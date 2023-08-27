大數據與演算法：Netflix、Spotify、TikTok如何比我更早知道我的性取向？
我們想讓你知道的是
不單是Netflix。我很快就在其它好幾個平台上也看到了類似的推送。Spotify向我推薦了一張他們稱之為「莎孚式」（sapphic）的歌單——這個字眼是用來形容喜愛女性的女性。幾個月後，在TikTok上，我開始在我的動態中看到來自雙性戀創作者的影片。這些科技平台到底發現到了哪些我自己沒有注意到的跡象呢？
BBC記者艾莉．豪斯（Ellie House）出櫃後，發現Netflix似乎早已知曉此事。這是怎麼發生的？
我在大學二年級時意識到自己是雙性戀，但科技巨頭企業似乎在此之前幾個月就已經弄明白了。
在那之前，我有過一個長期男朋友，並且一直認為自己是直的。說實話，那時約會並不是我的優先項。
然而，就是那段時間我看了很多Netflix影片，而且我收到越來越多包含女同性戀情節或者雙性戀角色的電視劇推送。
這些電視劇都是那些和我年齡相仿、背景相似、觀影歷史相似的朋友們沒有被推送的，甚至連聽都沒聽說過。
其中一部特顯眼的劇叫做《情牽你我她》（You Me Her），講述了一對城郊的已婚夫婦如何接納第三者進入他們的關係。這部劇充滿了非異性戀情節和雙性戀角色，被形容為電視界的「第一部多性別浪漫（polyromantic）喜劇」。
不單是Netflix。我很快就在其它好幾個平台上也看到了類似的推送。Spotify向我推薦了一張他們稱之為「莎孚式」（sapphic）的歌單——這個字眼是用來形容喜愛女性的女性。
幾個月後，在TikTok上，我開始在我的動態中看到來自雙性戀創作者的影片。
又過了幾個月後，我從另一方面意識到，我自己是雙性戀。這些科技平台到底發現到了哪些我自己沒有注意到的跡象呢？
當用戶遇見內容
Netflix在全球有2.22億用戶，有數以千計的電影和劇集供用戶觀看，類別無窮無盡。但是，每個單獨用戶平均只會在一個月內觀看六個不同類別的內容。
為了向人們展示平台認為他們會想看的內容，Netflix使用了一個強大的推薦系統。這個演算法網路幫助決定將哪些影片、圖片和預告片擺放在用戶的首頁上。
例如，《情牽你我她》被標記為類別碼「100010」——顯示在人眼前的標籤則是「LGBTQ+故事」。
推送系統的目標是將使用平台的人與內容相匹配。
這個數字媒人會收集兩邊的訊息並建立聯繫。比如一首歌的類型、一部電影所探討的主題、電視劇中的演員，所有這些都可以被標記。在此基礎上，演算法會預測出一個人最有可能被什麼內容吸引。
「大數據就像一座巨大的山脈，」Netflix的前高管托德．耶林（Todd Yellin）在網站「Future of StoryTelling」上的一段影片中說道，「借助成熟的機器學習技術，我們試圖找出哪些標籤能起作用。」
但這些平台對用戶的了解有多少，以及它們是如何了解的呢？
根據英國的數據隱私法規，個人有權知道一個機構如何掌握關於他們的數據。許多流媒體和社交媒體公司都已經為用戶創建了一個自動化系統，來請求獲得這些信息。
我從八個最大的平台上下載了自己的全部訊息。臉書（Facebook）一直追蹤我訪問過的其它網站，包括一款語言學習工具和酒店預訂網站。它甚至有我家地址，存放在一個名為「位置」的文件夾中。
Instagram列出了300多個它認為我會感興趣的不同主題，用於個性化廣告。
Netflix向我發送了一份詳細記錄我觀看過的每部預告片和節目的電子表格——什麼時候、在哪種設備上觀看，以及是自動播放還是我自己選擇點擊的。
沒有證據表明這些平台標記過任何與我的性取向有關的內容。Spotify在給BBC的一份聲明中表示：「我們的隱私政策概括劃定了Spotify收集用戶數據的範圍，其中不包括性取向。此外，我們的運演算法不會根據用戶聽音樂的偏好來預測性取向。」
其它平台也有類似的政策。Netflix告訴我，比起年齡或性別等人口數據，用戶觀看什麼內容，以及如何與應用程式進行互動，是判斷他們口味的更好指標。
重點不在看什麼，而在如何看
劍橋大學的運算化社會心理學博士生格雷格．塞拉皮奧-加西亞（Greg Serapio-Garcia）表示：「沒有人明白地告訴Netflix，他們是同性戀」，但是平台可以觀察那些喜歡「非異性戀內容」的用戶。
用戶不一定要曾經觀看過被標記為LGBT+的內容，才會接收到這些推送。推送系統會比這更加深入。
根據格雷格的說法，一種可能性是，觀看某些並非專門涉及LGBT+的電影和電視劇也會幫助演算法預測「你喜歡非異性戀內容的傾向」。
一個人看什麼，只是運算方程式的一部分；很多時候，一個人如何使用平台更加能說明問題。
其他細節也可以用來對用戶進行預測——比如，他們連續觀看內容的時間比例，或者他們是否看完片尾字幕。
格雷格說，這些習慣本身可能並不意味著什麼，但是數以百萬計用戶綜合起來，它就可以用來作出「非常具體的預測」。
於是，Netflix的運演算法在預測我對LGBT+情節的興趣時，或許並不僅僅是基於我過去觀看過的內容，它還會關注我何時點開它，甚至是我在哪種設備上觀看，以及何時觀看。
對我來說，這只是關乎好奇心，但是格雷格認為，在同性戀行為非法的國家，這有可能給人們帶來潛在危險。
在與世界各地的LGBT+人士交談時，我聽到了彼此矛盾的訊息。一方面，他們常常會喜歡流媒體網站上推薦的內容——甚至可能覺得這是在解放他們。
但是另一方面，他們感到擔心。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。