【藝遊嚮導】8/15-8/21：韓國音樂劇《三劍客》、電影《我的麻吉4個鬼》、姚瑞中最新個展，本週藝文活動精彩可期！

時間|2023/8/16 (三) 13:00、16:00

地點|國家戲劇院一樓大廳(台北市中正區中山南路21-1號)

備註|本活動為售票活動

詳情請點擊

一封來自賈府寶玉少爺的親筆書信:

珍貴的通靈寶玉不小心被摔成碎片、四散在大觀園各處,分別被大觀園裡的四個角色拾獲,廳院青們需要在指定時間內完成他們的指定任務,才能協助寶玉少爺將通靈寶玉拼回原形!

時間|2023/8/18 (五) - 2023/8/20 (日)

地點|台中國家歌劇院大劇院(台中市西屯區惠來路二段101號)

備註|本活動為售票活動

詳情請點擊

亞洲傳奇音樂劇 日韓巡演突破600場

若今夏只能觀賞一齣音樂劇,非《三劍客》莫屬

All for One, One for All.