中國水患：不要求總統候選人嚴詞抨擊，但也不該當個角落生物就怕「習大大不開心」
我們想讓你知道的是
我不要求總統候選人們嚴詞抨擊習大大的錯誤，但總該對這麼大的事件，表達出一些公正的看法。而不是像現在一樣，當個角落生物，噤聲不語，僅求茍免「別讓習大不開心」。我們不是中國的一部份，經此事件，我們更不想成為習近平治下的一部份。
河北、東北洪澇成災，台灣的蔡英文總統發了篇臉書予以慰問。但要選2024總統的四個候選人們，卻不約而同的對此事絕口不提。根本原因其實都只有一個：不想得罪習大大，不想惹毛小粉紅，造成兩岸關係進一步惡化。
總統候選人們有其政治考量，但咱們這種吃瓜群眾卻不該坐以待斃。2024年總統選戰，藍軍的三個人，從侯友宜的九二共識，到郭董的和平宣言，再到柯P的不吭一聲，無一不是在訴求要與對岸改善關係，要增加兩岸交流，絕對不能走向戰爭，甚至不應與美、日結盟對抗中共。
在美中對抗的大形勢下，台灣不是結盟自由民主陣營，對抗中國武統決心，就得準備被中共包圍洗腦，走向統一，不是和統就是武統。台灣沒有那種「不戰、不和、不守；不死、不降、不走」的葉名琛式選項，而這幾位藍營總統候選人的主張與立場，卻正是這種葉名琛式的應對方法。
賴副沿續著小英路線，基本上沒什麼問題。但基於選票考量，與對去年選舉結果一面倒的恐懼，「抗中保台」改成了「和平保台」。對於那個「戰」字，能不出口就不出口；那個「抗」字，能不出現就別出現，語言上明顯保守了許多。綠營政治人物與文宣系統也收斂起以往對中國的大加撻伐，專心打柯打侯，卻對中國這場人禍加乘的天災刻意低調，以免給人好戰的印象。
問題不是戰與和，而是更根本的治理能力問題。習大大這個團隊，十年來把中國政府搞到如同「奔車朽索」，一碰到大事就散架了。以往胡溫團隊遇上汶川大地震，起碼總理還出來救災作個秀，嚴令解放軍進去協助救災。這次可好了，總書記、總理、七個常委全躲在北戴河開會，無一人坐鎮中央即時指揮，甚至好幾天不露面，好幾天才發個話，卻沒有具體指令。
十年來老習抓權，造就了整個體系的「向上看齊」，不是做出「當首都護城河」這種以鄰為壑的錯誤且殘忍的決定；就是呆若木雞，不知當下該下什麼決定？該怎麼採取應急措施？更有甚者，驅逐民間救援，軍隊進去是為了維穩，封鎖災區訊息與網絡，攔截外來救援物資，甚至倒賣物資，氣得當地媒體人大罵這些官員「禽獸不如」。
十幾天來，對於如何安置災民？如何補償重建？如何補足糧食過冬？如何穩定金融（大量貸款變成爛帳）？如何恢復災區經濟？別說沒有具體指令，幾乎連個像樣的出檯政策方向都看不到。
Tags：
2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
報名連結：歡迎點此報名