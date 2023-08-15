TNL+ 2023/08/15,
政治

中國水患：不要求總統候選人嚴詞抨擊，但也不該當個角落生物就怕「習大大不開心」

中國水患：不要求總統候選人嚴詞抨擊，但也不該當個角落生物就怕「習大大不開心」
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我們想讓你知道的是

我不要求總統候選人們嚴詞抨擊習大大的錯誤，但總該對這麼大的事件，表達出一些公正的看法。而不是像現在一樣，當個角落生物，噤聲不語，僅求茍免「別讓習大不開心」。我們不是中國的一部份，經此事件，我們更不想成為習近平治下的一部份。

河北、東北洪澇成災，台灣的蔡英文總統發了篇臉書予以慰問。但要選2024總統的四個候選人們，卻不約而同的對此事絕口不提。根本原因其實都只有一個：不想得罪習大大，不想惹毛小粉紅，造成兩岸關係進一步惡化。

總統候選人們有其政治考量，但咱們這種吃瓜群眾卻不該坐以待斃。2024年總統選戰，藍軍的三個人，從侯友宜的九二共識，到郭董的和平宣言，再到柯P的不吭一聲，無一不是在訴求要與對岸改善關係，要增加兩岸交流，絕對不能走向戰爭，甚至不應與美、日結盟對抗中共。

在美中對抗的大形勢下，台灣不是結盟自由民主陣營，對抗中國武統決心，就得準備被中共包圍洗腦，走向統一，不是和統就是武統。台灣沒有那種「不戰、不和、不守；不死、不降、不走」的葉名琛式選項，而這幾位藍營總統候選人的主張與立場，卻正是這種葉名琛式的應對方法。

賴副沿續著小英路線，基本上沒什麼問題。但基於選票考量，與對去年選舉結果一面倒的恐懼，「抗中保台」改成了「和平保台」。對於那個「戰」字，能不出口就不出口；那個「抗」字，能不出現就別出現，語言上明顯保守了許多。綠營政治人物與文宣系統也收斂起以往對中國的大加撻伐，專心打柯打侯，卻對中國這場人禍加乘的天災刻意低調，以免給人好戰的印象。

問題不是戰與和，而是更根本的治理能力問題。習大大這個團隊，十年來把中國政府搞到如同「奔車朽索」，一碰到大事就散架了。以往胡溫團隊遇上汶川大地震，起碼總理還出來救災作個秀，嚴令解放軍進去協助救災。這次可好了，總書記、總理、七個常委全躲在北戴河開會，無一人坐鎮中央即時指揮，甚至好幾天不露面，好幾天才發個話，卻沒有具體指令。

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Photo Credit: GettyImages

十年來老習抓權，造就了整個體系的「向上看齊」，不是做出「當首都護城河」這種以鄰為壑的錯誤且殘忍的決定；就是呆若木雞，不知當下該下什麼決定？該怎麼採取應急措施？更有甚者，驅逐民間救援，軍隊進去是為了維穩，封鎖災區訊息與網絡，攔截外來救援物資，甚至倒賣物資，氣得當地媒體人大罵這些官員「禽獸不如」。

十幾天來，對於如何安置災民？如何補償重建？如何補足糧食過冬？如何穩定金融（大量貸款變成爛帳）？如何恢復災區經濟？別說沒有具體指令，幾乎連個像樣的出檯政策方向都看不到。

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