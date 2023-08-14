川普的追隨者、支持合法擁槍和買賣器官，極右翼民粹主義候選人Javier Milei成阿根廷總統初選大黑馬
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米萊痛批阿根廷的政治體系宛如印度種姓制度、長年寄生在阿根廷社會上，而為了歸還政府從人民身上偷走的「髒錢」，他在2021年當選國會議員後曾提議，將自己薪水隨機抽獎給一位民眾，每個月舉行一次，任何人都可以參加，一度吸引240萬個民眾登記，抽獎活動過去也如實進行幾次。
南美國家阿根廷週日（13日）進行總統初選（PASO），近年急速竄紅的極右翼民粹主義候選人米萊（Javier Milei）意外成為初選中得票最多的人，震驚阿根廷政壇，為今年10月將登場的總統決選拋下一顆震撼彈。
截至當地時間凌晨，約九成選票已清點完畢，極右派「自由前進黨」（Partido Libertario）候選人米萊獲得31%的支持率，遠遠高於預期。阿根廷主要在野黨、前總理馬克里（Mauricio Macri）所屬的右翼聯盟「合力改變」（JxC）以28%的得票率落後；現任執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推出的候選人，則獲得幾十年來最差的成績，以26%的得票率位居第三。
米萊在結果公佈後發表演說，劈頭就高喊「自由萬歲，該死的！」顯然他也沒料到這樣的初選結果。米萊表示，「我們獲得最多的選票，因為我們是真正的反對者」，他也強調，2023初選結果是對阿根廷現有階級政治的終結，他承諾為阿根廷帶來改變，稱「一個不同的阿根廷是不可能用那些總是失敗的老東西來實現的」。
現年52歲的米萊是一名自由經濟學家，他在2021年成為阿根廷國會議員。米萊是美國前總統川普（Donald Trump）的追隨者，宣稱氣候變遷是謊言、性教育會破壞家庭、買賣人體器官應該合法化，並認為民眾有權擁有槍枝；雖然經濟上宣稱是自由主義，但米萊對社會議題的立場屬保守派，他自稱天主教徒，並反對墮胎。
除此以外，米萊還主張阿根廷應該全面採用美元，以取代現行不斷貶值的披索，他高舉自由經濟，主張廢除阿根廷央行。他也稱阿根廷是稅收地獄，應該迅速削減政府支出，以平衡預算。針對醫療和教育，他也主張應私有化，甚至取消義務教育，「讓每個阿根廷人都為自己的服務付費」。
米萊痛批阿根廷的政治階級嚴明，宛如印度種姓制度般長年寄生於社會。他在2021年當選國會議員後有項驚人之舉，聲稱為了歸還政府貪污、從人民身上偷走的「髒錢」，將自己薪水隨機抽獎給一位民眾，每個月舉行一次且任何人都可以參加，一度吸引240萬個民眾登記，抽獎活動過去也如實進行幾次。
米萊的異軍突起反應出阿根廷社會普遍的絕望感，截至7月為止，阿根廷的年通膨率高達142%，披索兌美元的「地下經濟」猖獗，民眾瘋狂搶購美元以保值。
英國《金融時報》（Financial Times）採訪當地一名20歲的年輕人希爾維娜（Silvina Sanchez），她說「每個與我同齡的人都告訴我他們想離開阿根廷......米萊是唯一真正想改變這個國家，以便我們能夠留下來的候選人。」另一名26歲的年輕人奧蘭多（Orlando Sánchez）則告訴《美聯社》，他喜歡米萊關於「自由」的闡述，並說「他的想法並沒有嚇到我。人們可以自由選擇自己想要的東西......如果犯罪分子腰帶上別著槍，為什麼普通公民就不能合法地持有一把槍和（擁槍）證件呢？」
政治諮詢公司Management and Fit總監福諾尼（Mariel Fornoni）也指出，初選結果反映出人們厭倦了政治領袖，以及連續執政但仍缺乏解決方案的現象」。
米萊所屬的「自由前進黨」成立於2018年，大多數由年輕人組成，2019年首次投入總統初選時僅獲得2%的得票率，2023年初選前，沒有人預料他們會在這次選舉中領先。米萊樂觀指出，如果決選結果如初選般順利，「自由前進黨」將獲得阿根廷參議院8個席次，以及眾議院35個席次。
反觀，阿根廷最大的在野黨「共同變革」（JXC），表現卻不如預期。前總統馬克里稍早現身造勢活動時表示「阿根廷正在進入一個變革的時代」，他坦言「米萊的成長令人驚訝，這說明了人們對政治的憤怒。」
執政黨推派的候選人馬薩則表示「阿根廷政治出現新局面」，不是因為有新政黨誕生，而是投票趨勢已經分化。他說「上半場已經打完了，我們還剩下半場、延長賽和PK大戰」、「我們將戰鬥到最後一刻」。
阿根廷初選是一場大型民調，幫助各政黨及政治聯盟決定最終推派的候選人。今年10月22日將由「自由前進黨」的米萊、最大的在野黨「共同變革」推派的前安全部長布利其（Patricia Bullrich）、以及執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），三人對決。
值得注意的是，「共同變革」的選民似乎也準備好進一步右傾。偏右派的布利其擊敗了同黨中間派的候選人，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta），讓即將到來的總統決選蒙上一層「向右轉」的預兆。
雖然阿根廷投票是強制性，18歲至70歲的選民若無未依規定按時投票將會被罰款，但這次初選投票率卻低於70%，是阿根廷十多年前開辦初選至今的最低投票率，顯現民眾對政治和社會問題的疲乏感。
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核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html