《關鍵思維》：如果你正處於努力成為團隊領導人的階段，「客觀歸納」是你一定要達成的
我們想讓你知道的是
所謂的客觀歸納，其實就等於「盤點」＋「總結」＋「疊代」＋「行動」，所以我常常跟大家說這句話：「努力的人善於『盤點』，優秀的人善於『總結』，頂尖的人善於『客觀歸納』。」
文：馬克凡（Mark Ven）
很多時候卡關的不是事情，而是沒有依據事實做盤點與總結
很多時候，團隊成員不是因為不想讓團隊或是事業更上一層樓，而是因為無法對團隊內部進行盤點與總結，所以才會導致資源分散或流程混亂，無法把事情執行到位，所以如果你是領導者，又或者你希望自己未來可以是團隊領導者，你所需要學習的就是學會了解除了自己工作以外的整體工作流程，然後發揮你「盤點」「總結」的能力，帶領大家一起將整個團隊的工作流程進行總結，將自己的正向工作習慣複製到團隊夥伴，並用制度達成文化。
法則一到八都是對自我成長的投資，但當你開始擔任團隊領導人時，要思考的就是建立團隊制度與文化，讓夥伴們透過你設計出來的制度，間接做到法則一到八的事情。
你可以能會說：「那還不簡單，不就是反覆做前面的法則嗎？」但是要明白，當人越多的時候，就越難聚焦，也越難客觀，所以這時候就得用祕密二當中所提到的「誠懇」「熱情」「共利」。
因為從法則九開始，你要思考的不是個人的成長，而是如何協助整個團隊的成長。將你的信念與對關鍵的認知，慢慢地延伸到為團隊服務，甚至是引領團隊一起做到，這需要從自我總結，進化到為團隊總結，最終是引領團隊共同總結。
以前有一位前輩跟我說過，一個好的團隊，就是看領導者能不能用各種方法，建立起團隊持續成長的文化與習慣，並在其中找到商業與獲利模式，持續滾動下去，而自己不能身在其中。
我當時覺得十分震撼，因為我一直認為，團隊領導者要一直帶頭衝刺成長，但聽了這番言論後，我才學習到領導者是引領團隊「找到成長」方法的人。當然，要攻城掠地、需要領導人的技能時，還是要上場打仗，但是在帶領團隊的時候，應該要像教練一樣才對，可是你需要能夠先為自己以及為團隊總結，這樣才會知道要引導團隊夥伴，總結到哪個方向去。
小心不要掉入「慌亂陷阱」
越是多人協作時，越要客觀地盤點，因為事情通常都很簡單，是有人的因素參雜其中，導致你看不到真相，這就是當你變成團隊領導人的時候，越要客觀的原因。
還記得有一次公司在開週會，我們有一位業務，名叫凱恩，他接了客戶的電話之後，就很緊張地在會議中用不太好的口氣說：「系統流程有一個很嚴重的錯誤，現在客戶很生氣，因為影響到很多人，產品團隊的夥伴得趕緊修好它！」那時候我一頭霧水，我認為客戶的事情很重要沒錯，但突然說要產品團隊協助，縱使團隊想幫忙也心有餘而力不足。
因為這個突發狀況，讓會議現場亂成一團，當時我覺得這樣行不通，於是詢問凱恩以下幾個問題：
- 客戶生氣的原因是因為影響到很多人？
- 目前影響到多少人了？
- 影響了多久？
- 只有影響到這位客戶嗎？還是整個系統都有影響到？
- 從什麼時候開始有這個影響的？
- 目前客戶的處理方式是什麼？
- 你回應客戶的方式是什麼？
當我這樣詢問之後，大家都安靜下來，然後凱恩才慢慢地說：「客戶說有兩個用戶有反應，目前客戶已經提供賠償並讓用戶離開了，這件事情發生在上上個禮拜五，目前只有這位客戶有提出反應。」當他回答完時，我意識到事有蹊蹺，於是問他：「客戶是上上禮拜五就提出反應了？還是剛才那通電話才反應？你第一次接到反應時，是怎麼應答客戶的？」這時候他緩緩地講：「客戶上禮拜一就有寄信跟我說了，但是我沒有做出任何反應，所以剛剛客戶才打電話來罵人⋯⋯」
這個例子就是很典型的「沒有依據事實反應」，也是最可怕的情況，缺少客觀事實的呈現，加上情緒的渲染，會讓整件事情失真，最後做出錯誤決策、消耗更多的資源！或許凱恩並沒有意識到自己哪裡有狀況，但其實這就是人性對自己的保護，將自己遇到的困難轉到團隊身上，而團隊夥伴也都相信，所以不假思索地開始動起來。
我們來想想這背後的人性。清楚知道自己怠慢了，故接到電話之後立刻反應，所以：
一、誇大事實（很多人，但其實只有兩人），其實是希望可以讓大家支持他。
二、缺少時間軸（掩蓋自己沒有及時反應）。
三、沒有客觀論述錯誤（很嚴重的bug但沒說清楚），一樣是為了強化讓人支持他，馬上執行。
四、過程中沒有紀錄，無法當下講清楚（所以只能講很嚴重）。
凱恩或許不是有意的，但這就是人性，會自然地做出以上反應，所以團隊領導人要從中協調，盤點對應的關鍵資訊，並引導會議。
經過引導之後，我們就能夠盤點出，原來影響的範圍其實只有兩人，而且事件發生之後，就沒有再重複出現影響了，所以客戶其實只是想要知道緣由與錯誤報告，還有未來發生類似狀況時的應對方法而已。
有時候團隊領導者也會陷入這樣的「慌亂陷阱」，所以當你能夠客觀歸納時，其實就在扮演團隊當中的關鍵角色，同一時間你也正在穩定大家的心。如果你正處於努力成為團隊領導人的階段，那法則九的「客觀歸納」是你一定要達成的！
人事時地物的反問
所謂的客觀歸納，其實就等於「盤點」＋「總結」＋「疊代」＋「行動」，所以我常常跟大家說這句話：「努力的人善於『盤點』，優秀的人善於『總結』，頂尖的人善於『客觀歸納』。」當你開始是團隊領導人時，你的客觀歸納能力會影響團隊的走向，因為你必須帶領團隊找出方向，這時候引領團隊進行有效率的客觀歸納尤其重要！
或許你會問，要怎樣客觀歸納呢？
其實方法很簡單，如果去拆解我上面的案例，你就會發現，我只不過是基於人性的出發點，進行人、事、時、地、物、過程的反問而已。
當你客觀歸納地盤點時，你需要釐清角色（人）、發生的過程（事情）、發生的時間與經過（時）、發生的當下位置（地）、發生的載體（物），以及最重要的整個脈絡的紀錄（過程）。盤點的過程要把「自我保護的人性」與「過度主觀」的兩個人性放置進去，就會發現為什麼對方會這樣做。舉例來說，凱恩因為知道自己怠慢了，所以才隱瞞一些客觀資訊，這時候你要能夠從這個人性面再切入繼續問，同時安撫對方，才會問到真實客觀的資訊。接著透過盤點出來的資訊進行總結，並開始針對這次行動，做出何種反應，以凱恩的例子來說：
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