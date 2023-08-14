「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說遭解讀隱射郭台銘，侯友宜：保護人民卻被抹黑
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侯友宜與國民黨主席在會前一起接受媒體聯訪，媒體問及「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說，侯友宜說，12日談陳進興案時提到槍聲「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，主要是講過去自己是用生命保護台灣人民的生命安全，「過去我做得到，未來更做得到」，一定會保護台灣人民。但此話一出卻被民進黨抹黑造謠。
侯友宜ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ引爭議，朱立倫指無關政治
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜12日在台南廟口開講，談陳進興案時形容當時槍聲「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」遭解讀影射鴻海集團創辦人郭台銘；國民黨主席朱立倫說，侯友宜講真話，無關政治。
侯友宜12日上午在台南市北區大觀音亭暨興濟宮開講，大談1997年陳進興挾持南非武官案，以「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」形容當時開槍的聲音。
侯友宜表示，當時陳進興要求他卸槍才能進去，他為救人必須配合、說話算話，「在最危險的時候，叫你擔，你不能不擔。」
不過，侯友宜提到陳進興案，卻被解讀影射郭台銘，媒體報導，侯友宜在廟口強調「做人要有信用，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」隨即在網路引起熱議。
朱立倫12日中午出席台南市黨部募款餐會接受媒體聯訪表示，侯友宜是正義的代表，說出自己的故事，展現忠義精神及社會大眾的信任。侯友宜這個故事很感人，在千鈞一髮中為治安犧牲奉獻，從這樣角度來看，這是真正說真話的侯友宜，和政治沒有直接關係。
民進黨籍立委林靜儀12日下午則透過臉書（Facebook）指出，「做人要有信用，說話算話，那天如果說話不算話，會不會被（槍）打死不知道」，「哇塞，這是恐嚇誰」，「警察的臉被你丟光」，「目前檯面上3個候選人，一個耍流氓，一個耍無賴，只有一個可以信賴。」
民進黨籍立委郭國文也說，「要ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」根本是黑道手法，類似公然恐嚇方式，侯友宜公開用政治恐嚇針對郭台銘，相信社會無法認同。
ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ惹議，侯友宜：保護人民卻被抹黑
國民黨總統參選人侯友宜13日說，「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說主要是講過去用生命保護台灣人民生命安全，現在拚總統也會做到；卻被民進黨用選舉奧步抹黑造謠。
國民黨13日在高雄舉辦「台灣要好、高雄挺侯」團結大會，此為侯友宜參選後在高雄的首場造勢。
侯友宜與國民黨主席在會前一起接受媒體聯訪，媒體問及「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說，侯友宜說，12日談陳進興案時提到槍聲「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，主要是講過去自己是用生命保護台灣人民的生命安全，「過去我做得到，未來更做得到」，一定會保護台灣人民。但此話一出卻被民進黨抹黑造謠。
侯友宜也批，民進黨選舉都是奧步，從新北幼兒園餵藥事件，「一個不是案件的，從餵毒搞到餵藥又變成烏龍，這件是烏龍案，到現在賴清德也沒道歉，這就他最厲害的。」
話鋒一轉侯友宜說，「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大家印象最深的，就是台南光電弊案」，台南88槍案是因光電弊案，但到現在也沒有水落石出，如果換自己當總統，一定把光電弊案一件件查清楚。
媒體問及民進黨籍立委郭國文說「要ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」根本是黑道手法，侯友宜回應，最重要的是要讓自己的過去證明可以用生命守護台灣，未來仍然可以保護人民，更會把大家印象深刻的光電弊案查清楚，「不要放過它。」
外界關注鴻海創辦人郭台銘若宣布參選，可能有藍營地方派系改挺郭。對此國民黨主席朱立倫回應，國民黨團結的力量越來越強，幾乎所有的同志都有共同的決心；只有團結才能勝選，任何分裂都是幫助民進黨、黨內爭議就是民進黨最愛的話題。
前苗栗縣長徐耀昌日前在郭台銘活動上說「下架國民黨」，朱立倫說，考紀會會嚴正處理。
曾銘宗：地方不樂見郭台銘獨立參選，籲黨員挺侯友宜
鴻海創辦人郭台銘獨立參選傳聞不斷，國民黨團總召曾銘宗13日表示，很多地方議長及地方人士都不支持郭台銘獨立參選。國民黨立委李德維說，彰化縣議長謝典林不支持郭台銘獨立參選，講出很多地方派系的心聲，大家是希望郭台銘幫忙整合。
郭台銘是否參選2024總統，動向備受關注。郭台銘自日前結束訪美後，馬不停蹄接連在屏東、苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，22日將移師金門，而郭台銘也預告23日將在金門宣布，讓「金門和平宣言」從宣言進入到倡議階段。
郭台銘近期動作頻頻，外界解讀獨立參選的可能行非常高，不過，挺郭的謝典林日前在接受專訪時公開表態，不支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。
外傳國民黨為防範郭台銘獨立參選，要求親郭的地方派系需設「斷點」。國民黨政策會執行長、立法院黨團總召曾銘宗13日受訪表示，國民黨沒有特別要設斷點，呼籲每位黨員，包括地方議長、從政黨員一起來支持國民黨總統參選人侯友宜，只要大家堅持到底，結合一切可結合的力量，一定可以打贏2024年大選，立法院也可以過半。
曾銘宗指出，呼籲所有的從政黨員，不要支持郭台銘獨立參選。幾位地方議長也提到，參與郭台銘的活動，是因為現在郭台銘還沒有要獨立參選，就他的了解，很多議長及地方人士都不支持郭台銘獨立參選。
曾銘宗表示，前國大代表陳金讓將在8月25日於台北天成飯店成立挺侯後援會，並舉行便當會，到時候會有超過150人參加，會是一個全力挺侯友宜參選2024年的餐會。
國民黨團首席副書記長李德維則表示，由於郭台銘不是國民黨員，所以國民黨只能選擇不斷的喊話，但對於郭台銘的整合，國民黨不到最後關頭絕不輕言放棄。國民黨希望下架民進黨，也希望郭台銘好好思考，怎樣做才是對中華民國好，不是在傷害中華民國。
李德維指出，郭台銘相關的動作，都不斷讓大家覺得要參選，但謝典林的表態，已經講出地方派系及地方議長的心聲，大家是希望郭台銘能夠幫忙整合。郭台銘獨立參選絕對不會贏，地方派系不太可能支持一定輸的人。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
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