日劇《VIVANT》的日本自衛隊神秘組織「別班」，在現實中真的存在嗎？
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7月日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬主演，引起日台觀眾強烈關注。劇中的日本自衛隊神秘情報組織「別班」再次成為日本公眾關注的焦點。神秘的「別班」是否真的存在，一直是爭論不休的議題。甚至日本政府高層都曾公開否認「別班」的存在。
在7月播出的日本電視劇《VIVANT》，因為日本知名影星堺雅人、阿部寬擔綱主演，引起日本跟台灣觀眾的強烈關注。而電視劇《VIVANT》劇情中的日本自衛隊神秘情報組織「別班」再次成為日本公眾關注的焦點。
這個神秘的情報組織「別班」是否真的存在，一直是日本媒體界跟軍事觀察家爭論不休的議題。甚至在2013年該組織浮上檯面之後，日本政府高層公開否認「別班」的存在，但是始終未能平息日本輿論的議論。筆者嘗試從目前日本軍事記者黑井文太郎、石井曉等人的報導、「別班」前成員阿尾博政的回憶錄以及其他公開資料，探討「別班」的歷史。
「別班」的起源
「別班」的正式名稱為「陸上幕僚監部運用支援・情報部別班」。起源可以追溯到駐日盟軍總部（GHQ）參謀第二部，在1952年跟舊日本陸軍將領有末精三領導的地下組織「有末機關」的合作計畫，作為美軍跟日本自衛隊的情報合作的一環。到了1954年美日雙方簽定《共同防禦協定》（MSA）之後，在當時日本總理吉田茂支持下，陸上自衛隊跟駐日美國陸軍秘密締結協定共同進行情報活動。
以前述GHQ跟「有末機關」的合作為基礎，美國陸軍第500軍事情報旅（500th Military Intelligence Brigade）在「MIST」（Military Intelligence Specialist Training）的名義之下，從1956年開始培訓日方情報人員。經費主要由中情局提供，而日方則以「MIST」相近的日語名詞「武藏」稱呼該合作機制為「武藏機關」。
在1960年相關人員受訓完畢之後，都集中由陸幕部第二部管轄指揮，成立「陸幕第二部特勤班」，直到1965年之後才改稱為「別班」，並由負責情報及反情報教育的陸自調查學校承接人員培訓工作。
自衛隊為何要建立「別班」？
從前述看來，「別班」的成立似乎是美日兩國軍方情報合作的結果，但是站在自衛隊，特別是當時陸自的角度，成立「特勤班」乃至於「別班」，是非常重要的。這一點必須放在當時日本情報界的情況來看。
戰後的日本情報界跟戰前不同，不再是軍方獨大，取而代之的是舊內務省官僚的警察系統及外務省。自衛隊的情報蒐集管道，受到警察系統及外務省的箝制。比如說蒐集通信情報的「陸幕調查部第二課別室」，實際上隸屬於「內閣情報調查室」，是由內調借調的警察官僚掌管，這種情況一直到日後成立「情報本部」才結束。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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