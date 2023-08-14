中國掀「醫藥反腐」風暴，醫生低薪月收不到1600元，紀委解析：鄉鎮院長裁量權過大

醫藥反腐，中國民間除了肯定疑慮也漸增

（中央社）中國強力醫藥反腐，贏得掌聲的同時也引來「風聲過後又如何」、「醫生都被抓了還有人看病嗎」、「治標不治本」等擔憂，評價漸趨分歧。也有評論認為，若醫療資源仍被政府壟斷缺乏競爭的體制不變，老百姓看病恐怕還是「又貴又難」。

在中國，普通民眾「看病貴」、「看病難」的積弊始終揮之不去，而醫療系統與藥商、器材商等企業則有錯綜複雜的利益關係，都加深了中國民眾對醫療體系的不信任，病患、家屬與醫護人員的衝突及官司更時有所聞。

在此情況下，中國官方近來大力進行醫藥反腐，一開始的確贏得不少民眾的掌聲。但在打擊層面擴大後，隨之而來的不同聲音隨之而起，使得這項醫藥反腐在民間的評價開始出現分歧。

其中包括，中國醫護人員的法定薪資，與歐美、日韓、台港等地的醫護人員相較均偏低，基層培訓醫師實領月薪僅人民幣1600元（約新台幣6880元），無法反映其專業特性、工作負擔及社會地位，進而給了醫護人員「想貪」的動機。因此，醫護人員待遇能否根本改善，是反腐之後的一大問題。

此外，近來醫藥反腐雷厲風行，部分地區出現上自院長、書記，下至衛生院主任都被抓的消息傳出後，一些民眾對「將來會不會沒有醫生給我看病」，「沒被抓的醫生恐怕醫術也不咋地（不怎麼樣）」的擔憂也開始蔓延，議論不絕於耳，以致出現「反腐不能一鍋端」的反面聲音。

也有人質疑，醫藥反腐動靜雖大，但是否只能治標而不能治本則是一大問題。如果制度不改，收錢的醫生雖然被抓，沒收錢的醫生「早晚也會收錢」，而藥商也還是會送錢，反腐恐怕沒完沒了，醫界將永無寧日。

還有屬於「陰謀論」的觀點認為，醫藥反腐是中國官方「割韭菜」的一環，原因是各級政府都缺錢，但醫療系統在長期貪腐下充滿油水，反腐後收繳的不法收益勢必可觀，足可因應一段時間開支，同時博取「反腐」的好名聲。

在這種情況下，醫藥反腐能否解決中國民眾「看病貴」、「看病難」的問題受到關注。一篇「把院長抓了，你照樣看不起病」的網文最近受到熱議。內容指出，把院長都抓了，以後腐敗就不存在了嗎？不會的。在強大威懾下，這些事情不會明目張膽，只會以更隱秘和扭曲的形式繼續存在，「抓不住把柄而已」。

文章認為，在這種情況下，醫生會「磨洋工」（慢做事拖時間），反正就這點錢幹多幹少一個樣，本來10分鐘看一個病人，以後一個病人看1小時，擠爆候診大廳，也滿足民眾希望醫生仔細看診的願望，反正「疼在你身上，我又不疼」。

這篇文章主張，解決「看病難、看病貴」，出路在「市場化」。只要開放設立私立醫院，讓公立醫院每個有點資歷的醫生都能自開醫院，醫院就像飯館般遍地開花。要在競爭中取勝，獲利的唯一辦法就是爭取患者青睞，樹立良好口碑，辦法就是「提服務、優流程、降成本、降價格」。

文章說，最好的醫藥反腐就是「市場化」，允許民營資本投資醫院，讓醫院和醫生在市場上自由競爭，且去除醫療領域的管制措施。如果光反腐，卻不允許醫療市場化，結果就是讓醫院和「供銷社」無異。

醫藥反腐風暴，紀委解析：鄉鎮院長裁量權過大

（中央社）中國掀起醫藥反腐風暴，截至目前全國至少已有176位醫院院長、書記被查；重慶市紀委書記解析，指體制不健全，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，產生以權謀私條件。

綜合陸媒報導，中國國家衛健委7月起與教育部、公安部等部門，展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治以來，監管部門持續表達對醫療反腐的行動和決心，公開訊息顯示，不僅嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。截至8月12日，今年全國至少已有176位醫院院長、書記被查。

中央紀委國家監委網站曾披露一個案例，雲南某醫院以人民幣3520萬元（約新台幣1億5000萬元）買入一台要價格只約1500萬元的醫療器械，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。醫療機構的關鍵人物成為本輪醫療反腐聚焦的重點。

另外，四川省資陽市人民醫院原黨委書記、院長劉學鵬被發現從商人處收受的「感謝費」現金放在家中，以20萬元為一捆藏在沙發底下外，也藏在衣櫃大衣及衣櫃頂部等。

《澎湃新聞》昨（13）日報導，近日，重慶市豐都縣委常委、縣紀委書記、縣監委主任李源源在最新一期《中國紀檢監察》雜誌上解析鄉鎮衛生院長腐敗的成因。

文章稱，當前體制機制不健全、制度形同虛設、權力制衡不夠，也助長了由風變腐。例如，現有的藥品等採購制度不完善，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，客觀上提供了權力尋租、以權謀私的條件。

文章稱，鄉鎮衛生院長作為關鍵少數，也是不法經銷商「圍獵」的重點對象，從日常吃喝玩樂開始，到逢年過節收受紅包禮金，再到按銷售利潤提成非法收受財物，一步步墜入腐敗深淵。

其中一位院長的違紀違法行為持續了5年，另一名院長違紀違法行為更是長達10年，暴露出上級主管部門履行主體責任的缺位。

《中國青年報》12日評論，醫療反腐，無疑是最近一段時間關乎民生福祉和社會公平的大事。《人民日報》則指政府展開全領域治理，既是為了揪出醫蠹，更著眼於凈化醫療生態，為整個系統正名。這也提醒相關人員伸手必被捉，守住初心存敬畏，別等到「撞牆上了才知道拐」。

中國強力醫藥反腐背後，醫生月收最低不到7000元