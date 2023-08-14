中國水患讓華北、東北數千萬人不相信政府了，十年脫貧卻一夜返貧，找誰賠去？
我們想讓你知道的是
威權的核心就是「控制」，一旦「Loss Control」，這個政權便將迅速崩解，或必須進行重組。但這場洪災，顯示中共官僚系統的決策與通報系統散了架，官方與民間的信任感喪失殆盡。「沒有公信力，就沒有公權力」，這個政權還能維繫得住嗎？
中國河北、東北因杜蘇芮颱風夾帶水氣造成致災性大雨，至今已過去約半個月，但災區慘況與影片仍不斷發出，顯示此次洪災災區之廣，為禍之烈，已遠超出政府當局所能應對的能力範圍。而其致災過程之荒謬，救災過程之緩慢，也令災民紛紛怨懟，這不只是天災，更是人禍。對於習近平的聲望，中共政府的信譽，皆將造成重大的打擊，其影響將既深遠且廣大。
災變的細節不再贅述，但回頭來拆解整個致災過程，便會發現許多不可思議的「奇異點」。也正是這些系統性的漏洞所造成的奇異點，使得原本可能不會那麼嚴重的災變，像瑞士乳酪或突然貫通的鐘乳石洞一樣，變成一場無法想像又不可收拾的巨大災變。
這種系統性漏洞是怎麼發生的？值得好好研究，因為那也會發生在其他事件中。而且由於這次洪災所造成的後續效應，將使這些漏洞愈來愈大，官員們將更加手忙腳亂，以致造成更大的混亂與災難。
第一個問題是預報。中共的氣象預報能力並不差，杜蘇芮7月28日登陸福建晉江，7月29日便已降為熱帶風暴，但其環流及雨帶持續北上，中共氣象單位也發布華北及黃淮地區將有極端暴雨警示。北京市防汛指揮部7月29日19時啟動全市防汛紅色（一級）預警響應。北京門頭溝和房山出現塌方和山洪，門頭溝區山區緊急轉移群眾5000人左右。
所以中共中央並不是不知道將有極端降雨，但不確定將會下在那裡？也不知道將會造成如此大的洪水。即便後來知道燕山及太行山擋住水氣，河北大面積受災，但政府似乎也沒有預期到東北以至黑龍江也會降雨如此劇烈，且與河北一樣，完全是在驚嚇中突然面對洪峰。
中國氣象單位應該有能力預估雨勢及走向，但為何看起來有點報喜不報憂？或報上去卻沒有轉化為警訊、決策、與應對措施？實在很令人好奇。
台灣是在經常性的颱風豪雨教訓後，才學到了教訓，一切有效的防災救災決策，都是從氣象預報開始。台灣的河流很短，山區第一個洪峰出現，到大水出海，僅有約12小時。因此那邊出現洪峰？下游哪些水庫、水門與設施便要開始排水，降低水位以容納洪峰？這些決策都需分秒必爭。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。