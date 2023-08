【電影】《I can speak：花漾奶奶秀英文》：用最溫柔的方式，承接住慰安婦們日漸凋零的憂傷

我們想讓你知道的是

我喜歡韓國原本的片名——I can speak,一語雙關,既點出羅玉芬奶奶學習英文的意願和過程,也暗喻曾經被迫成為慰安婦的她,願意挺身而出揭發日軍的暴行。片頭小動畫從i can speak變成I can speak是更不能忽略的巧思,從i到I,說明玉芬奶奶終於學會了使用正確的英文來表達想法,更象徵慰安婦們從自卑無助到建立自尊的過程。