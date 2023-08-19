【電影】《巨齒鯊2：海溝深淵》：中共官媒力捧中資大片，只有中國人知道該如何正確「辱華」

上週日心血來潮，與好友吳尚融到台中日新戲院看了由傑森・史塔森（Jason Statham）與「戰狼」吳京主演的怪獸片《巨齒鯊2：海溝深淵》（Meg 2: The Trench）。這部電影是美國華納兄弟（Warner Brothers）發行，上海華人文化產業投資基金出資拍攝，因此是不折不扣的中國資本電影，難怪中國《新華社》會以「一部中國主控、全球上映的深海怪獸大片」來形容之。

由於吳京取代了第一集的李冰冰，成為續集的主要配角，因此許多人將《巨齒鯊2：海溝深淵》戲稱為《戰狼》第三集。中國資金的強勢介入，讓人們忘記了其實在《巨齒鯊》的原作小說《深海侏羅紀》（Meg: A Novel of Deep Terror）中，女主角不是李冰冰飾演的張蘇茵，而是一位日本海洋生物學家，名字叫田中（Masao Tanaka）。

換言之按照原本小說的設定，其實《巨齒鯊》最早強調的其實是美日合作。回到第一部小說出版的1997年，那個時空環境下的美日關係其實並不融洽，雙方都還沒有從1970年代爆發的貿易戰中走出來。就連筆者最愛看的哥吉拉系列電影《六度空間大水怪》（ゴジラvsキングギドラ），都沒能在美國的院線上映，只因為片中出現了哥吉拉龍痛宰二戰美軍的畫面。

但是以大怪獸為主角的特攝電影，其實從1954年第一部上演的哥吉拉開始就大受西方歡迎，我們也可以從中看出《深海侏羅紀》作者艾爾頓（Steve Alten）以巨大生物主題小說來為美日鋪設和解橋梁的用意。不過進入21世紀以後，隨著中共越來越有錢，許多本來以美日為主角的特攝電影都加入了「中國因素」。

這些電影當中，最有名的莫過於2013年的《環太平洋》（Pacific Rim），象徵中華人民共和國取代了日本國成為了代表東亞的頭號經濟巨人。等到2018年第一集《巨齒鯊》（The Meg）上映時，正值川普（Donald Trump）對中共發起貿易戰的高峰期，如今這部續集的上映，是否能如《深海侏羅紀》一般，成為美國和中共和解的象徵？我與吳尚融懷抱著這樣的疑問，進入了電影院。

完全符合「東方主義」的劇情安排

中共官方媒體《新華社》對《巨齒鯊2：海溝深淵》有極為正面的評價。並以吳京提到的明代詩句「上淩霄漢，下燭九溟」為例，指出電影：

不僅展現了中國人對深海的嚮往與探索，乘載了中國人自古以來對海洋的無盡遐想，還詮釋了人海共存，萬物有靈的中國價值理念。同時電影中豐富的中國文化細節，生動的中文台詞，讓世界觀眾看到中國文化的正確打開方式。

但其實整部電影看下來，大概也就這一句「上淩霄漢，下燭九溟」有真正碰觸到古代中國的文化。這一句話確實凸顯了中國文化用字遣詞的優美，但筆者還是不解到底這八個字如何展現了中國人對深海的嚮往與探索？如果真的是如此，明朝以前的中國早就該進入大航海時代了，也輪不到被鴉片戰爭逼著打開國門，然後被這些亂七八糟的百年國恥逼出一堆瘋狂的小粉紅。