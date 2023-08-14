2023/08/14,
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世界大學籃球系列賽政大3戰全勝奪冠，外籍生莫巴耶轟30分、13籃板獲選MVP

世界大學籃球系列賽政大3戰全勝奪冠，外籍生莫巴耶轟30分、13籃板獲選MVP
政治大學雄鷹籃球隊靠著堅強團隊實力，13日在 WUBS世界大學籃球系列賽冠軍戰擊敗地主日本白鷗 大學籃球隊，勇奪冠軍，賽後全隊開心留影。Photo Credit: 政大雄鷹提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

政治大學昨天在冠軍戰開賽，就打出一波14比0的攻勢，首節以30比13遙遙領先；半場結束，更擴大到54比33的優勢。決勝第4節僅開打2分鐘，政大禁區主力莫巴耶就犯滿離場，但政大還是靠著宋昕澔、游艾喆聯手保住領先，最終以6分差距奪冠。

（中央社）第2屆世界大學籃球系列賽（WUBS）昨（13）日進行冠軍戰，受邀到日本參賽的政治大學靠著外籍生莫巴耶轟下30分、13籃板幫助下，以90比84擊敗日本白鷗大學，此行3戰全勝奪冠。

世界大學籃球系列賽是由樂天集團與全日本大學籃球總會（JUBF）聯合主辦的賽事，邀請亞洲各大學聯賽的頂尖球隊到日本進行交流賽。

今（2023）年締造國內大專籃球聯賽（UBA）男子組3連霸的政治大學昨天在冠軍戰開賽，就打出一波14比0的攻勢，首節以30比13遙遙領先；半場結束，更擴大到54比33的優勢。

易籃後，日本白鷗大學加強防守，不斷迫使政大發生失誤，藉此發動防守轉換快攻搶分，前3節政大領先優勢僅剩下8分。

決勝第4節僅開打2分鐘，政大禁區主力莫巴耶就犯滿離場，但政大還是靠著宋昕澔、游艾喆聯手保住領先，最終以6分差距奪冠。

政大除了莫巴耶表現搶眼外，宋昕澔全場也貢獻17分，其中8分出現在決勝第4節，成功彌補犯滿離場的莫巴耶得分缺口。

政大奪世界大學籃球系列賽冠軍，莫巴耶30分獲選MVP：

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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