《尋愛小說家：海史密斯》：了無秩序的生活，卻是她在愛情中難能實現的幸福
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《尋愛小說家》不偏不倚地詮釋出海史密斯神秘的人格魅力，誠如她不同於世界的見解，電影也保留了這一部分的內涵，不忘保持作家的生存態度——沈著、私隱而主掌自我的從屬關係，雖然海史密斯是如此私密，令人難以親近，然而，直到日記被揭開，那一幕幕潛藏在她生命經驗裡的細節，卻隨著旁白與鏡頭側錄而明白。
文：懷特獨白
尋愛小說家：海史密斯 Loving Highsmith by Annina Butterworth 2022
閉上眼，我就能永遠記住你記憶時的模樣
她圖的不是愛情，更是喘息與自由；即便無從獲得幸福，更是在傷害邊緣徘徊，淪喪的道德情愫卻使人們更加沈淪，無從省略、難以分飾，只能獨自承受掙扎時的無力感、並鞭撻自己已然糟糠自厭的心境，最後，留有世界一片靜默而短暫的混沌，不得而知、只許意會，那對於海史密斯所選擇的逃離，又有多少是為了找回生活方向而沈澱，卻因此陷入更為巨大的困難？以海史密斯談性別：一種生為女人的惆悵感。
相信每個人或多或少都接觸過海史密斯這位作家，無論是在電影或文學創作上，她的身影遍及且多，都讓人無暇忽視；然而，至多被人讚譽的卻不只是她在犯罪類型題材上的成就，其犀利文字背後蘊含的溫潤，這才是海史密斯留給世界最深沉的情感。縱使幸福總會離她而去，但海史密斯卻還是保持著愛情的嚮往，如是《鹽的代價》作品中的卡蘿在愛人身側鞭撻著自己的模樣，對於生活瑣事模糊不清，而自己卻也涉入其中，沈溺而無法自拔。
電影少有煽情的鏡頭或刻意鋪張的情節，讓整體敘事平緩、從容卻富有真性，正如同觀眾既已悉知的作家生活：筆耕、事業以及連綿思緒的情愫，透過旁白和予談人的對白，從而將海史密斯的過去一一拼湊出來；而透過這樣的表達形式，觀眾也安然地將情緒置放在其中了。故事篇章極簡，擴及的範疇卻相當廣泛，試想在這樣一部以紀實為主體的作品該如何傳遞，但凡是我無法觸及到的，劇本恰似明瞭其深，並且總能夠和情感劃清界線，將海史密斯早已走過的歷程梳理、閉合而又凝鍊成她為她生命的載體。
若說無從了解她豐沛的感性，是我在克萊兒・摩根以及海史密斯兩種身份裡沈溺時，難以參透的訊息，比方她在故事中描寫的男性，多半都參雜著情感的壓抑與陰柔，而同時，這般角色的陰晴不定，更催化著作品對社會中某些男性的投射，亦者，在作品中的女人們，往往也呈現出一種陰沈、消極的失重感，暫且，再說到《鹽的代價》的故事情節，相比其他作品中較為悲劇的情景，卡蘿和她們的故事最後卻是何其委婉動容，尤其，在這樣的轉變中，藉著情愛與懸疑題材的鋪張，便從此定調了海史密斯的美麗與血淚，甚者，不僅是她的偽裝或脆弱，在那反覆撩動著讀者們思緒的動人瞬間，海史密斯過去所有離經叛道，卻也隨著她和世界的抽離，忠於成為自己的模樣。
再者，談及海史密斯與生活的連結，她未曾保持緘默、也極力與社會搭起聯繫，但是在總總舉動下，人們態度仍舊、更使她無從告解；則說人們無從明白，海史密斯心中的渴望，又與他人有著不同凡比的關係呢？街角繁花，是比起人群簇擁時，所能夠給予至多的幸福，僅此而已，即便這是一種漠然的態度，但海史密斯對於社會的積極參與，卻充滿過多的無力，於是只能透過極微小、迴避的方式，讓世界感觸她心中所巴望的戀人景。
此外，對於海史密斯保留那份敏銳的情感，正當她承受著家人帶來的苦難——揭露女同志身份的危機，親密、暴力與秘密的曝光，霎時都成為海史密斯最後的蛻變；至此爾後， 一昧秉持幸福而生的作者，卻使她逼向了沒有值得珍愛的低谷。
為何是如此轉變，難到是她自甘墮落嗎？不，作為一名道德浪女，她既不是唐璜，更不以此為傲，而後她自居，將自己逼入絕境——那處不為愛所生的北國，就讓她自己承受女人禁忌之戀所該承受的代價。但在這樣的逆境裡，電影中所看到的，卻是海史密斯仍然保持溫柔的模樣，因為她明白，因為自己從來不配擁有故事中的卡蘿那樣匹配的幸福，更甚至在這樣飽受挫敗與痛苦的經驗裡，只有將自己流放到世界的邊陲，才能將那久違的靜寂留給餘生。
其實作為人，本身就是何其為難的挑戰了，比如從小被遺留在外婆家的她，對於母親缺少的愛，卻形塑出她渴望幸福的樣態，同時，對於社會的疏離與淡然，像是分不清楚人際界線、族群問題的因子，便都催化著她的行為解放——不只是對愛情的渴求，更多則是對理想的詮釋，也因為如此崇高的憧憬，催生出了《鹽的代價》這般模稜量可的作品。
對於有些事，我們只是局外人，就像是海史密斯在其他親密關係中擺盪的模樣，無人知曉、無從告解，但人們對他的印象卻不只是浪子，尤其作為女權解放的佼佼者，他不自詡擁有幸福，卻將她們的福祉，全權交給文字書寫，成為現當代性別文學中，依然不被越過的文史——縱使現前有了《燃燒女子畫像》、《藍色是最溫暖的顏色》這般私密情感作品的問世，但若不是以卡蘿作為女性禁忌之愛的起點，我們或將無法見識到如此丰采迷人的世界啊！
劇中透過兩者角色的輕描淡寫：雷普利和卡蘿，為我們展示出海史密斯的雙重面向，前者，是犯罪小說家的身分證明，卡蘿則是對繆思的想望，而兩者在存在意義上，都賦予了海史密斯更加具體的情感；對於理解雷普利的人，大抵會思忖這般女人的心思或其所伴隨的恐怖，另一方面，若再有接觸過卡蘿的人，那對於《尋愛小說家：海史密斯》這部作品想必也會帶來更多的迴響。
顯然地，雷普利對於海史密斯而言，是始終難以拋卻的陰霾與罣礙，當然，卡蘿亦是如此，不過相比於雷普利的陰沈，卡蘿表達的情感卻更加豐沛，只是在這歧異的敘事情境裡，雷普利的身份，就更貼合著海史密斯的人格特質；誠如每一位文史巨擘一般，他們都賦予了社會極大的成就，並推動著社會的成長，且況文化公共作為公民前進的樞紐，可曾想過海史密斯作為一名劇作家，會有如此般影響力。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。