TNL+ 2023/08/16,
軍事

日劇《VIVANT》的日本自衛隊神秘組織「別班」，在現實中真的存在嗎？

日劇《VIVANT》的日本自衛隊神秘組織「別班」，在現實中真的存在嗎？
日劇《VIVANT》劇照，TBS電視台

我們想讓你知道的是

7月日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬主演，引起日台觀眾強烈關注。劇中的日本自衛隊神秘情報組織「別班」再次成為日本公眾關注的焦點。神秘的「別班」是否真的存在，一直是爭論不休的議題。甚至日本政府高層都曾公開否認「別班」的存在。

在7月播出的日本電視劇《VIVANT》，因為日本知名影星堺雅人、阿部寬擔綱主演，引起日本跟台灣觀眾的強烈關注。而電視劇《VIVANT》劇情中的日本自衛隊神秘情報組織「別班」再次成為日本公眾關注的焦點。

這個神秘的情報組織「別班」是否真的存在，一直是日本媒體界跟軍事觀察家爭論不休的議題。甚至在2013年該組織浮上檯面之後，日本政府高層公開否認「別班」的存在，但是始終未能平息日本輿論的議論。筆者嘗試從目前日本軍事記者黑井文太郎、石井曉等人的報導、「別班」前成員阿尾博政的回憶錄以及其他公開資料，探討「別班」的歷史。

「別班」的起源

「別班」的正式名稱為「陸上幕僚監部運用支援・情報部別班」。起源可以追溯到駐日盟軍總部（GHQ）參謀第二部，在1952年跟舊日本陸軍將領有末精三領導的地下組織「有末機關」的合作計畫，作為美軍跟日本自衛隊的情報合作的一環。到了1954年美日雙方簽定《共同防禦協定》（MSA）之後，在當時日本總理吉田茂支持下，陸上自衛隊跟駐日美國陸軍秘密締結協定共同進行情報活動。

以前述GHQ跟「有末機關」的合作為基礎，美國陸軍第500軍事情報旅（500th Military Intelligence Brigade）在「MIST」（Military Intelligence Specialist Training）的名義之下，從1956年開始培訓日方情報人員。經費主要由中情局提供，而日方則以「MIST」相近的日語名詞「武藏」稱呼該合作機制為「武藏機關」。

在1960年相關人員受訓完畢之後，都集中由陸幕部第二部管轄指揮，成立「陸幕第二部特勤班」，直到1965年之後才改稱為「別班」，並由負責情報及反情報教育的陸自調查學校承接人員培訓工作。

自衛隊為何要建立「別班」？

從前述看來，「別班」的成立似乎是美日兩國軍方情報合作的結果，但是站在自衛隊，特別是當時陸自的角度，成立「特勤班」乃至於「別班」，是非常重要的。這一點必須放在當時日本情報界的情況來看。

戰後的日本情報界跟戰前不同，不再是軍方獨大，取而代之的是舊內務省官僚的警察系統及外務省。自衛隊的情報蒐集管道，受到警察系統及外務省的箝制。比如說蒐集通信情報的「陸幕調查部第二課別室」，實際上隸屬於「內閣情報調查室」，是由內調借調的警察官僚掌管，這種情況一直到日後成立「情報本部」才結束。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。