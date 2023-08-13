離岸風電勞檢訓練強度如國軍作戰，特訓員坦言：痛苦指數遠勝一般

（中央社）台灣發展再生能源，離岸風電風場陸續興建中，勞動檢查員為了工安前往勞檢，除了要先特訓跳水、攀高，出海一趟動輒6小時起跳，還會暈船暈到吐膽汁。

台灣西部海域離岸風場陸續建置中，由於離岸風機包含海上及水下工程，相關工安不可忽視，勞動部職業安全衛生署為此特訓勞檢員，楊尚書就是其中一名，談到離岸風電勞檢，他直呼「痛苦指數絕對遠勝於一般」。

台灣發展再生能源，離岸風電風場陸續興建中，勞動檢查員為了工安前往勞檢必須先特訓，前往勞檢時也都要攀上8、9層樓高的變電站。圖為勞檢員楊尚書（右2）登上變電站後與外國技師等合影。（楊尚書提供）

離岸風場勞檢先特訓，跳水、攀高都要會

楊尚書擔任勞檢員7年時間，接觸過大大小小的行業類別，離岸風電則是新領域，過往擔任勞檢員受訓時也都偏法規相關的課程、沒有體力門檻，但為了去離岸風場勞檢，回想受訓過程都讓他以為自己身在國軍作戰。

依照全球風能組織（GWO）規定，如果要進出離岸風機風場或工作，依照行業不同有不同類型的安全訓練標準，其中勞檢員必須接受完整的基礎安全訓練課程（BST）並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK）才符合資格。

楊尚書說，離岸風電的每一項訓練都相當扎實且擬真，會模擬各種在海上或是風場會遇到突發狀況，他曾經在工作船上模擬如何拯救落水的人、也曾在水中嘗試不依靠工具把翻覆的船翻正等，大大小小的訓練包羅萬象，其中最讓他感到害怕的是「跳水」。

楊尚書說，他沒有懼高，但每次跳水都讓他感到恐懼，因為跳水會模擬最壞的天氣狀況，每次都是雷電、風雨交加的夜晚，不只有轟隆隆的雷擊聲，還有瘋狂打在臉上的雨水，他必須在這惡劣環境下從6米高的跳台跳水，因為完全看不到所以也不知道自己什麼時候落水，即便到水裡了也不知道自己的位置，每次跳水都很容易嗆到，因此每次跳水訓練都讓他心生恐懼。

海上天氣瞬息萬變，夾傷、落海危險不可輕忽

不過，即便接受完訓練，仍可能有許多不可掌握的狀況在勞檢時發生，尤其離岸風電風場在外海，容易受天候、海況影響。楊尚書說，常常1個月前規劃好要去，但出發當天卻可能因海象不佳而取消，只能打道回府。

楊尚書也說，海象不好其實更容易讓勞檢過程更危險，當風浪不佳時，工作船會很難停靠在風機的甲板上，一次沒成功就必須等待下個海浪平穩的區間，可能等一次40分鐘就過去了，而這過程也可能導致人員被船夾傷或者是落海。

除此之外，由於離岸風電的風機相當高聳，每次勞檢都必須爬到8、9層樓高的高度，海上天氣瞬息萬變，可能一瞬間就轉變成雷雨交加的壞天氣，因此也可能有曬傷、被雷擊中等風險。

出海勞檢準備多，暈船暈到吐膽汁

楊尚書第一次出海勞檢是在民國109年，至今雖然已經有5次出海經驗，但他坦言還是最怕遇到暈船，所以每次出任務前，他都會做許多準備。

楊尚書回憶，曾經有一次執行任務，當時天氣及海象介於可出海跟不能出海的界線，為了趕工作進度還是決定出船，結果海上風浪將近2米，「人在船上都快飛起來」，暈到最後他連膽汁都吐了出來，相當痛苦。

楊尚書說，暈船容易造成嘔吐、四肢無力，肌力、電解質流失也會讓他不太能爬跟走，影響工作表現，因此每次接到任務，他都會提前調整身體狀態盡量睡眠充足，出發前也都只吃白吐司、避免油膩或含糖食物等，在勞檢期間也絕對不進食避免暈船加劇。

他也分享，後來聽從前輩的建議，每次出船一定會準備酸梅，如果暈船可以含著比較不會想吐，「真的有效，我每趟都會帶。」

台灣西部海域是建設離岸風機的熱門場域，為讓新興綠能產業可順利進展，勞動部職業安全衛生署組成離岸風電監督小組，每年5月至8月都會前往各風場進行勞檢。圖為勞檢員及外國廠商等人在離岸風電前合影。（楊尚書提供）

維持體能備戰勞檢，薪資無加給不後悔

離岸風電勞檢任務耗時又耗費體力，為了能順利完成勞檢，楊尚書每天都會運動提升體能，舉凡慢跑、重量訓練、核心運動等，每次至少30分鐘，讓自己在執行任務時有比較好的狀態。

不過，楊尚書也說，雖然平常都有運動維持體能，但每次出完任務都還是覺得相當疲累，「去一次回來可能需要休息好幾天」，體能才會漸漸恢復。

雖然每次執行任務之後都很累，這份工作也沒有專業或危險薪資加給，但楊尚書相當樂觀，他說，「戰士沒有選擇戰場的權利」，自己還是會努力完成每趟任務。

他也說，這個任務可以參與國家重大建設跟政策，每次出任務也可以接觸外籍人士跟最新科技也讓他覺得自己走在時代的前端，讓他覺得相當榮幸也不後悔成為離岸風電的勞檢員。

無薪資加給恐導致人才流失

（中央社）離岸風電是綠能政策不可或缺的一環，面對新興產業工安，全台僅11人通過嚴格受訓可以前往勞檢，但訓練費時辛苦、勞檢危險度又高，勞檢員卻無薪資加給，恐導致人才流失。

台灣西部海域是建設離岸風機的熱門場域，有多個風場商轉或建造中，但離岸風機的作業型態與陸上大不相同、每個步驟都充滿風險，因此危險性也更勝於一般營造工地。

台灣西部海域是建設離岸風機的熱門場域，有多個風場商轉或建造中，但離岸風機的作業型態與陸上大不相同，每個步驟都充滿風險，因此危險性也更勝於一般營造工地。圖為離岸風場變電站。（勞動部職業安全衛生署提供）

勞檢員勞檢須先受訓，台灣標準比英國規定更嚴

為了新興綠能產業可以順利進展，勞動部職業安全衛生署組成離岸風電監督小組，挑選11名職業安全衛生勞檢員受訓並執行勞檢任務。

依照全球風能組織（GWO）規定，勞檢員必須接受完整的基礎安全訓練課程（BST）並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK）才能進出離岸風場或者執行勞檢任務，其中5項基本安全訓練，包含急救處理、徒手搬運、火場應變、高處作業跟海上求生。

勞動部職業安全衛生署職業安全組簡任技正陳志祺告訴中央社記者，台灣過去並沒有離岸風電的相關勞檢經驗，因此借鏡英國、比照英國規定要求勞檢員受訓。

陳志祺指出，英國是離岸風電發展先驅，他們認為勞檢員跟離岸風電作業人員風險不太一樣，因此只要求勞檢員必須接受高處作業跟海上求生訓練。