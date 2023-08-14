夏威夷野火93死美國逾百年來最致命，民眾控政府應變失靈，倖存者：火燒到對街才知道
我們想讓你知道的是
猛烈的野火讓夏威夷一座城鎮化為灰燼，目前確認至少有93人不幸罹難，是美國逾100年來喪生人數最多的野火災情，外界對官員因應措施的憤怒情緒正逐漸沸騰。居民利德告訴《法新社》：「我們後面的山起火燃燒，卻沒有半個人跟我們說。你知道我們是什麼時候發現失火的嗎？當火已經燒到我們對街的時候。」
夏威夷野火增至93死，美國逾百年來最致命
（中央社）根據夏威夷茂宜郡官網，茂宜島野火截至13日導致93人死亡，成為美國逾百年來最致命的野火災情。隨著尋屍犬在淪為廢墟的拉海納鎮進行搜索，死亡人數有可能再上升。
《路透社》報導，在迅速蔓延的火勢將歷史悠久的度假小鎮拉海納（Lahaina）徹底摧毀4天後，災情的嚴重程度變得更加清晰，許多建築物被夷為平地，車輛被燒熔。
根據美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA），重建拉海納的成本預計將達55億美元（約新台幣1754億），因為有超過2200座建物受損或毀壞，超過850公頃土地燒毀。
夏威夷州州長葛林（Josh Green）在前（12）日下午的記者會中警告，隨著更多受害者被發現，死亡人數將會繼續攀升。茂宜郡（Maui）警察局長白耶悌（John Pelletier）表示，訓練來搜尋屍體的犬隻目前只搜索了3％的搜索區域。
在一些居民質疑是否能在大火吞噬他們的家園前採取更多措施進行通知後，官員矢言將檢討該州的警報系統。有些民眾被迫跳入太平洋逃生。
茂宜島各地都設有警報器，最初目的就是要提前針對天災示警，但這次卻沒響；除此之外，大規模的停電和斷訊也切斷了其他的示警管道。
檢察長羅培茲（Anne Lopez）已針對野火爆發之前以及火災期間的決策過程展開調查；州長葛林告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）說，他已授權對緊急應變系統進行全面性檢討。
最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。
夏威夷野火93死民眾控政府應變失靈，倖存者：火燒到對街才知道
（中央社）猛烈的野火讓夏威夷一座城鎮化為灰燼，目前確認至少有93人不幸罹難，是美國逾100年來喪生人數最多的野火災情，外界對官員因應措施的憤怒情緒正逐漸沸騰。
《法新社》報導，根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。
由於許多居民表示災難發生前並未接獲警告，夏威夷當局已著手對火災應變作為展開調查。
居民利德（Vilma Reed）告訴《法新社》：「我們後面的山起火燃燒，卻沒有半個人跟我們說。你知道我們是什麼時候發現失火的嗎？當火已經燒到我們對街的時候。」
屋子遭大火摧毀的利德說，她現在靠救濟品和陌生人的善心維生。
居民逾1萬2000人、曾為夏威夷王室故居的拉海納（Lahaina）如今淪為廢墟，鎮上熱鬧的旅館和餐廳也化為灰燼。
夏威夷州州長葛林（Josh Green）向記者表示，證實的罹難人數會持續攀升。
他說：「已經統計的罹難人數為89人，還會持續攀升，我們希望各位做好心理準備。」
據《路透社》報導，最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。
夏威夷野火奪近百命，參議員：不會為悲劇找藉口
（中央社）發生美國逾百年來最致命野火災情的夏威夷，死亡人數恐將突破100大關。夏威夷聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）表示將不會為這場悲劇找藉口，但現階段先聚焦救援需求。
《法新社》報導，官員表示已有93人喪生，同時警告數字很可能會再增加。搜救人員帶著訓練來搜尋屍體的犬隻，繼續在歷史悠久度假小鎮拉海納（Lahaina）對被燒毀的房屋和汽車進行嚴峻的搜尋任務。
迅速延燒的沖天烈焰9日清晨肆虐茂宜島（Maui）上的濱海小鎮拉海納，當地幾乎已經遭到徹底摧毀，生還者表示事前並未接獲警報。
夏威夷州聯邦參議員廣野慶子今天被問到為何警報器沒有發揮作用時表示，她將會等待州檢察長公布調查結果。
民主黨籍的廣野慶子告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）節目《美國國情》（State of the Union）：「我不會為這場悲劇找任何藉口。就我而言，我們真正專注的是救援需求，以及遺憾的是，在現場找出更多罹難者。」
「我們知道修復善後過程將會是漫長的，而且需要資源。」她說：「現階段的重點真的是修復善後。仍有一些人下落不明，他們身分需要確認，且已呼籲民眾前來提供DNA進行比對。」
根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。
據非營利研究團體國家消防協會（National Fire Protection Association）數據，這是1918年以來美國最致命的一場野火，當時在明尼蘇達州和威斯康辛州釀453人喪生。
新聞來源
延伸閱讀
- 夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難，上萬人流離失所重建恐需數年
- 夏威夷茂宜島野火增至80死，警報器未響引發質疑，民眾「看到火才知道要逃」
- 颶風「朵拉」助長夏威夷茂宜島野火燒毀歷史古蹟，至少36死數十傷、271座建築被毀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。