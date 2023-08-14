夏威夷野火93死美國逾百年來最致命，民眾控政府應變失靈，倖存者：火燒到對街才知道

夏威夷野火增至93死，美國逾百年來最致命

（中央社）根據夏威夷茂宜郡官網，茂宜島野火截至13日導致93人死亡，成為美國逾百年來最致命的野火災情。隨著尋屍犬在淪為廢墟的拉海納鎮進行搜索，死亡人數有可能再上升。

《路透社》報導，在迅速蔓延的火勢將歷史悠久的度假小鎮拉海納（Lahaina）徹底摧毀4天後，災情的嚴重程度變得更加清晰，許多建築物被夷為平地，車輛被燒熔。

根據美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA），重建拉海納的成本預計將達55億美元（約新台幣1754億），因為有超過2200座建物受損或毀壞，超過850公頃土地燒毀。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）在前（12）日下午的記者會中警告，隨著更多受害者被發現，死亡人數將會繼續攀升。茂宜郡（Maui）警察局長白耶悌（John Pelletier）表示，訓練來搜尋屍體的犬隻目前只搜索了3％的搜索區域。

在一些居民質疑是否能在大火吞噬他們的家園前採取更多措施進行通知後，官員矢言將檢討該州的警報系統。有些民眾被迫跳入太平洋逃生。

茂宜島各地都設有警報器，最初目的就是要提前針對天災示警，但這次卻沒響；除此之外，大規模的停電和斷訊也切斷了其他的示警管道。

檢察長羅培茲（Anne Lopez）已針對野火爆發之前以及火災期間的決策過程展開調查；州長葛林告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）說，他已授權對緊急應變系統進行全面性檢討。

最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。

夏威夷野火93死民眾控政府應變失靈，倖存者：火燒到對街才知道

（中央社）猛烈的野火讓夏威夷一座城鎮化為灰燼，目前確認至少有93人不幸罹難，是美國逾100年來喪生人數最多的野火災情，外界對官員因應措施的憤怒情緒正逐漸沸騰。

《法新社》報導，根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

由於許多居民表示災難發生前並未接獲警告，夏威夷當局已著手對火災應變作為展開調查。

居民利德（Vilma Reed）告訴《法新社》：「我們後面的山起火燃燒，卻沒有半個人跟我們說。你知道我們是什麼時候發現失火的嗎？當火已經燒到我們對街的時候。」

屋子遭大火摧毀的利德說，她現在靠救濟品和陌生人的善心維生。

居民逾1萬2000人、曾為夏威夷王室故居的拉海納（Lahaina）如今淪為廢墟，鎮上熱鬧的旅館和餐廳也化為灰燼。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）向記者表示，證實的罹難人數會持續攀升。

他說：「已經統計的罹難人數為89人，還會持續攀升，我們希望各位做好心理準備。」

據《路透社》報導，最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。

夏威夷野火奪近百命，參議員：不會為悲劇找藉口

（中央社）發生美國逾百年來最致命野火災情的夏威夷，死亡人數恐將突破100大關。夏威夷聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）表示將不會為這場悲劇找藉口，但現階段先聚焦救援需求。

《法新社》報導，官員表示已有93人喪生，同時警告數字很可能會再增加。搜救人員帶著訓練來搜尋屍體的犬隻，繼續在歷史悠久度假小鎮拉海納（Lahaina）對被燒毀的房屋和汽車進行嚴峻的搜尋任務。

迅速延燒的沖天烈焰9日清晨肆虐茂宜島（Maui）上的濱海小鎮拉海納，當地幾乎已經遭到徹底摧毀，生還者表示事前並未接獲警報。

夏威夷州聯邦參議員廣野慶子今天被問到為何警報器沒有發揮作用時表示，她將會等待州檢察長公布調查結果。

民主黨籍的廣野慶子告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）節目《美國國情》（State of the Union）：「我不會為這場悲劇找任何藉口。就我而言，我們真正專注的是救援需求，以及遺憾的是，在現場找出更多罹難者。」

「我們知道修復善後過程將會是漫長的，而且需要資源。」她說：「現階段的重點真的是修復善後。仍有一些人下落不明，他們身分需要確認，且已呼籲民眾前來提供DNA進行比對。」

根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

據非營利研究團體國家消防協會（National Fire Protection Association）數據，這是1918年以來美國最致命的一場野火，當時在明尼蘇達州和威斯康辛州釀453人喪生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航