恆大、碧桂園接連出事，中國房地產「鋼打的泡沫」破掉了沒有？

一、

中國的超大型地產商恆大、碧桂園接連出事，青年失業率超過20％，

所以中國的資產泡沫破掉了沒有？坦白講，我還真的不知道。

二、

早在2001年 ，章家敦就寫了一本《中國即將崩潰》，轟動世界。然後在接下來的二十多年裡，一直有許多的經濟學家們說，中國的房地產市場存在著嚴重的泡沫，崩潰在即。

三、

但是我等了二十多年，中國的資產泡沫還是沒有破，反而越長越大。

2008年金融海嘯之後那幾年，北京跟上海的樓價短暫下跌，接著又飛漲。當時我問當地的朋友，中國的資產泡沫是不是快要破了？

結果他們都跟我說：「中國的房市泡沫跟美國日本的泡沫不一樣，中國的泡沫是鋼打的，不會破。」

四、

自從大學畢業以來，我已經目睹過三場大型的資產泡沫破裂：1989年的日本，2001年的網際網路，2008年的美國次貸風暴。

依據我的觀察，泡沫都會有個生命週期。一開始，經濟學家們會出來大聲講話，指出資產泡沫的存在，說泡沫破裂在即，要大家小心。但是這時候泡沫不但不會破掉，反而有些人聽到這是個泡沫之後，更加興奮了，他們會加碼投資，讓泡沫越長越大。

然後經濟學家們會被眾人嘲笑，他們說話會越來越小聲。然後等到有一天，經濟學家們都不敢說話了，結果大家一早醒來，卻發現泡沫真的破掉了，而且發出了轟然巨響。

五、

在2001年跟2008年，美國的泡沫破掉時，美國政府非常狠心，就放任泡沫破掉。但是過了沒幾年，美國的經濟就又強勁的復甦。

反之，1989年日本的泡沫破掉時，日本政府插手挽救，結果日本的經濟一直緩步下滑，先是有「失落的十年」，接下來變成了「失落的二十年」。

即使到了三十年後的今天，日本經濟還是要死不活的。

六、

中國政府對經濟干預的程度，當然又遠超過日本，而且怪招很多。

大約在2015年內時候，中國的房市有下滑的跡象，許多人都以為中國的房市泡沫就要破了。但是中國政府主動出手「調控」，不讓房價下滑。

七、

當時我有一位北京的朋友想要在崩盤前賣掉房子，但是當地房屋仲介網站不讓他刊登廣告，說是他開的價錢太低，政府會有意見。

而另一位朋友的女兒想要趁低價在北京買房子，結果建商說跟她說，儘管房市低迷，但是房價還是不能打折，因為政府不准。只是建商私下又跟她說，買兩百平方公尺的房子可以送五十平方公尺，只要她乖乖不要聲張就好。

像那樣的故事，當時在中國廣泛流傳。而由於中國大部分的人都相信共產黨無所不能，所以當他們知道中國政府不讓房價下跌之後，就又繼續炒房，炒得中國房價真的不再下跌，反而繼續飆升。

八、

所以中國那「鋼打的泡沫」究竟破了沒有？我還真的不知道。

因為中國的恆大在2020年就出現了財務危機，但是在中國政府的強勢干預之下，至今仍然沒有真正破產倒下。

美國的泡沫像個橡膠氣球，啪地一聲就破了；日本的泡沫像個帆布熱氣球，慢慢洩氣，一洩三十年；而中國鋼打的泡沫究竟要怎麼個破法，沒有人知道。

九、

說不定，我們明天一早醒來，就會發現鋼打的泡沫已經在一瞬間轟然倒下，死傷無數；也說不定，鋼打的泡沫已經破了，只是我們還不知道而已，鋼打的泡沫比日本的帆布泡沫更加耐用，可以拖個十年、三十年、甚至五十年。

中國的經濟就是怪，不能以常理度之。我們唯一可以確定的是，現在最好離他們遠一點，保持安全距離。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航