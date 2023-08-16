《華盛頓郵報》調查報導：美國史密森尼博物館早年為證明白人優越，蒐集有色人種大腦
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赫德利卡相信白種人優於其他人種，為此蒐集不同人種的身體構造想強化人種間優劣差異理論，這個理論如今已被科學界打破。紀錄顯示，當年史密森尼博物館的人腦蒐集，是一個由科學家、美國陸軍軍醫、教授組成的網絡為之。史密森尼博物館內收藏的這些人腦來自菲律賓、德國、捷克、南非等10個以上國家地區。
（中央社）《華盛頓郵報》一篇調查報導披露，美國知名史密森尼博物館早年出於證明白人優越而濫行蒐集包含有色人種大腦在內各種人體器官，如今館方推動將「館藏」返還受害者後人。
華郵檢閱含論文、田野記錄和當年一大關鍵人物、美國國家歷史博物館生物人類學主任赫德利卡（Ales Hrdlicka）的信函等上千件檔案，並訪談超過50位專家、史密森尼博物館（Smithsonian Institution）人員、逝者遺族與相關團體後，揭露此鮮為人知往事。
史密森尼博物館，在美夙負盛名
知名的史密森尼博物館是一龐大的體系，旗下橫跨研究機構、21間博物館和國家動物園等，美國國家自然史博物館更是其中一大代表性單位。
報導從1933年一名18歲女子薩拉（Mary Sara）談起。薩拉與母親是歐洲最北端的原住民薩米人（Sami），母親為治療白內障而與薩拉應醫師費史東（Charles Firestone）之邀，從遙遠的北國斯堪的那維亞坐船到美國西雅圖，薩拉卻不幸在當地因肺結核病逝。
費史東在薩拉病逝後，將腦筋動到她的大腦上。當時史密森尼博物館有一項「人種大腦蒐集」計畫，費史東於是聯繫隸屬史密森尼博物館體系的美國國家歷史博物館生物人類學主任赫德利卡。
當時64歲的赫德利卡負責這項人腦蒐集工作，對薩拉的大腦頗感興趣，還問薩拉雙親是否俱為薩米人，因為他只想蒐集「純種」人腦。
事隔百年，美自然史博館仍保存上百件人腦
於是費史東在薩拉死後將她的大腦摘除，寄到位於華盛頓特區的史密森尼博物館，館方人員將薩拉的大腦編號儲存。時隔近百年，如今美國國家自然史博物館內仍存放包含薩拉在內超過250顆世界各地人種的人腦。
這些人腦大多是20世紀上半葉在赫德利卡指示下蒐集而得。赫德利卡相信白種人優於其他人種，為此蒐集不同人種的身體構造想強化人種間優劣差異理論，這個理論如今已被科學界打破。
這些人腦絕大部分是摘自死後的非裔、美洲原住民與其他有色人種，除大腦外，當時還蒐集至少3萬700件人骨與其他人體部位，現均存放於國家自然史博物館。
所蒐人腦來自弱勢甚至掘墳
華郵指出，涉及從80多個國家地區的墳墓、戰場、停屍間和醫院取得人體器官之舉，已由當年的髮指行徑變成棘手的待解歷史遺緒，尷尬處還在於這些全出自靠納稅人稅金的機構所為。全案塵封多年後再次揭露於世人眼前。
當中絕大多數的人體器官蒐集似乎未經家屬同意而摘除。當年研究人員摘自住院患者、貧困者、沒有親人安葬或缺乏直系親屬供識別者；有時收藏家、人類學家和科學家甚至掘墳取物，形同開棺劫掠。
1898年時全球的人體器官貿易已達鼎盛，當時美國公衛局長史坦伯格（George Sternberg）將2206具美洲原住民頭骨，從美國陸軍醫學博物館轉移到史密森尼博物館旗下美國國家歷史博物館的人類學部門。
人腦蒐集幕後推手，赫德利卡當時嘆非裔腦原始
赫德利卡1903年接掌人類學部門新設的生物人類學分部，負責大幅擴充史密森尼博物館的人體器官收藏。
紀錄顯示，當年史密森尼博物館的人腦蒐集，是一個由科學家、美國陸軍軍醫、教授組成的網絡為之。史密森尼博物館內收藏的這些人腦來自菲律賓、德國、捷克、南非等10個以上國家地區。
赫德利卡出生今日的捷克，1881年隨家人移居美國，在紐約的2所醫學院習醫，後轉往人類學領域。當年他被視為美國在人種方面的頂尖權威之一，政府和公眾成員常找他協助，欲證明人種所決定的身體特徵和智力。
他還是美國優生學會（American Eugenics Society）資深成員，後者是一致力於種族主義實務的組織，宗旨為控制人口並「改良」基因庫，曾提出一些毫無根據的理論，相關理論因被納粹德國用來作為大屠殺和強制絕育的依據而廣遭後世譴責。
在一些談話與信件裡，赫德利卡公然表示他相信白人較優越，還曾感嘆非裔是「美國人的大問題」。
赫德利卡在1926年寫給佛蒙特大學（University of Vermont）一位教授的信裡寫道「非裔和歐洲人的大腦間存在重要差異，前者普遍較差。某些個別非裔者的大腦可能達到或接近白人的程度；但非裔者的大腦很原始…很難出現於正常白人中。」
華郵發現，美國國家自然史博物館返還這些人體部位予死者後代或文化傳承機構的進度牛步化。近300件人腦返還者僅4例。
博物館推動返還有難度，受害遺族多仍不知真相
史密森尼博物館規定，與這些人體遺骸有私人利益或法律權利的人需提出正式申請，但這對許多潛在聲索者而言幾乎不可能，因為他們對博物館存在這些收藏毫無所知，而聯邦法律又規定史密森尼博物館只能向美國本土原住民、阿拉斯加原民及夏威夷原民提供遺骸相關信息，以致約有上萬件人體遺骸歸屬未定。
在華郵調查期間，史密森尼博物館體系的大家長邦奇（Lonnie G. Bunch III）4月間發聲明為博物館舊日蒐集人體器官之舉道歉，並宣布會設立一個任務編組釐清處理方式。邦奇在受訪時也說，推動返還這些館藏人體遺骸將是他的目標。
邦奇說：「我知道這件事有很大程度是出於種族主義心態，他們拿有色人種的大腦比對白人大腦想證明白人較優越，因此我了解這極其荒謬。我身為歷史學家，讓這些人腦、遺骸全都盡可能以最適當方式返還給逝者後人，是很重要的事。」
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航