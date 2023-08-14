TNL+ 2023/08/14,
軍事

814空軍節：中華民國空軍就像《星際大戰》反抗軍，不顧生死與飛機更好的敵人搏鬥

814空軍節：中華民國空軍就像《星際大戰》反抗軍，不顧生死與飛機更好的敵人搏鬥
Photo Credit: 許劍虹

我們想讓你知道的是

每當觀看星戰系列電影，都能看到中華民國空軍飛官的影子，他們都是國家最優秀的精英。就如同邱吉爾形容不列顛空戰的皇家空軍飛行員一樣，是那群為了多數人的自由奉獻自己青春汗水的少數人（The Few）。

今年是八一四空戰86週年，空軍選在8月12日舉行了2019年以來首次的基地開放活動，讓全國軍民匯集清泉崗空軍基地慶祝這個偉大的日子。空軍也順勢宣佈將台東志航基地的第七飛行訓練聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊，用於裝備即將抵達台灣的66架新版F-16V型戰鬥機。F-5E/F戰鬥機全數除役以後，原本第七飛行訓練聯隊的工作將由新成立的飛行訓練指揮部負責。

事實上打從8月3日起，中華民國空軍就為了紀念八一四空戰86週年而展開了一系列活動，其中包括製作標誌、拍攝紀錄片以及召開表揚大會等等。顯見台灣這裡對八一四空戰重視的程度一直都很高，反觀中國大陸從2017年以來始終保持低調。為何會如此呢？最直接的答案是所有參加過對日抗戰的中華民國空軍飛行大隊，都在1949年後完整撤退到了台灣來。

因此即便八一四空戰發生在中國大陸，且當時轟炸杭州的日本海軍航空隊九六式陸上攻擊機是從台灣起飛，但是中共對空軍抗戰的歷史始終難以掌握。更何況到了1958年，還有第二場八一四空戰爆發於平潭上空，這一次中華民國空軍再度取得勝利，但是他們痛宰的對象不是日本海軍航空隊或者陸軍航空隊，而是中國人民解放軍空軍。

所以無論從任何一種角度來看，中共都難以染指八一四空戰的歷史。過去兩岸關係尚可的時候，可以藉由紀念八一四空戰來統戰台灣的退役飛行員。如今兩岸關係惡化，加上中共空軍本身是由戰敗後的日本飛行員協助訓練，自然讓中共紀念抗戰的國府空軍看起來更加名不正言不順。因此在爭取抗戰史話語權方面，只要涉及到空軍方面，台灣從來不會輸給對岸。

另外一個台灣在紀念抗日空戰史上贏過中國大陸的點，在於中華民國空軍與美國空軍的特殊關係。事實上高志航能在1937年取得八一四空戰勝利，就歸功於美國退役飛行員在筧橋協助國民政府成立的中央航空學校。此一關係延續到中華民國空軍重新派人到美國，接受F-16V的換裝訓練，到今天早就已經不只90年而已了。

空軍節_2
Photo Credit: 許劍虹
空軍是三軍中最有活力的軍種，美式風格從建軍開始就十分濃厚。

東方的蘭道夫機場

1932年在上海爆發的「一二八事變」中，蔣中正雖派出了以第五軍還有空軍為代表的國府精銳部隊應戰，卻沒能遏止住日軍的攻勢。為此他積極的建軍備戰，依循德國顧問的建議創建新式陸軍。可是蔣中正在空軍的建設上，卻選擇了美國顧問為主要諮詢的對象，這當中除了有考量到美國是飛機發明國的這個事實之外，還與一個名叫蕭特（Robert M. Short）的美國飛行員有密切關係。

原來在1932年2月22日，被波音公司聘請來中國推銷戰機的試飛員蕭特，目睹日本轟炸機對中國無辜平民的無差別轟炸，駕駛他的波音218驅逐機投入對日本海軍航空隊的空戰，結果卻因為寡不敵眾而奉獻生命。蔣中正為美國飛行員專業又不失敬業的精神所感動，決定以美國飛行員為他重建中華民國空軍的榜樣。

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