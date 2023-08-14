賴清德過境紐約見僑胞，喊「台灣安全，世界就安全」，AIT主席影片預告舊金山相會
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對於中國抗議賴清德過境，葛來儀認為，這是「不可理喻的」，因為過境是慣例，也發生過好幾次，台灣從以前到現在，有這麼多總統副總統過境，中國駐美大使謝鋒雖然稱「堅決擋住賴清德訪美這頭正衝來的灰犀牛」，也沒有辦法讓美國、讓台灣取消賴清德的過境，中國強硬立場只是把自己逼到牆角。
賴清德過境紐約見僑胞，喊台灣安全世界就安全
（中央社）副總統賴清德過境紐約，今天（當地時間13日）與700多位僑胞相聚，他強調「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」，並說現在已經走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，就害怕、走回頭路。
賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。現場700多人齊聚，代表民進黨參選2024年總統的賴清德到場時，僑胞高喊「總統好」。
駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、紐約台灣會館理事長蘇春槐等人都到場。
賴副總統致詞時感謝美國不懼壓力，秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，協助過境。他特別用英文，感謝在場美國友人對台灣長期支持。
他接著一鞠躬感謝來自四面八方的僑胞，熱情參與僑宴。副總統說，大家不遠千里相聚在自由女神像所在地、世界之都紐約，至少有三層緣份，「有共同情感、有共同價值、還有共同目標」。
副總統感性地表示，大家都來自台灣、根在台灣、都認同台灣這塊土地，家人親朋好友都在台灣，與台灣一起高興，也與台灣一起傷悲。
一一細數台灣經濟成就、防疫成績，他說，不管大家身在哪裡、心都在台灣，台灣人民走過相當漫長艱辛、無法當家作主的日子，在日治時期台灣是東亞共榮圈的勢力範圍，即便是國民政府時代，也只不過是反攻大陸的跳板而已，但是台灣人民沒有放棄，發揮「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」精神，勇敢堅強。
副總統說，台灣的努力獲國際社會支持，世界各地重要政治領袖也紛紛到台灣，用行動表達對台灣支持。賴副總統話鋒一轉說，一定要「國內團結、國外合作」，國內政黨也許在選舉時會有競爭，但面對極權威脅，每個政黨都應該要把國家的利益擺在政黨利益之前，台灣只有國內團結一致，才能贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。
他說，在這關鍵時刻，此時此地他再次承諾，「不管極權主義對台灣的威脅有多大，絕不畏懼退縮，一定堅持民主自由的價值」，還要分享台灣民主理念，讓印太地區的人民追求自由民主人權時，將台灣視為一座耀眼的燈塔。
賴副總統說，許多國家對台灣的支持、關心台海，代表的是，台灣的安全是世界的安全議題，台海的和平屬於全球的和平，當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。他說：「我們已經走在正確的道路上面，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕、走回頭路，一定要勇敢堅強在民主的道路上持續壯大台灣。」
他強調，會繼續總統蔡英文的4大堅持，儘管國際的情勢複雜，但會以和平當燈塔、民主當指南針，力行和平4大支持行動方案，只要能夠確保尊嚴對等，很願意進行兩岸的對話合作，謀求印太和平穩定。
最後，賴副總統提到，4年前，他也到紐約，跟大家見面，他還記得當時說希望用自由女神精神守護台灣，美國曾遭911恐怖攻擊，但倒塌的雙子星在原址已重新建立自由塔，希望能以重建自由塔的勇氣壯大台灣，當時他也強調紐約是創新、創意的城市，台灣也應該用創新進步法案推動進步，讓台灣成為世界的台灣。
賴副總統說，4年後，他再度來到紐約，他的想法沒有改變，未來會持續守護台灣、壯大台灣，打造一個創新繁榮台灣，他願意與僑界共同許諾。
賴清德紐約僑宴，AIT主席影片預告舊金山相會
副總統賴清德今天在紐約出席僑宴，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）以預錄影片致詞，稱台灣是印太地區民主燈塔，美台友誼歷久不衰、堅若磐石，並預告本週稍晚將在舊金山相會。
這場午宴在曼哈頓中城緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳舉行，席開逾60桌，超過700人參加。賴清德雖以總統特使身分出訪友邦巴拉圭，但也代表民主進步黨參選總統，進場時部分支持者高喊「總統好」。
賴清德致詞時感謝美方不懼壓力，秉持安全、舒適、便利及尊嚴原則協助過境。他強調台灣安全、台海和平屬於全球性議題，鼓勵台灣分享民主理念、積極參加民主陣營，並說台灣已走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅就害怕、走回頭路。
美國在台協會由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表致詞。她說，美國對台政策關鍵部分是鼓勵將台灣納入國際組織，鼓勵台灣持續與巴拉圭等外交夥伴往來，「台灣人民值得參與國際社會，國際社會因應全球挑戰時也需要台灣的關鍵支持」。
羅森柏格透過近4分鐘預錄影片致詞，提到她因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席。
羅森柏格3月接任AIT主席以來兩度訪台。她說，在台期間受到盛情款待，體驗台灣豐富的文化、傳統與美食，包括逛夜市、走訪九份老街、體驗平溪天燈、漫步高雄愛河畔，「特別是與賴清德同遊台南，他是很棒的嚮導」。
她以「史上最緊密」形容美台夥伴關係，提到美台21世紀貿易倡議首批協定6月簽署後持續協商，美國期待台灣參加今年亞太經濟合作會議（APEC）。美國跨黨派國會議員代表團接連訪台，展現對台灣的濃厚興趣與支持。
羅森柏格說：「台灣是印太地區民主燈塔，也是我們致力支持區域與全球民主價值的關鍵夥伴。我們在維護台海和平穩定上存有重大共同利益，這個承諾始終不變，包括我們承諾支持台灣自衛能力，正如美台友誼歷久不衰、堅若磐石。」
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航