讓愛神（Eros）重返身邊，重新發掘女人的陰柔特質

戀愛這種經驗，是透過對方，看到站在他們背後的神祇。——羅伯特・強森

當女人的生命來到輕熟齡，看盡職場的冷暖並了解自己的可能與極限之後，似乎人生還有一塊失落的拼圖躺在遺憾的夢土裡。偶爾在加班過頭的夜色、拖著身子回家的路上，在那些心防最無力的時刻，一股莫名突然湧起，在內心騷動著。

是那雙曾牽住自己的手，讓你不曾忘記少女時期甜甜的、關於幸福的企盼。

你也曾嚐過一開始被追求的捧在手心、熱戀時奮不顧身的瘋狂；當然後來的你也目睹他面無表情的嚴峻，或者拒你於千里或咫尺之外的那些不堪，令你說什麼都不願再想起。神祇尚未見著，地獄倒是走了數遭。

你是狠狠愛過了、痛過、原諒過、也努力轉圜過。但一齣齣過程不同、結局卻相似的腳本，讓你後來只敢遠遠苦笑著，懷疑自己是否就得拎著孤單，一路往前走到盡頭。

女性的生命故事通常會包含談戀愛、天堂樂園的發現與失去等篇章，如果順利的話，還能在成熟期再次發現天堂樂園，而且一如初始承諾那般美好。

榮格學者羅伯特・強森在《他與她：從榮格觀點探索男性與女性的內在旅程》書裡，透過艾洛斯與賽姬的神話，鼓勵女性從感情的苦難與焦慮中，重新發掘自己內在本俱的陰柔特質。因為它是讓愛神（Eros）重返身邊、讓女人在渡過輕熟齡之後，再次找回幸福的關鍵能力。

你大概會好奇地問：陰柔特質到底是什麼？它跟少女時期的天真無邪有何不同？畢竟女人從失婚或失戀的冥府裡重新找回自己的力量後，不太可能再去假裝自己什麼都好、毫無主見都依著男人。況且，為什麼陰柔特質可以讓愛重生？

Photo Credit: 墨心婷

書裡的確沒有更進一步說明，陰柔特質之於成熟的女人，運用在日常生活裡跟男人互動時，是什麼樣貌；但作者羅伯特卻特別點出它對男人的神奇功效：

女性⋯⋯能讓男性記起自己內在最美好的部分。（p.132） 男性⋯⋯不太能够發現自己存在的意義⋯⋯除非有人幫他指出⋯⋯只要女人的幾句話，就會讓男人心中充滿感謝，覺得一天的辛苦都值得了。（p.133） 很少女性能够了解，男性有多麼渴望貼近女性元素⋯⋯如果她想要真正滿足對方最強烈深沉的男性深沉的渴望，她就會在男性無聲地要求這份珍貴禮物時，呈現最溫婉的女性姿態。（p.135）

從上面的引句看來，似乎女人的陰柔特質就像神奇的膏藥，無論男人再怎麼功成名就，也抵不過身旁有個知己的女人，主動輕輕對著他耳裡說上一句神秘的話語。此時男人也才會明白：自己的辛苦所為何來、自己的存在有何價值。

似乎男人比女人想像中還脆弱與簡單。

看到這裡的你，想必也莞爾一笑。而聰敏的你，也一定會追問：到底那位陰柔特質的女子，主動對她的男人說了什麼？這種能喚回愛神的祕語，肯定得學起來。

具有女性陰柔能量的句子，其實有一定的句法公式：

它必須短短的。

它必須帶有感受的形容詞。

它要發自你的內心。

它的主詞是「我」。

講完之後，要留白給男人回應。句子背後，不能帶有操控男人的目的。

按照上面的句法來舉例如下：

吃到這個甜點，我好開心。 看到你來接我，我好感動。 聽到你的聲音，我好期待。

至於較進階的負面的情緒表達，例如：

一直枯等在這裡，我好焦慮。 看到你跟她打情罵俏，我覺得好嫉妒。 聽到這些指責，我其實好生氣。

句子其實不難，難在你能不能拿掉背後的攻擊或控制、敢不敢展開你的脆弱，對著親密關係裡的男人說出口。而簡單句子的背後，其實藏著對男人最深的信任：信任他會為了你的開心，而繼續作對的事、改變不適宜的行為。至於他要花多久時間思考、用什麼方式掙扎，你全然地交給他去決定，因為你看得見他的背後，站著那位他最好版本的神祇。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除了感受的溫婉表達之外，女性陰柔能量其實也同時具備內在的韌性，例如對關係界線的設立、保有女人生命實踐的空間、敏察感知與男人互動的警訊、以及清楚覺知自己在關係裡想要的是什麼。

女性陰柔的能量，體現在一個女人的身上，其實是同時包含「柔軟」與「強韌」的陰陽特質，不單單只是傳統印象裡純然溫順的能量而已。此外女人內在的陽性能量，也必須將之放置在以陰性能量為主軸的大框架裡，一如太極圖形裡黑（陰）中有白（陽）的結構，才能避免女人內在的陽性能量，與男人外在的陽性能量，直接交鋒導致情感互動時的衝突。

至於女人該如何平衡自己內在兩股陰陽的能量、以及如何以「外柔內剛」的方式跟男人互動及說話，它需要女人花上一段時間重新學習親密關係裡的雙人舞步。一如學習任何的技藝，學習過程沒有捷徑，但只要女人願意投入時間，就能看見關係改變的新樣貌。「It takes two to tango。」女人要對自己有信心，因為在雙人互動的關係裡，只要有一方啟動改變，另一方勢必會自然跟著移動。

關係是持續不斷的動態平衡。聰慧的女人，一但掌握了調整關係之舞的藝術，自然懂得在風平浪靜時以軟語存進大量的溫柔款項、並知道在雷電交加時拿出內在的韌性，重新定位自己想要的、劃出界線之外不能踩踏的，並以不指責但卻如實表達自己內在的姿態，不卑亢地站在男人面前，信任他有能力，領著兩人的關係之船，駛回平靜的港灣。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航