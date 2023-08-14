2023/08/14,
藝文

【藝遊嚮導】8/15-8/21：韓國音樂劇《三劍客》、電影《我的麻吉4個鬼》、姚瑞中最新個展，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】8/15-8/21：韓國音樂劇《三劍客》、電影《我的麻吉4個鬼》、姚瑞中最新個展，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

《彈指群英》音樂會由鋼琴名家嚴俊傑帶領，以浪漫、優美的鋼琴名品為軸心，演奏多首法國經典作品及蕭邦的鋼琴作品。2023年暑假最強療癒系喜劇電影《 我的麻吉4個鬼》講述孤單宅男阿緯遇見守護天使筱茵後，就此改變人鬼殊途的的故事。「繪畫就是夢話吧 」漫畫家丁柏晏舉辦舉辦紀念展《 沿路的夢話》，呈現在漫畫夾擊之間的繪畫與塗鴉。

【表演藝術】

名稱｜【廳院青專屬】青現場：青青夢紅樓

時間｜2023/8/16 （三） 13：00、16：00
地點｜國家戲劇院一樓大廳（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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廳院青會員的夏日特別企劃！

國家戲劇院化身為經典名著《紅樓夢》的大觀園，寶玉與金釵們粉墨登場，將帶給青青們極致的任務解鎖體驗！

一封來自賈府寶玉少爺的親筆書信：

珍貴的通靈寶玉不小心被摔成碎片、四散在大觀園各處，分別被大觀園裡的四個角色拾獲，廳院青們需要在指定時間內完成他們的指定任務，才能協助寶玉少爺將通靈寶玉拼回原形！

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名稱｜2023夏日放／FUN時光—韓國音樂劇《三劍客》

時間｜2023/8/18 （五） - 2023/8/20 （日）
地點｜台中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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亞洲傳奇音樂劇 日韓巡演突破600場
若今夏只能觀賞一齣音樂劇，非《三劍客》莫屬

All for One, One for All.

韓國人氣音樂劇《三劍客》改編自法國作家大仲馬小說，是一部刻劃「冒險與愛情」的作品，巧妙揉合喜劇、華麗舞台和浪漫愛情，以強大的偶像卡司打造出獨一無二的韓國風格，吸引世界各地的音樂劇迷蜂擁朝聖，一度成為「韓流」代名詞，只有人氣與實力兼具的音樂劇明星才能登上《三劍客》舞台。

17世紀的法國，鄉村帥氣青年達太安離家前往巴黎，渴望得到出人頭地的機會，卻與大名鼎鼎的三劍客不打不相識，還愛上了清純貌美的女子康絲坦斯。當時的巴黎政治局勢撲朔迷離，野心勃勃的紅衣主教黎塞留勢力漸大，讓法國國王路易十三備感威脅，政變一觸即發，達太安與三劍客也意外捲入了圍繞著王位的權謀鬥爭之中。

《三劍客》傳遞了夢想、友誼與希望的真諦，主角們追求正義、勇於面對困難，最終實現自己的理想，在觀眾們心累疲憊的現實生活中，再次點燃熱情的火花。《三劍客》自2009年首演後，在韓國巡演超過600場，二度前往日本巡演50餘場，是朝聖韓國音樂劇不可錯過的佳作。

名稱｜【2023台北藝穗節】《愛我愛你》

時間｜2023/8/19 （六） - 2023/8/20 （日）
地點｜一起藝文空間（台北市大同區迪化街一段14巷6號2樓）
備註｜本活動為售票活動
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「用心愛過的離開才是難的……」

我知道我們要分手了，可是無論如何我怎麼也還是放不下。

陽台的盆栽、浴室的兩隻牙刷、你的拖鞋、我的鬧鐘還有那些我們之間生活的痕跡。

回憶在夜晚悄悄破碎又拼起...

