2023/08/14,
能源

彰濱建全台首座淨零建築 「光源之石」，不只發電自用還有剩餘送電網

彰濱建全台首座淨零建築 「光源之石」，不只發電自用還有剩餘送電網
台電公司在彰化縣興建「光源之石」完工模擬圖。Photo Credit: 台電提供 via 中央社

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台電將打造首座風力發電綠能運維中心「光源之石」，建築外觀包覆光電板，遠看就像「穿山甲」，未來估計1年可產生近100萬度綠電，除運維中心自給自足還能回輸電力，可望成全台首座淨零排放建築。

（中央社）滿足離岸風電運維需求，台電公司在彰化縣興建「光源之石」首座綠能運維中心，外觀鋪滿光電板，遠看彷彿穿山甲，完工後，1年發電100萬度，扣除自用72萬度剩餘電力送回電網。

台電2021年離岸風電1期併聯發電，啟用全國第一座離岸風電併網基地「彰一開閉所」，去（2022）年底離岸2期邁入施工階段，台電將打造首座風力發電綠能運維中心「光源之石」，建築外觀包覆光電板，遠看就像「穿山甲」，未來估計1年可產生近100萬度綠電，除運維中心自給自足還能回輸電力，可望成全台首座淨零排放建築。

運維中心「光源之石」動工祈福昨（13）日舉行，行政院長陳建仁、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電總經理王耀庭、彰化縣副縣長林田富等人出席，建築預計2024年底完工，作為台電離岸風電運維基地及再生能源設備材料倉儲中心，也落實邁向電力淨零目標。

台電透過新聞稿表示，為滿足綠能持續發展成長的運轉維護需求，在鹿港鎮彰濱工業區建置台電首座綠能運維中心「光源之石」，作為台電離岸風電1、2期超過50部風機的吊裝廠房、運維基地及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心。

台電說明，要稱為淨零建築除需獲內政部建築能效認證，更重要是建築物自身生產的再生能源要能完全滿足用電能耗，「光源之石」每片太陽能板鋪設位置與角度都經日照位置、方向、時數、建築面積、太陽能板發電效率等大數據建構而成的模型精準分析確認。

台電表示，運維中心太陽能板1年可發近100萬度電，扣除營運所需72萬度電力，並以建築總樓地板面積約1.3萬平方公尺計算，能源密度（EUI）估可達負19，表示建築本身實現電力自給自足，還能多發電送回電網，因是首件送件辦理，可望成全台第1座淨零建築。

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Photo Credit: 台電提供 via 中央社
台電公司在彰化縣興建「光源之石」首座綠能運維中心，外觀鋪滿光電板，遠看彷彿穿山甲。圖為完工模擬圖。
台電離岸風電運維中心動工祈福 陳建仁出席
Photo Credit: 中央社
為滿足離岸風電運維需求，台電公司在彰化縣鹿港鎮 彰濱工業區興建「光源之石」首座綠能運維中心，13日舉辦動工祈福儀式，行政院長陳建仁（中）等人出席。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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