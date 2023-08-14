台灣福智僧團大舉收購加拿大愛德華王子島土地，規模約1/4個台北市大，省府將展開調查
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《環球郵報》提到，福智不僅是宗教團體，它還經營許多生意，擁有珠寶、電子、有機農業、翻譯和出口部門，還有許多附屬基金會、空殼公司和捐助者的財務饋贈等網絡，密密麻麻交織在一起。福智目前由一名被信徒稱為真如老師的女子所領導，真如出生於中國，多數時間居住於加拿大。根據福智說法，真如擁有最終土地決策權，但真如拒絕受訪。
（中央社）台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地，規模約四分之一個台北市大，當地居民批評福智鑽法律漏洞完成土地交易，該省政府將調查土地所有權情況。對此，加拿大福智發言人說，信徒買地都是自發性行為。
福智僧團2008年在愛德華王子島成立大覺佛學院（Greate Enlightment Buddhist Institute Society, GEBIS），之後不斷在當地購買土地，興建大型道場和多所佛學院。
加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）的調查報導指出，一個名為「保護愛德華王子島聯盟」（Coalition for the Protection of P.E.I. Lands）的公民組織估計，福智和有關聯的人員已經在當地購買超過1萬7000英畝的土地，控制了所在地區國王縣（King County） 4％的土地，而國王縣約占愛德華王子島面積的四分之一。
1萬7000英畝等於68.85平方公里，也就是福智在愛德華王子島買了將近四分之一個台北市（面積271.8平方公里）大的土地。
目前福智在當地已建5個佛學院校區，成千上百名學生和僧侶尼姑不斷進入該校區學習佛法，這對當地生活和文化帶來衝擊。
愛德華王子島人口僅17.6萬人，是加拿大面積最小的省份，僅5660平方公里，島上多是家庭農場。
為了保護土地，愛德華王子島省於1980年代公布「土地保護法」，企業最多僅能買3000英畝的土地，個人最多買1000英畝，非居民每人只能買5英畝。
該省居民抱怨，福智相關人士利用立法中的漏洞，透過公司和信徒個人網絡分割交易，掠奪土地。
《環球郵報》分析涉及福智的數百份土地所有權文件，發現大部分土地都是用信徒個人名義擁有，一些信徒擔任福智旗下不同機構的負責人，其機構業務和土地關係又出現重疊現象；加上福智不公布詳細成員名單，很難真實瞭解福智掌握的土地面積。
當地居民稱，福智不斷購入房產土地，已經導致農村社區的房地產價格上漲，而且許多房產至今仍處於閒置狀態，這加劇當地的住房危機。福智則表示，在愛德華王子島購買土地完全合法。
加拿大福智發言人凱利（Eli Kelly）是極少數出生於該省的僧侶，他接受採訪談到土地爭議時說，信徒買地都是自發性行為，並稱「如果我們是天主教徒，就沒有人會質疑我們。歷史上任何來到愛德華王子島的新團體都經歷過同樣的事情」。
《環球郵報》提到，福智不僅是宗教團體，它還經營許多生意，擁有珠寶、電子、有機農業、翻譯和出口部門，還有許多附屬基金會、空殼公司和捐助者的財務饋贈等網絡，密密麻麻交織在一起。
報導稱，福智的網絡複雜，由一小群高級成員經營，佛教學校只是其中的一部分。
報導也提到，福智目前由一名被信徒稱為真如老師的女子所領導，真如出生於中國，多數時間居住於加拿大。根據福智說法，真如擁有最終土地決策權，但真如拒絕受訪。
加拿大稅務局文件和愛德華王子島省府土地銷售紀錄顯示，從海外來的捐款以及台灣和中國的福智企業運營資金，有高達數億加幣已流入加拿大。
《環球郵報》訪問曾在福智內部擔任董事的一些人，他們指控福智對捐助資金管理不善；還有文件顯示，海外捐款資金曾匯入福智管理核心人物的私人帳戶。福智駁斥相關批評。
2008年福智在愛德華王子島落腳時，被該省政界人士捧為上賓，認為福智帶來龐大資金，可為當地發展做出貢獻。
曾經在國王縣布魯德內爾（Brudenell）社區擔任市長的柯芬（Peggy Coffin） 坦言，一開始農民很高興能從佛教徒那裡得到豐厚資金而輕鬆退休，「但他們（福智）只是不斷吞噬越來越多的農田，我們並不知道他們一開始就有一個計劃」。
愛德華王子島省長金恩（Dennis King）表示，他正在調查島上的土地所有權問題，堅稱不會將農田交給開發商。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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