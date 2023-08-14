中國掀「醫藥反腐」風暴，醫生低薪月收不到1600元，紀委解析：鄉鎮院長裁量權過大
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醫藥反腐能否解決中國民眾「看病貴」、「看病難」的問題受到關注。一篇「把院長抓了，你照樣看不起病」的網文最近受到熱議。內容指出，把院長都抓了，以後腐敗就不存在了嗎？不會的。在強大威懾下，這些事情不會明目張膽，只會以更隱秘和扭曲的形式繼續存在，「抓不住把柄而已」。
醫藥反腐，中國民間除了肯定疑慮也漸增
（中央社）中國強力醫藥反腐，贏得掌聲的同時也引來「風聲過後又如何」、「醫生都被抓了還有人看病嗎」、「治標不治本」等擔憂，評價漸趨分歧。也有評論認為，若醫療資源仍被政府壟斷缺乏競爭的體制不變，老百姓看病恐怕還是「又貴又難」。
在中國，普通民眾「看病貴」、「看病難」的積弊始終揮之不去，而醫療系統與藥商、器材商等企業則有錯綜複雜的利益關係，都加深了中國民眾對醫療體系的不信任，病患、家屬與醫護人員的衝突及官司更時有所聞。
在此情況下，中國官方近來大力進行醫藥反腐，一開始的確贏得不少民眾的掌聲。但在打擊層面擴大後，隨之而來的不同聲音隨之而起，使得這項醫藥反腐在民間的評價開始出現分歧。
其中包括，中國醫護人員的法定薪資，與歐美、日韓、台港等地的醫護人員相較均偏低，基層培訓醫師實領月薪僅人民幣1600元（約新台幣6880元），無法反映其專業特性、工作負擔及社會地位，進而給了醫護人員「想貪」的動機。因此，醫護人員待遇能否根本改善，是反腐之後的一大問題。
此外，近來醫藥反腐雷厲風行，部分地區出現上自院長、書記，下至衛生院主任都被抓的消息傳出後，一些民眾對「將來會不會沒有醫生給我看病」，「沒被抓的醫生恐怕醫術也不咋地（不怎麼樣）」的擔憂也開始蔓延，議論不絕於耳，以致出現「反腐不能一鍋端」的反面聲音。
也有人質疑，醫藥反腐動靜雖大，但是否只能治標而不能治本則是一大問題。如果制度不改，收錢的醫生雖然被抓，沒收錢的醫生「早晚也會收錢」，而藥商也還是會送錢，反腐恐怕沒完沒了，醫界將永無寧日。
還有屬於「陰謀論」的觀點認為，醫藥反腐是中國官方「割韭菜」的一環，原因是各級政府都缺錢，但醫療系統在長期貪腐下充滿油水，反腐後收繳的不法收益勢必可觀，足可因應一段時間開支，同時博取「反腐」的好名聲。
在這種情況下，醫藥反腐能否解決中國民眾「看病貴」、「看病難」的問題受到關注。一篇「把院長抓了，你照樣看不起病」的網文最近受到熱議。內容指出，把院長都抓了，以後腐敗就不存在了嗎？不會的。在強大威懾下，這些事情不會明目張膽，只會以更隱秘和扭曲的形式繼續存在，「抓不住把柄而已」。
文章認為，在這種情況下，醫生會「磨洋工」（慢做事拖時間），反正就這點錢幹多幹少一個樣，本來10分鐘看一個病人，以後一個病人看1小時，擠爆候診大廳，也滿足民眾希望醫生仔細看診的願望，反正「疼在你身上，我又不疼」。
這篇文章主張，解決「看病難、看病貴」，出路在「市場化」。只要開放設立私立醫院，讓公立醫院每個有點資歷的醫生都能自開醫院，醫院就像飯館般遍地開花。要在競爭中取勝，獲利的唯一辦法就是爭取患者青睞，樹立良好口碑，辦法就是「提服務、優流程、降成本、降價格」。
文章說，最好的醫藥反腐就是「市場化」，允許民營資本投資醫院，讓醫院和醫生在市場上自由競爭，且去除醫療領域的管制措施。如果光反腐，卻不允許醫療市場化，結果就是讓醫院和「供銷社」無異。
醫藥反腐風暴，紀委解析：鄉鎮院長裁量權過大
（中央社）中國掀起醫藥反腐風暴，截至目前全國至少已有176位醫院院長、書記被查；重慶市紀委書記解析，指體制不健全，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，產生以權謀私條件。
綜合陸媒報導，中國國家衛健委7月起與教育部、公安部等部門，展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治以來，監管部門持續表達對醫療反腐的行動和決心，公開訊息顯示，不僅嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。截至8月12日，今年全國至少已有176位醫院院長、書記被查。
中央紀委國家監委網站曾披露一個案例，雲南某醫院以人民幣3520萬元（約新台幣1億5000萬元）買入一台要價格只約1500萬元的醫療器械，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。醫療機構的關鍵人物成為本輪醫療反腐聚焦的重點。
另外，四川省資陽市人民醫院原黨委書記、院長劉學鵬被發現從商人處收受的「感謝費」現金放在家中，以20萬元為一捆藏在沙發底下外，也藏在衣櫃大衣及衣櫃頂部等。
《澎湃新聞》昨（13）日報導，近日，重慶市豐都縣委常委、縣紀委書記、縣監委主任李源源在最新一期《中國紀檢監察》雜誌上解析鄉鎮衛生院長腐敗的成因。
文章稱，當前體制機制不健全、制度形同虛設、權力制衡不夠，也助長了由風變腐。例如，現有的藥品等採購制度不完善，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，客觀上提供了權力尋租、以權謀私的條件。
文章稱，鄉鎮衛生院長作為關鍵少數，也是不法經銷商「圍獵」的重點對象，從日常吃喝玩樂開始，到逢年過節收受紅包禮金，再到按銷售利潤提成非法收受財物，一步步墜入腐敗深淵。
其中一位院長的違紀違法行為持續了5年，另一名院長違紀違法行為更是長達10年，暴露出上級主管部門履行主體責任的缺位。
《中國青年報》12日評論，醫療反腐，無疑是最近一段時間關乎民生福祉和社會公平的大事。《人民日報》則指政府展開全領域治理，既是為了揪出醫蠹，更著眼於凈化醫療生態，為整個系統正名。這也提醒相關人員伸手必被捉，守住初心存敬畏，別等到「撞牆上了才知道拐」。
中國強力醫藥反腐背後，醫生月收最低不到7000元
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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