作品為團員自主創作劇本，以自身經歷出發，從生活中、感情上的困境中尋找出口的過程，歷經一年的工作時間，以田野調查及開立工作坊的方式將劇本創作完成。

劇本描述兩位分手的情侶，在準備離開共同居住的家裡的最後一天，相遇時所產生的談話藉。由即將分開的這個理由，把一些不敢說出口也不知該如何說出口的話，毫無保留的表達給對方。一段關係裡的拉扯，曾經共同留下的回憶，一起建構的空間，不知該怎麼處理那些被留下來的情感，都藉由這場對話找到了出口的方向。

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【展覽】

名稱｜【「心窗與話筒」曾俊翔藝術展】

時間｜2023/8/12（六） ~ 2023/8/29（二）
地點｜松園別館（花蓮縣花蓮市松園街65號）

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「窗」象徵著心靈傳達內蘊所思的構想。

「窗」如同人的眼睛，無論在形體大小比例，或者在功能上，兩者之間有著許多相似點，意象之意涵皆是借光使能明亮的作用。

「窗」是房子靈魂的鏡子，每個人都有不同東西，創作者試圖闡述窗景與心靈的互通感應，透露出些微的光茫，乃是內心一絲希望的光明面之表徵。萌發出延續窗景之外的創造。

本展藝術家曾俊翔延續創作者過往至近年的生命經驗視為一種集結，不乏可以看見他過往曾有過創作元素–面具、紅色緞帶、抽水馬達等…，為的在展望當前未來的同時，對於過去的一些歷史元素的一種重視。有些是心靈的一種反叛、有些是對於當前社會環境與自身位置的一種反思。

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名稱｜【丁柏晏個展「沿路的夢話」】

時間｜2023/8/11 （五） - 2023/9/4 （一）
地點｜Mangasick （台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1）、衛星（台北市泰順街12號2樓 ）

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顏料在畫家的盹龜（tuh-ku）之間換氣
曬乾自己　偷偷餵養白化症的異象
眼瞼內側美術館的由來

與日安焦慮名義的漫畫創作並行， 丁柏晏的繪畫之路也沉穩地走了十餘年。 漫畫逐漸將日安焦慮帶向遠方。他在獨立出版階段即獲法國青睞， 出版《世界邊緣之旅》； 去年底慢工出版的《2073年的電子玩具》 售出義語、法語版權；Mangasick將在今年冬天出版《來自夢次元》日版。

丁柏晏則安靜而愜意地， 透過繪畫不斷向內深掘自身位移過程中形成的記憶新地層， 然後轉身端給觀者一盤盤娛樂和異質凝結出的大理石蛋糕。 今年夏天，Mangasick將集合十年份的夢鄉土產， 出版丁柏晏第一本畫集《沿路的夢話》， 並舉辦紀念展！ 本展分為雙展場：Mangasick，展出首次亮相畫作， 衛星，展出精選過往畫作。

距離丁柏晏上次繪畫展已有兩年， 作為長期創作量豐沛的作者， 他的風格總是不停進化轉變， 本次展覽將是完整探勘畫家世界的最佳機會。

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名稱｜Invidia — 姚瑞中個展

時間｜2023/8/5 （六） - 2023/9/23 （六）
地點｜耿畫廊 Tina Keng Gallery（台北市內湖區瑞光路548巷15號1樓）

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他的畫作除了映射個人的宗教追求，筆下詮釋的山水畫更像是旅行文學一般的存在。

藝術家姚瑞中於耿畫廊的最新個展「Invidia」呈現近90件平面作品，主要圍繞在對於個人慾望、精神信仰與創造力之間有機關係的探索。本次展出作品多數源於藝術家自2022年夏天於慕尼黑藝術公寓（AOA）駐村後持續發展的「秘密客」（2022–23）系列創作。

這些哥德小說式的作品涉及宗教和各種神話圖像學，部分源於藝術家對既有神怪形象視覺文化的臨摹，並結合他在駐村生活中的日常遭遇；其中，包括生態失衡的高溫熱浪、在偌大的古堡空間中，精靈仙魔現身的遭遇、以及在這座以修道士為市徽的城市空間之中隨處可見的歷史宗教圖像。


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