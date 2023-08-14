台灣福智僧團大舉收購加拿大愛德華王子島土地，規模約1/4個台北市大，省府將展開調查

（中央社）台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地，規模約四分之一個台北市大，當地居民批評福智鑽法律漏洞完成土地交易，該省政府將調查土地所有權情況。對此，加拿大福智發言人說，信徒買地都是自發性行為。

福智僧團2008年在愛德華王子島成立大覺佛學院（Greate Enlightment Buddhist Institute Society, GEBIS），之後不斷在當地購買土地，興建大型道場和多所佛學院。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）的調查報導指出，一個名為「保護愛德華王子島聯盟」（Coalition for the Protection of P.E.I. Lands）的公民組織估計，福智和有關聯的人員已經在當地購買超過1萬7000英畝的土地，控制了所在地區國王縣（King County） 4％的土地，而國王縣約占愛德華王子島面積的四分之一。

1萬7000英畝等於68.85平方公里，也就是福智在愛德華王子島買了將近四分之一個台北市（面積271.8平方公里）大的土地。

目前福智在當地已建5個佛學院校區，成千上百名學生和僧侶尼姑不斷進入該校區學習佛法，這對當地生活和文化帶來衝擊。

愛德華王子島人口僅17.6萬人，是加拿大面積最小的省份，僅5660平方公里，島上多是家庭農場。

為了保護土地，愛德華王子島省於1980年代公布「土地保護法」，企業最多僅能買3000英畝的土地，個人最多買1000英畝，非居民每人只能買5英畝。

該省居民抱怨，福智相關人士利用立法中的漏洞，透過公司和信徒個人網絡分割交易，掠奪土地。

《環球郵報》分析涉及福智的數百份土地所有權文件，發現大部分土地都是用信徒個人名義擁有，一些信徒擔任福智旗下不同機構的負責人，其機構業務和土地關係又出現重疊現象；加上福智不公布詳細成員名單，很難真實瞭解福智掌握的土地面積。

當地居民稱，福智不斷購入房產土地，已經導致農村社區的房地產價格上漲，而且許多房產至今仍處於閒置狀態，這加劇當地的住房危機。福智則表示，在愛德華王子島購買土地完全合法。

加拿大福智發言人凱利（Eli Kelly）是極少數出生於該省的僧侶，他接受採訪談到土地爭議時說，信徒買地都是自發性行為，並稱「如果我們是天主教徒，就沒有人會質疑我們。歷史上任何來到愛德華王子島的新團體都經歷過同樣的事情」。

《環球郵報》提到，福智不僅是宗教團體，它還經營許多生意，擁有珠寶、電子、有機農業、翻譯和出口部門，還有許多附屬基金會、空殼公司和捐助者的財務饋贈等網絡，密密麻麻交織在一起。

報導稱，福智的網絡複雜，由一小群高級成員經營，佛教學校只是其中的一部分。

報導也提到，福智目前由一名被信徒稱為真如老師的女子所領導，真如出生於中國，多數時間居住於加拿大。根據福智說法，真如擁有最終土地決策權，但真如拒絕受訪。

加拿大稅務局文件和愛德華王子島省府土地銷售紀錄顯示，從海外來的捐款以及台灣和中國的福智企業運營資金，有高達數億加幣已流入加拿大。

《環球郵報》訪問曾在福智內部擔任董事的一些人，他們指控福智對捐助資金管理不善；還有文件顯示，海外捐款資金曾匯入福智管理核心人物的私人帳戶。福智駁斥相關批評。

2008年福智在愛德華王子島落腳時，被該省政界人士捧為上賓，認為福智帶來龐大資金，可為當地發展做出貢獻。

曾經在國王縣布魯德內爾（Brudenell）社區擔任市長的柯芬（Peggy Coffin） 坦言，一開始農民很高興能從佛教徒那裡得到豐厚資金而輕鬆退休，「但他們（福智）只是不斷吞噬越來越多的農田，我們並不知道他們一開始就有一個計劃」。

愛德華王子島省長金恩（Dennis King）表示，他正在調查島上的土地所有權問題，堅稱不會將農田交給開發商。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