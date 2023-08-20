【電影】《I can speak：花漾奶奶秀英文》：用最溫柔的方式，承接住慰安婦們日漸凋零的憂傷
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我喜歡韓國原本的片名——I can speak，一語雙關，既點出羅玉芬奶奶學習英文的意願和過程，也暗喻曾經被迫成為慰安婦的她，願意挺身而出揭發日軍的暴行。片頭小動畫從i can speak變成I can speak是更不能忽略的巧思，從i到I，說明玉芬奶奶終於學會了使用正確的英文來表達想法，更象徵慰安婦們從自卑無助到建立自尊的過程。
文：辛奇花生鼠
《I can speak：花漾奶奶秀英文》這部在宣傳時主打喜劇元素的電影，橫掃了2017到2018年韓國影視三大獎——大鐘獎、青龍獎與百想藝能大賞的女主角獎。「是什麼樣的喜劇這麼厲害，可以拿到影后大滿貫？」如果你跟我一樣，是因為好奇才想點開這部片，恭喜你！除了歡樂以外，你將會得到更多收穫。
壹、從相看兩討厭，到形同一家人
這部片的女主角是人稱「鬼怪奶奶」的羅玉芬，高齡超過70歲的她以正義使者自居，日日蒐集社區內違法的人、事、物，向區公所投訴。高達8000件的投訴案，使她成為公務員間的「鬼見愁」，避之唯恐不及，這樣的她，竟然在33歲公務員朴民載的跟前踢到一塊大鐵板。這位原則先生無視玉芬奶奶各種特殊要求，堅持「所有事情都要按照原則、步驟進行」，兩人間的衝突眼看一觸即發，卻因為玉芬奶奶一句「教我學英文」而有了不一樣的發展，最後更有動人的結局。
《花漾奶奶秀英文》使用了商業喜劇常見的情節公式：一板一眼的年輕公務員遇上死纏爛打的檢舉達人老太太，從相看兩討厭變成形同一家人。這一老一少互動過程的轉折，透過導演金賢錫的鏡頭流暢地呈現出來，電影前半部雖沒有太多出人意料的情節，卻因為幽默的台詞、細膩的情節設計，以及羅文姬和李帝勳兩位演員間精彩的化學變化，而有了非常多可看之處。
羅玉芬與朴民載分屬於兩個不同的世代，看似沒有交集，但有不少相同之處：在世上都只剩弟弟一個親人、都因為外在環境而放棄夢想（開裁縫店的玉芬奶奶曾經想開西裝店，當公務員的民載曾經想當建築師）、為人處事都有自己的原則與堅持，也都有不為人知的孤單與寂寞。
編劇使用兩個橋段呈現玉芬奶奶對民載溫柔的理解，一是在電影第40分鐘之處，不擅長與人溝通的朴民載，沒頭沒腦地說了一個玩諧音梗的冷笑話（與韓國歌手李文世〈當我站在樹蔭之下〉的歌詞有關），珍珠家大嬸聽不懂，玉芬奶奶卻聽懂了，馬上回敬一個類似的諧音梗笑話（與韓國民謠〈花戒指〉有關）；另一個是在電影第47分40秒之處，民載用英文說了原生家庭破碎的原因以及自己放棄夢想的過程，不會英文的玉芬奶奶聽完卻說：「聽著你的聲音也能瞭解，原來你有過如此悲傷的故事。」玉芬奶奶先成為民載的「知音」，但是，會做事不會做人的朴民載，卻無法體會玉芬奶奶的孤單。
在劇中，民載是一個多益成績達950分的英語高手，演員李帝勳用其極富磁性的嗓音說出流利的英文台詞，是本劇前半部的觀影樂趣之一。其菜鳥公務員的造型也頗值得玩味，戴著一副大眼鏡、留著中分的髮型，據李帝勳在專訪中表示，這是自己與造型團隊討論完之後，親自設計出來的，目的要呈現出民載擅長工作、拙於溝通、缺乏人性、不好對付的人格特質。
正是因為「拙於溝通」，心疼玉芬奶奶被弟弟玉南拒絕的民載，當眾說出了實情，反而傷了奶奶的心，直到被弟弟英載點醒，民載才知道自己做了多麼不可饒恕的事情。當民載滿懷歉意到玉芬奶奶家道歉時，奶奶只說了句：「你為什麼要道歉呢？」然後給了一個溫暖的擁抱，至此，他們真的成為了可以相互理解的一家人。
貳、從躲在黑暗中，到站在陽光下
《花漾奶奶秀英文》最讓人驚艷之處，在於電影後半段的劇情發展——從老奶奶學英文的幽默喜劇，走向慰安婦控訴日軍暴行的沉重議題，突然卻不突兀。記得導演金錫賢與演員李帝勳都表示過，初讀劇本時，被這樣的劇情安排所震撼，也是最後決定要參與製作的原因之一。
我喜歡韓國原本的片名——I can speak，一語雙關，既點出羅玉芬奶奶學習英文的意願和過程，也暗喻曾經被迫成為慰安婦的她，願意挺身而出揭發日軍的暴行。片頭小動畫從i can speak變成I can speak是更不能忽略的巧思，從i到I，說明玉芬奶奶終於學會了使用正確的英文來表達想法，更象徵慰安婦們從自卑無助到建立自尊的過程。
故事中的正心和玉芬兩位奶奶，曾經在慰安所相互扶持走過人間煉獄，現在則是世界上少數能理解彼此創傷的朋友，刺繡手帕是正心與玉芬在苦難中相濡以沫的象徵物——「以後有什麼痛苦，都用這個擦掉。」她們靠著友誼活下來，成為殘酷戰爭的倖存者。兩人代表兩種截然不同的慰安婦形象，正心奶奶性格積極，努力為慰安婦發聲，要讓世界知道他們的訴求；玉芬奶奶選擇埋藏曾身為慰安婦過去，將痛苦擺在心裡。比較起來，玉芬奶奶才是多數倖存者的樣貌。
在《花漾奶奶秀英文》中，玉芬奶奶經常以這樣的形象出現——熱心、正義、開朗、真誠。然而，她的內心是孤獨的，因為慰安婦這樣的身份，父母兄弟姊妹都不願意承認她，以前，母親要她把受害的過往帶進棺材裡，只因為不想這個污點成為弟弟羅玉南的人生絆腳石，在母親墳前，玉芬對著母親的墳墓哭訴：「哪怕你說一句：『孩子！你受苦了。』也好。」短短一句台詞，透露出無限辛酸。
現在呢？唯一有血緣關係的弟弟，遠在異鄉，而且不願承認兩人的關係，玉芬奶奶只能在夢裡流著眼淚相見。這樣幽微的心情，只有敏感的青少年英載感受得出來，他對哥哥說：「你知道奶奶為什麼在市場多管閒事嗎？是因為孤單。奶奶也沒有家人，一輩子活得那麼孤單，哥，你不能這樣對待玉芬奶奶。」
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。