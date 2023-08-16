廉政署推動廉潔教育，政風人員親手畫繪本《聖術師的覺醒》傳遞誠信種子
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「廉潔」是一個比較生硬、抽象的詞彙，如何將它轉化為淺顯易懂的語言又能深入人心，法務部廉政署想到很美好、很有吸引力的傳達方式，就是繪本。
文：劉世怡（中央社記者）
因COVID-19疫情影響，廉政署推動廉潔教育實體活動卡關，為此轉型建置「廉潔教材資料庫網站」，收錄繪本、動畫等創意教材，盼將誠信廉潔種子遍灑學子心中；其中《聖術師的覺醒》繪本更是由政風人員接棒完成，格外受到矚目。
廉潔教材資料庫上線，繪本動畫傳遞誠信種子
廉政署推動廉潔教育因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情卡關，轉念建置「廉潔教材資料庫網站」收錄創意教材，至今累積瀏覽14萬人次，盼打破場域限制，透過繪本、動畫等方式遍灑誠信廉潔的種子。
法務部廉政署科員吳欣倫告訴《中央社》記者，廉政署進一步積極推動廉潔教育，起因於「聯合國反貪腐公約（UNCAC）首次國家報告國際審查會議」，會中有委員認為針對中小學生、學齡前兒童的廉潔教育不夠深入，應持續向下扎根。
吳欣倫表示，廉政署協同政風機構，透過各級學校推展並辦理廉潔教育宣導，過程中融入政風人員的創意及巧思，運用繪本、動畫、電子書、有聲書、四格漫畫、故事集、微電影等多元方式，發展適合各學齡層孩童的教材，將廉潔、正直、誠信及貪腐零容忍等意識融入課程或教材，並推出一系列專車活動。
吳欣倫指出，後來遇到COVID-19疫情，無法辦理活動，決定轉型為數位教材並重新出發，進一步建置「廉潔教材資料庫網站」，完整收錄各政風機構有趣的教材，有效整合跨域資源，打破地域與時空限制。
她說，「廉潔教材資料庫網站」蘊藏200多個品格教育資源，逐一點進每個教材頁面，均詳細記載主管政風機構名稱、發行機關、故事簡介及教材下載管道或購買連結，並依教材屬性區分為圖書類、互動影音類、動畫影音類及其他教材等頁籤。
吳欣倫表示，「廉潔教材資料庫網站」去年年底上線，主要透過各政風機構推廣，持續更新維護，有新的教材也會更新，至今累積瀏覽14萬人次。
廉政署官員表示，「廉潔教材資料庫網站」展現各政風機構推動校園廉潔教育的豐碩成果，顯現廉政署持續落實聯合國反貪腐公約從小扎根教育的決心，進而帶動廉潔風氣。
政風人員親手畫繪本，盼學子突破現實激發想像
廉政署為推動廉潔教育，出版《聖術師的覺醒》繪本，從故事創作、插畫繪製，均由政風人員接棒完成，期盼疫情年代的孩子突破現實生活限制，在腦海中創造各種想像。
「廉潔」是一個比較生硬、抽象的詞彙，如何將它轉化為淺顯易懂的語言又能深入人心，法務部廉政署想到很美好、很有吸引力的傳達方式，就是繪本。
廉政署官員表示，民國111年底出版的《聖術師的覺醒》是一本從故事創作、角色構思、分鏡設計、插畫繪製到編輯，均由政風人員接棒完成的廉潔教育繪本，設定為國小高年級以上適合閱讀，帶有星際、幻想等元素。
官員說，故事內容以主人公魚骨頭的師傅收受不當餽贈為基底，添加人性掙扎、外在誘惑以及利弊抉擇等元素，描述主人公魚骨頭面對鑄下大錯的師傅如何選擇的故事，書中的人物並非善惡分明，都有著私心及矛盾，是一本帶著灰色基調的童話故事，與現實相呼應。
廉政署表示，繪本插圖經歷角色設計、分鏡稿、草稿、線稿和上色等工序，繪者為目前借調廉政署的雲林縣政府政風處科員巫宜蓁，雖非專業美術系，但在角色設計、配色、構圖、光影表現投注很多心血。
巫宜蓁接受《中央社》記者採訪時說，當時拿到同為政風人員背景的作者張雅涵文稿後開始繪圖，其實主人公魚骨頭的頭髮原本為金色，但她認為金色頭髮太華麗，且依角色設定，應該要平凡一點，所以武斷改成棕髮，作者也配合修改部分文字。
巫宜蓁說，其實她的繪圖強項是色鉛筆，但印刷效果不佳，為完成繪圖使命，首次使用酒精麥克筆繪圖，意外發現發色很漂亮，幾乎可以達到電繪效果；繪圖期間，最困難及最大的挑戰是每次畫錯，就得整幅重來，好在花費半年多時間，終於完工。
廉政署防貪組科長蘇德昌則說，繪本故事設定的背景以及插圖的設計，都留有很大的想像空間，更呼應作者的話：「在新冠肺炎肆虐的日子裡，我們的生活空間被限縮了，人與人的關係，隔著一層口罩，也變得更加疏離。希望這個故事和繪者精緻溫暖的畫作，可以讓成長在這個年代的孩子，突破現實生活的限制，在腦海中創造各種想像。」
維冠大樓震塌為例，工程論談提醒學子法律責任
（中央社）為推動廉潔誠信觀念，新北市政風處與淡江大學合辦「青年工程倫理廉政論談」，以維冠大樓震塌案、紅包文化等實際案例，提醒青年學子未來就業期間可能面臨的法律責任。
廉政署官員指出，新北市政府政風處與淡江大學土木與建築群科系合作的「新北青年工程倫理廉政論談」活動，藉由專家學者的經驗，從誠信品德、工程倫理等方向著手，鼓勵學生在教育養成階段即重視工程倫理，提升工程品質，讓廉潔誠信成為公私部門共同信念。
承辦活動的新北巿政府前政風處科長、現任交通局政風室主任郭秀鈴告訴《中央社》記者，活動已經辦理3屆，今年在辦理型態有新突破，除在淡江大學校園舉辦，邀請其他學校參與，也邀請全國土木技師相關公會會員、土木與建築群科大專院校及高職學生透過線上直播觀看，共計100名學生現場參加、600多人線上觀看，讓工程專業倫理的宣導向外擴散。
她說，今年活動已在5月間完成，主要引導土木與建築科系學生，在工程專業學習階段，即能涵養未來從事工程領域工作時，在面對工程專業及倫理議題上，能作出正確的價值判斷，並瞭解可能衍生的法律責任問題及工程品質的重要性。
承辦活動的新北巿政府前政風處科員、現任新北市立圖書館政風室主任周琮逸表示，每次活動都會發問卷，發現學生對於法律知識比較欠缺，便以曾發生的矚目工程案件為主題，就案例內容提出法律責任及注意事項，今年的案例分別為維冠大樓震塌案以及紅包文化等。
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註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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