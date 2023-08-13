離岸風電勞檢訓練強度如國軍作戰，特訓員坦言：痛苦指數遠勝一般
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特訓勞檢員楊尚書回憶，曾經有一次執行任務，當時天氣及海象介於可出海跟不能出海的界線，為了趕工作進度還是決定出船，結果海上風浪將近2米，「人在船上都快飛起來」，暈到最後他連膽汁都吐了出來，相當痛苦。
（中央社）台灣發展再生能源，離岸風電風場陸續興建中，勞動檢查員為了工安前往勞檢，除了要先特訓跳水、攀高，出海一趟動輒6小時起跳，還會暈船暈到吐膽汁。
台灣西部海域離岸風場陸續建置中，由於離岸風機包含海上及水下工程，相關工安不可忽視，勞動部職業安全衛生署為此特訓勞檢員，楊尚書就是其中一名，談到離岸風電勞檢，他直呼「痛苦指數絕對遠勝於一般」。
離岸風場勞檢先特訓，跳水、攀高都要會
楊尚書擔任勞檢員7年時間，接觸過大大小小的行業類別，離岸風電則是新領域，過往擔任勞檢員受訓時也都偏法規相關的課程、沒有體力門檻，但為了去離岸風場勞檢，回想受訓過程都讓他以為自己身在國軍作戰。
依照全球風能組織（GWO）規定，如果要進出離岸風機風場或工作，依照行業不同有不同類型的安全訓練標準，其中勞檢員必須接受完整的基礎安全訓練課程（BST）並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK）才符合資格。
楊尚書說，離岸風電的每一項訓練都相當扎實且擬真，會模擬各種在海上或是風場會遇到突發狀況，他曾經在工作船上模擬如何拯救落水的人、也曾在水中嘗試不依靠工具把翻覆的船翻正等，大大小小的訓練包羅萬象，其中最讓他感到害怕的是「跳水」。
楊尚書說，他沒有懼高，但每次跳水都讓他感到恐懼，因為跳水會模擬最壞的天氣狀況，每次都是雷電、風雨交加的夜晚，不只有轟隆隆的雷擊聲，還有瘋狂打在臉上的雨水，他必須在這惡劣環境下從6米高的跳台跳水，因為完全看不到所以也不知道自己什麼時候落水，即便到水裡了也不知道自己的位置，每次跳水都很容易嗆到，因此每次跳水訓練都讓他心生恐懼。
海上天氣瞬息萬變，夾傷、落海危險不可輕忽
不過，即便接受完訓練，仍可能有許多不可掌握的狀況在勞檢時發生，尤其離岸風電風場在外海，容易受天候、海況影響。楊尚書說，常常1個月前規劃好要去，但出發當天卻可能因海象不佳而取消，只能打道回府。
楊尚書也說，海象不好其實更容易讓勞檢過程更危險，當風浪不佳時，工作船會很難停靠在風機的甲板上，一次沒成功就必須等待下個海浪平穩的區間，可能等一次40分鐘就過去了，而這過程也可能導致人員被船夾傷或者是落海。
除此之外，由於離岸風電的風機相當高聳，每次勞檢都必須爬到8、9層樓高的高度，海上天氣瞬息萬變，可能一瞬間就轉變成雷雨交加的壞天氣，因此也可能有曬傷、被雷擊中等風險。
出海勞檢準備多，暈船暈到吐膽汁
楊尚書第一次出海勞檢是在民國109年，至今雖然已經有5次出海經驗，但他坦言還是最怕遇到暈船，所以每次出任務前，他都會做許多準備。
楊尚書回憶，曾經有一次執行任務，當時天氣及海象介於可出海跟不能出海的界線，為了趕工作進度還是決定出船，結果海上風浪將近2米，「人在船上都快飛起來」，暈到最後他連膽汁都吐了出來，相當痛苦。
楊尚書說，暈船容易造成嘔吐、四肢無力，肌力、電解質流失也會讓他不太能爬跟走，影響工作表現，因此每次接到任務，他都會提前調整身體狀態盡量睡眠充足，出發前也都只吃白吐司、避免油膩或含糖食物等，在勞檢期間也絕對不進食避免暈船加劇。
他也分享，後來聽從前輩的建議，每次出船一定會準備酸梅，如果暈船可以含著比較不會想吐，「真的有效，我每趟都會帶。」
維持體能備戰勞檢，薪資無加給不後悔
離岸風電勞檢任務耗時又耗費體力，為了能順利完成勞檢，楊尚書每天都會運動提升體能，舉凡慢跑、重量訓練、核心運動等，每次至少30分鐘，讓自己在執行任務時有比較好的狀態。
不過，楊尚書也說，雖然平常都有運動維持體能，但每次出完任務都還是覺得相當疲累，「去一次回來可能需要休息好幾天」，體能才會漸漸恢復。
雖然每次執行任務之後都很累，這份工作也沒有專業或危險薪資加給，但楊尚書相當樂觀，他說，「戰士沒有選擇戰場的權利」，自己還是會努力完成每趟任務。
他也說，這個任務可以參與國家重大建設跟政策，每次出任務也可以接觸外籍人士跟最新科技也讓他覺得自己走在時代的前端，讓他覺得相當榮幸也不後悔成為離岸風電的勞檢員。
無薪資加給恐導致人才流失
（中央社）離岸風電是綠能政策不可或缺的一環，面對新興產業工安，全台僅11人通過嚴格受訓可以前往勞檢，但訓練費時辛苦、勞檢危險度又高，勞檢員卻無薪資加給，恐導致人才流失。
台灣西部海域是建設離岸風機的熱門場域，有多個風場商轉或建造中，但離岸風機的作業型態與陸上大不相同、每個步驟都充滿風險，因此危險性也更勝於一般營造工地。
勞檢員勞檢須先受訓，台灣標準比英國規定更嚴
為了新興綠能產業可以順利進展，勞動部職業安全衛生署組成離岸風電監督小組，挑選11名職業安全衛生勞檢員受訓並執行勞檢任務。
依照全球風能組織（GWO）規定，勞檢員必須接受完整的基礎安全訓練課程（BST）並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK）才能進出離岸風場或者執行勞檢任務，其中5項基本安全訓練，包含急救處理、徒手搬運、火場應變、高處作業跟海上求生。
勞動部職業安全衛生署職業安全組簡任技正陳志祺告訴中央社記者，台灣過去並沒有離岸風電的相關勞檢經驗，因此借鏡英國、比照英國規定要求勞檢員受訓。
陳志祺指出，英國是離岸風電發展先驅，他們認為勞檢員跟離岸風電作業人員風險不太一樣，因此只要求勞檢員必須接受高處作業跟海上求生訓練。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！