尼日政變：西非經濟共同體與奈及利亞宗教代表團出面調停，力拚恢復人文統治

調解尼日危機宗教代表團：軍方對外交解決態度開放

（中央社）介入調解尼日危機的伊斯蘭代表團負責人13日表示，尼日軍事政權領導人準備考慮透過外交途徑解決與區域集團西非經濟共同體（ECOWAS）間的僵局。

《法新社》報導，西非經濟共同體已經表明，不排除對7月26日推翻尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的軍官動武。

西非經濟共同體已經批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾尋找化解此一危機的外交手段。

一個奈及利亞的穆斯林代表團12日在尼日首都尼阿美（Niamey）展開會商，該宗教代表團領導人巴拉勞（Abdullahi Bala Lau）表示，政變領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）「說他們敞開大門，願意探索透過外交與和平手段解決這個問題。」

據巴拉勞發布的聲明，蒂亞尼「聲稱這場政變本意良善」，策劃者是為了阻止一場本來會同時影響奈及利亞和尼日的「迫在眉睫威脅才會出手」。

聲明指出，但是蒂亞尼表示，西非經濟共同體沒有傾聽「他們那一方對於此事的說法」就發出最後通牒，此舉「令人覺得難受」。

奈及利亞前國家元首阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）日前曾率西非經濟共同體代表團前往尼日，蒂亞尼也就沒有充分重視這個代表團一事致歉，強調那是由於對上述最後通牒的不滿所致。

穆斯林領袖組成的這支代表團，是在擔任西非經濟共同體輪值主席的奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）同意之下走訪尼阿美。

提努布對於這場政變採取堅定立場。這個區域集團已經中斷對尼日的金融交易和電力供應，並且關閉與內陸國尼日的邊界，導致這個舉世最貧窮國家亟需的進口貨遭到封鎖。

西非經濟共同體7月30日發出7天內讓貝佐姆恢復權力，否則動武的最後通牒，但是這個期限在尼日新領導人不肯讓步的情況下屆滿。

集團以「技術問題」為由，取消原定12日在迦納首都阿克拉（Accra）舉行的危機會議。

拚恢復文人統治，西非經濟共同體將派員赴尼日

西非經濟共同體擬派遣一支議會委員會前往尼日，會見上個月奪權的政變領袖團。這是區域間為求恢復文人統治，與包括宗教領袖聯手的最後努力。

《路透社》報導，尼日軍方上個月監禁總統貝佐姆並解散民選政府，引來區域各國的譴責。西非多國已啟動待命軍事部隊，說一旦談判失敗，就會部署這些部隊作為最終手段。

但以將領蒂亞尼為首的政變領袖團拒絕了西非經濟共同體、美國和其他國家所做的外交努力，升高這個已飽受致命伊斯蘭主義叛亂摧殘的赤貧西非薩赫爾（Sahel）區域爆發進一步衝突的隱憂。

薩赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

尼日是鈾的重要生產國，也是對抗伊斯蘭主義分子的西非盟友，然而如今危在旦夕的不只是尼日的命運，還有在西非及中非地區互相競逐戰略利益的全球大國；這塊區域在短短3年內就發生了7次政變。

美國、法國、德國和義大利在尼日都有駐軍，蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）在當地的分支已經殺害成千上萬人，並害數以百萬計民眾流離失所。

隨著不安全感升高、民主受到侵害，加上領袖們紛紛尋求新夥伴以恢復秩序，俄羅斯在此地的勢力已悄然增長。

西非經濟共同體議會12日召開會議討論在尼日的進一步行動。發言人指出，目前雖然還沒做出決定，不過議會已成立一個委員會，計劃會見擔任西非經濟共同體輪值主席的奈及利亞總統提努布，以取得前進尼日的許可。

奈及利亞總統府消息人士12日表示，以巴拉勞為首的知名奈及利亞伊斯蘭學者團也會晤了提努布，希望爭取出手干預的許可，提努布已經批准。

目前不清楚這群伊斯蘭學者是否已經在尼日境內，但他們的計畫是要會見尼日的神職人員，以化解這場外交僵局。

尼日千人上街挺政變領袖，西非國家取消關鍵會議

數以千計的尼日政變支持者11日走上街頭，抗議西非國家將在尼日部署軍事部隊的計畫。與此同時，西非經濟共同體取消關於可能採取干預行動的關鍵會議。

《法新社》報導，ECOWAS批准部署「待命部隊」，以恢復民選總統貝佐姆的職位。貝佐姆7月26日遭到總統衛隊成員罷黜後，歐盟最高外交官員對他遭拘留的狀態表示擔憂。

此區軍方消息人士11日說，ECOWAS成員國的參謀長原定12日將在迦納首都阿克拉參與會議，但他們之後說，這場會議因「技術原因」無限期取消。

多名消息人士說，召開這場會議原本是要向ECOWAS領袖通報啟動與部署待命部隊的「最佳選項」。

ECOWAS尚未提供關於待命部隊的細節或行動時間表，領袖們強調他們仍希望和平解決。

ECOWAS在最後一刻取消會議時，數以千計的政變支持者11日在法國駐尼日軍事基地附近集會，高喊「打倒法國、打倒ECOWAS」。

尼日的新領導人指控貝佐姆的親密盟友、前殖民強權法國，是導致ECOWAS對政變採取強硬立場的幕後黑手。

許多抗議群眾揮舞俄羅斯與尼日國旗，大喊他們支持國家的新強人、軍政府領導人蒂亞尼。

前來示威的學生會成員阿里（Aziz Rabeh Ali）說：「我們會把法國逼走！ECOWAS不是獨立的，受到了法國操控。」

法國在尼日有約1500名駐軍，與當地部隊聯手對抗持續8年的聖戰士叛亂活動。