食腦變形蟲死亡個案僅至新北戲水設施遊憩，衛生局緊盯業者改善水質

（中央社）台北市一名30多歲女性感染福氏內格里阿米巴原蟲所導致的腦膜腦炎死亡，衛生局今（13）日表示，已完成個案疫調，確認除了新北某室內親水設施遊憩外，個案沒有去過其他地方玩水。

疾管署9日公布，國內發生感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）所導致的腦膜腦炎死亡病例，為一名30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩。

由於這名個案居住在台北市，負責疫調工作的台北市衛生局疾病管制科長張惠美今（13）日接受媒體電訪表示，已完成疫調，確認個案近期除了7月21日前往新北一處室內親水設施遊憩外，沒有去過其他地方玩水。

衛生局已要求預防性暫停營業

新北市衛生局已要求這家業者預防性暫停營業，並會同疾管署進行環境採檢以釐清感染源，預計近期會有初步結果，檢測報告則估1到3週後出爐。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲喜好溫暖環境，在溫泉水、含氯量不足的游泳池、熱水器等都可發現蹤跡，民眾於戲水時應避免水進入鼻腔，或將頭部浸泡水中，避免病原體從鼻腔沿著嗅覺神經進入腦部而發病。

5家業者餘氯不符標準

（中央社）國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，民眾憂戲水是否會染病。新北市衛生局12日表示，11日檢驗31家戲水設施水質，其中5家業者餘氯不符合標準，將限期改善及複驗。

國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

新北衛生局12日下午以新聞稿表示，針對7月21日至8月9日曾至這家室內戲水場域遊憩的630名民眾，已於10日逐一致電關懷追蹤，有68人未接聽。11日再次追蹤，仍有45人未接聽。衛生局已發送簡訊通知，提醒自主健康監測2星期；截至12日，585人均無相關疑似症狀。

衛生局說，新北有193家泳池業、三溫暖與溫泉業者，依營業場所傳染病防治衛生管理注意事項，定期檢驗水質。鑑於近日國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，11日加強查驗31家戲水設施水質，其中5家餘氯不符合標準。

衛生局說，將限期改善及複驗這5家業者，如後續檢出大腸桿菌或總菌落數超標，將依消費者保護法最高裁罰新台幣150萬元，以保障民眾健康。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：楊士範