【電影】《I can speak：花漾奶奶秀英文》：用最溫柔的方式，承接住慰安婦們日漸凋零的憂傷

文：辛奇花生鼠

《I can speak：花漾奶奶秀英文》這部在宣傳時主打喜劇元素的電影，橫掃了2017到2018年韓國影視三大獎——大鐘獎、青龍獎與百想藝能大賞的女主角獎。「是什麼樣的喜劇這麼厲害，可以拿到影后大滿貫？」如果你跟我一樣，是因為好奇才想點開這部片，恭喜你！除了歡樂以外，你將會得到更多收穫。

壹、從相看兩討厭，到形同一家人

這部片的女主角是人稱「鬼怪奶奶」的羅玉芬，高齡超過70歲的她以正義使者自居，日日蒐集社區內違法的人、事、物，向區公所投訴。高達8000件的投訴案，使她成為公務員間的「鬼見愁」，避之唯恐不及，這樣的她，竟然在33歲公務員朴民載的跟前踢到一塊大鐵板。這位原則先生無視玉芬奶奶各種特殊要求，堅持「所有事情都要按照原則、步驟進行」，兩人間的衝突眼看一觸即發，卻因為玉芬奶奶一句「教我學英文」而有了不一樣的發展，最後更有動人的結局。

《花漾奶奶秀英文》使用了商業喜劇常見的情節公式：一板一眼的年輕公務員遇上死纏爛打的檢舉達人老太太，從相看兩討厭變成形同一家人。這一老一少互動過程的轉折，透過導演金賢錫的鏡頭流暢地呈現出來，電影前半部雖沒有太多出人意料的情節，卻因為幽默的台詞、細膩的情節設計，以及羅文姬和李帝勳兩位演員間精彩的化學變化，而有了非常多可看之處。

羅玉芬與朴民載分屬於兩個不同的世代，看似沒有交集，但有不少相同之處：在世上都只剩弟弟一個親人、都因為外在環境而放棄夢想（開裁縫店的玉芬奶奶曾經想開西裝店，當公務員的民載曾經想當建築師）、為人處事都有自己的原則與堅持，也都有不為人知的孤單與寂寞。

編劇使用兩個橋段呈現玉芬奶奶對民載溫柔的理解，一是在電影第40分鐘之處，不擅長與人溝通的朴民載，沒頭沒腦地說了一個玩諧音梗的冷笑話（與韓國歌手李文世〈當我站在樹蔭之下〉的歌詞有關），珍珠家大嬸聽不懂，玉芬奶奶卻聽懂了，馬上回敬一個類似的諧音梗笑話（與韓國民謠〈花戒指〉有關）；另一個是在電影第47分40秒之處，民載用英文說了原生家庭破碎的原因以及自己放棄夢想的過程，不會英文的玉芬奶奶聽完卻說：「聽著你的聲音也能瞭解，原來你有過如此悲傷的故事。」玉芬奶奶先成為民載的「知音」，但是，會做事不會做人的朴民載，卻無法體會玉芬奶奶的孤單。

在劇中，民載是一個多益成績達950分的英語高手，演員李帝勳用其極富磁性的嗓音說出流利的英文台詞，是本劇前半部的觀影樂趣之一。其菜鳥公務員的造型也頗值得玩味，戴著一副大眼鏡、留著中分的髮型，據李帝勳在專訪中表示，這是自己與造型團隊討論完之後，親自設計出來的，目的要呈現出民載擅長工作、拙於溝通、缺乏人性、不好對付的人格特質。

正是因為「拙於溝通」，心疼玉芬奶奶被弟弟玉南拒絕的民載，當眾說出了實情，反而傷了奶奶的心，直到被弟弟英載點醒，民載才知道自己做了多麼不可饒恕的事情。當民載滿懷歉意到玉芬奶奶家道歉時，奶奶只說了句：「你為什麼要道歉呢？」然後給了一個溫暖的擁抱，至此，他們真的成為了可以相互理解的一家人。

Photo Credit: Naver 當鬼怪奶奶遇上原則先生。

貳、從躲在黑暗中，到站在陽光下

《花漾奶奶秀英文》最讓人驚艷之處，在於電影後半段的劇情發展——從老奶奶學英文的幽默喜劇，走向慰安婦控訴日軍暴行的沉重議題，突然卻不突兀。記得導演金錫賢與演員李帝勳都表示過，初讀劇本時，被這樣的劇情安排所震撼，也是最後決定要參與製作的原因之一。

我喜歡韓國原本的片名——I can speak，一語雙關，既點出羅玉芬奶奶學習英文的意願和過程，也暗喻曾經被迫成為慰安婦的她，願意挺身而出揭發日軍的暴行。片頭小動畫從i can speak變成I can speak是更不能忽略的巧思，從i到I，說明玉芬奶奶終於學會了使用正確的英文來表達想法，更象徵慰安婦們從自卑無助到建立自尊的過程。

故事中的正心和玉芬兩位奶奶，曾經在慰安所相互扶持走過人間煉獄，現在則是世界上少數能理解彼此創傷的朋友，刺繡手帕是正心與玉芬在苦難中相濡以沫的象徵物——「以後有什麼痛苦，都用這個擦掉。」她們靠著友誼活下來，成為殘酷戰爭的倖存者。兩人代表兩種截然不同的慰安婦形象，正心奶奶性格積極，努力為慰安婦發聲，要讓世界知道他們的訴求；玉芬奶奶選擇埋藏曾身為慰安婦過去，將痛苦擺在心裡。比較起來，玉芬奶奶才是多數倖存者的樣貌。

在《花漾奶奶秀英文》中，玉芬奶奶經常以這樣的形象出現——熱心、正義、開朗、真誠。然而，她的內心是孤獨的，因為慰安婦這樣的身份，父母兄弟姊妹都不願意承認她，以前，母親要她把受害的過往帶進棺材裡，只因為不想這個污點成為弟弟羅玉南的人生絆腳石，在母親墳前，玉芬對著母親的墳墓哭訴：「哪怕你說一句：『孩子！你受苦了。』也好。」短短一句台詞，透露出無限辛酸。

現在呢？唯一有血緣關係的弟弟，遠在異鄉，而且不願承認兩人的關係，玉芬奶奶只能在夢裡流著眼淚相見。這樣幽微的心情，只有敏感的青少年英載感受得出來，他對哥哥說：「你知道奶奶為什麼在市場多管閒事嗎？是因為孤單。奶奶也沒有家人，一輩子活得那麼孤單，哥，你不能這樣對待玉芬奶奶。」