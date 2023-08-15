恆大、碧桂園接連出事，中國房地產「鋼打的泡沫」破掉了沒有？
我們想讓你知道的是
在2001年跟2008年，美國的泡沫破掉時，美國政府非常狠心，就放任泡沫破掉。但是過了沒幾年，美國的經濟就又強勁的復甦。反之，1989年日本的泡沫破掉時，日本政府插手挽救，結果日本的經濟一直緩步下滑。中國政府對經濟干預的程度，當然又遠超過日本，而且怪招很多。
一、
中國的超大型地產商恆大、碧桂園接連出事，青年失業率超過20％，
所以中國的資產泡沫破掉了沒有？坦白講，我還真的不知道。
二、
早在2001年 ，章家敦就寫了一本《中國即將崩潰》，轟動世界。然後在接下來的二十多年裡，一直有許多的經濟學家們說，中國的房地產市場存在著嚴重的泡沫，崩潰在即。
三、
但是我等了二十多年，中國的資產泡沫還是沒有破，反而越長越大。
2008年金融海嘯之後那幾年，北京跟上海的樓價短暫下跌，接著又飛漲。當時我問當地的朋友，中國的資產泡沫是不是快要破了？
結果他們都跟我說：「中國的房市泡沫跟美國日本的泡沫不一樣，中國的泡沫是鋼打的，不會破。」
四、
自從大學畢業以來，我已經目睹過三場大型的資產泡沫破裂：1989年的日本，2001年的網際網路，2008年的美國次貸風暴。
依據我的觀察，泡沫都會有個生命週期。一開始，經濟學家們會出來大聲講話，指出資產泡沫的存在，說泡沫破裂在即，要大家小心。但是這時候泡沫不但不會破掉，反而有些人聽到這是個泡沫之後，更加興奮了，他們會加碼投資，讓泡沫越長越大。
然後經濟學家們會被眾人嘲笑，他們說話會越來越小聲。然後等到有一天，經濟學家們都不敢說話了，結果大家一早醒來，卻發現泡沫真的破掉了，而且發出了轟然巨響。
五、
在2001年跟2008年，美國的泡沫破掉時，美國政府非常狠心，就放任泡沫破掉。但是過了沒幾年，美國的經濟就又強勁的復甦。
反之，1989年日本的泡沫破掉時，日本政府插手挽救，結果日本的經濟一直緩步下滑，先是有「失落的十年」，接下來變成了「失落的二十年」。
即使到了三十年後的今天，日本經濟還是要死不活的。
六、
中國政府對經濟干預的程度，當然又遠超過日本，而且怪招很多。
大約在2015年內時候，中國的房市有下滑的跡象，許多人都以為中國的房市泡沫就要破了。但是中國政府主動出手「調控」，不讓房價下滑。
七、
當時我有一位北京的朋友想要在崩盤前賣掉房子，但是當地房屋仲介網站不讓他刊登廣告，說是他開的價錢太低，政府會有意見。
而另一位朋友的女兒想要趁低價在北京買房子，結果建商說跟她說，儘管房市低迷，但是房價還是不能打折，因為政府不准。只是建商私下又跟她說，買兩百平方公尺的房子可以送五十平方公尺，只要她乖乖不要聲張就好。
像那樣的故事，當時在中國廣泛流傳。而由於中國大部分的人都相信共產黨無所不能，所以當他們知道中國政府不讓房價下跌之後，就又繼續炒房，炒得中國房價真的不再下跌，反而繼續飆升。
八、
所以中國那「鋼打的泡沫」究竟破了沒有？我還真的不知道。
因為中國的恆大在2020年就出現了財務危機，但是在中國政府的強勢干預之下，至今仍然沒有真正破產倒下。
美國的泡沫像個橡膠氣球，啪地一聲就破了；日本的泡沫像個帆布熱氣球，慢慢洩氣，一洩三十年；而中國鋼打的泡沫究竟要怎麼個破法，沒有人知道。
九、
說不定，我們明天一早醒來，就會發現鋼打的泡沫已經在一瞬間轟然倒下，死傷無數；也說不定，鋼打的泡沫已經破了，只是我們還不知道而已，鋼打的泡沫比日本的帆布泡沫更加耐用，可以拖個十年、三十年、甚至五十年。
中國的經濟就是怪，不能以常理度之。我們唯一可以確定的是，現在最好離他們遠一點，保持安全距離。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。