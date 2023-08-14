814空軍節：中華民國空軍就像《星際大戰》反抗軍，不顧生死與飛機更好的敵人搏鬥
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每當觀看星戰系列電影，都能看到中華民國空軍飛官的影子，他們都是國家最優秀的精英。就如同邱吉爾形容不列顛空戰的皇家空軍飛行員一樣，是那群為了多數人的自由奉獻自己青春汗水的少數人（The Few）。
今年是八一四空戰86週年，空軍選在8月12日舉行了2019年以來首次的基地開放活動，讓全國軍民匯集清泉崗空軍基地慶祝這個偉大的日子。空軍也順勢宣佈將台東志航基地的第七飛行訓練聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊，用於裝備即將抵達台灣的66架新版F-16V型戰鬥機。F-5E/F戰鬥機全數除役以後，原本第七飛行訓練聯隊的工作將由新成立的飛行訓練指揮部負責。
事實上打從8月3日起，中華民國空軍就為了紀念八一四空戰86週年而展開了一系列活動，其中包括製作標誌、拍攝紀錄片以及召開表揚大會等等。顯見台灣這裡對八一四空戰重視的程度一直都很高，反觀中國大陸從2017年以來始終保持低調。為何會如此呢？最直接的答案是所有參加過對日抗戰的中華民國空軍飛行大隊，都在1949年後完整撤退到了台灣來。
因此即便八一四空戰發生在中國大陸，且當時轟炸杭州的日本海軍航空隊九六式陸上攻擊機是從台灣起飛，但是中共對空軍抗戰的歷史始終難以掌握。更何況到了1958年，還有第二場八一四空戰爆發於平潭上空，這一次中華民國空軍再度取得勝利，但是他們痛宰的對象不是日本海軍航空隊或者陸軍航空隊，而是中國人民解放軍空軍。
所以無論從任何一種角度來看，中共都難以染指八一四空戰的歷史。過去兩岸關係尚可的時候，可以藉由紀念八一四空戰來統戰台灣的退役飛行員。如今兩岸關係惡化，加上中共空軍本身是由戰敗後的日本飛行員協助訓練，自然讓中共紀念抗戰的國府空軍看起來更加名不正言不順。因此在爭取抗戰史話語權方面，只要涉及到空軍方面，台灣從來不會輸給對岸。
另外一個台灣在紀念抗日空戰史上贏過中國大陸的點，在於中華民國空軍與美國空軍的特殊關係。事實上高志航能在1937年取得八一四空戰勝利，就歸功於美國退役飛行員在筧橋協助國民政府成立的中央航空學校。此一關係延續到中華民國空軍重新派人到美國，接受F-16V的換裝訓練，到今天早就已經不只90年而已了。
東方的蘭道夫機場
1932年在上海爆發的「一二八事變」中，蔣中正雖派出了以第五軍還有空軍為代表的國府精銳部隊應戰，卻沒能遏止住日軍的攻勢。為此他積極的建軍備戰，依循德國顧問的建議創建新式陸軍。可是蔣中正在空軍的建設上，卻選擇了美國顧問為主要諮詢的對象，這當中除了有考量到美國是飛機發明國的這個事實之外，還與一個名叫蕭特（Robert M. Short）的美國飛行員有密切關係。
原來在1932年2月22日，被波音公司聘請來中國推銷戰機的試飛員蕭特，目睹日本轟炸機對中國無辜平民的無差別轟炸，駕駛他的波音218驅逐機投入對日本海軍航空隊的空戰，結果卻因為寡不敵眾而奉獻生命。蔣中正為美國飛行員專業又不失敬業的精神所感動，決定以美國飛行員為他重建中華民國空軍的榜樣。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！