人。等到2018年第一集《巨齒鯊》（The Meg）上映時，正值川普（Donald Trump）對中共發起貿易戰的高峰期，如今這部續集的上映，是否能如《深海侏羅紀》一般，成為美國和中共和解的象徵？我與吳尚融懷抱著這樣的疑問，進入了電影院。
完全符合「東方主義」的劇情安排
中共官方媒體《新華社》對《巨齒鯊2：海溝深淵》有極為正面的評價。並以吳京提到的明代詩句「上淩霄漢，下燭九溟」為例，指出電影：
不僅展現了中國人對深海的嚮往與探索，乘載了中國人自古以來對海洋的無盡遐想，還詮釋了人海共存，萬物有靈的中國價值理念。同時電影中豐富的中國文化細節，生動的中文台詞，讓世界觀眾看到中國文化的正確打開方式。
但其實整部電影看下來，大概也就這一句「上淩霄漢，下燭九溟」有真正碰觸到古代中國的文化。這一句話確實凸顯了中國文化用字遣詞的優美，但筆者還是不解到底這八個字如何展現了中國人對深海的嚮往與探索？如果真的是如此，明朝以前的中國早就該進入大航海時代了，也輪不到被鴉片戰爭逼著打開國門，然後被這些亂七八糟的百年國恥逼出一堆瘋狂的小粉紅。
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！