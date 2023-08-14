TNL+ 2023/08/14,
中國

中國水患讓華北、東北數千萬人不相信政府了，十年脫貧卻一夜返貧，找誰賠去？

中國水患讓華北、東北數千萬人不相信政府了，十年脫貧卻一夜返貧，找誰賠去？
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我們想讓你知道的是

威權的核心就是「控制」，一旦「Loss Control」，這個政權便將迅速崩解，或必須進行重組。但這場洪災，顯示中共官僚系統的決策與通報系統散了架，官方與民間的信任感喪失殆盡。「沒有公信力，就沒有公權力」，這個政權還能維繫得住嗎？

中國河北、東北因杜蘇芮颱風夾帶水氣造成致災性大雨，至今已過去約半個月，但災區慘況與影片仍不斷發出，顯示此次洪災災區之廣，為禍之烈，已遠超出政府當局所能應對的能力範圍。而其致災過程之荒謬，救災過程之緩慢，也令災民紛紛怨懟，這不只是天災，更是人禍。對於習近平的聲望，中共政府的信譽，皆將造成重大的打擊，其影響將既深遠且廣大。

災變的細節不再贅述，但回頭來拆解整個致災過程，便會發現許多不可思議的「奇異點」。也正是這些系統性的漏洞所造成的奇異點，使得原本可能不會那麼嚴重的災變，像瑞士乳酪或突然貫通的鐘乳石洞一樣，變成一場無法想像又不可收拾的巨大災變。

這種系統性漏洞是怎麼發生的？值得好好研究，因為那也會發生在其他事件中。而且由於這次洪災所造成的後續效應，將使這些漏洞愈來愈大，官員們將更加手忙腳亂，以致造成更大的混亂與災難。

第一個問題是預報。中共的氣象預報能力並不差，杜蘇芮7月28日登陸福建晉江，7月29日便已降為熱帶風暴，但其環流及雨帶持續北上，中共氣象單位也發布華北及黃淮地區將有極端暴雨警示。北京市防汛指揮部7月29日19時啟動全市防汛紅色（一級）預警響應。北京門頭溝和房山出現塌方和山洪，門頭溝區山區緊急轉移群眾5000人左右。

所以中共中央並不是不知道將有極端降雨，但不確定將會下在那裡？也不知道將會造成如此大的洪水。即便後來知道燕山及太行山擋住水氣，河北大面積受災，但政府似乎也沒有預期到東北以至黑龍江也會降雨如此劇烈，且與河北一樣，完全是在驚嚇中突然面對洪峰。

中國氣象單位應該有能力預估雨勢及走向，但為何看起來有點報喜不報憂？或報上去卻沒有轉化為警訊、決策、與應對措施？實在很令人好奇。

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台灣是在經常性的颱風豪雨教訓後，才學到了教訓，一切有效的防災救災決策，都是從氣象預報開始。台灣的河流很短，山區第一個洪峰出現，到大水出海，僅有約12小時。因此那邊出現洪峰？下游哪些水庫、水門與設施便要開始排水，降低水位以容納洪峰？這些決策都需分秒必爭。

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