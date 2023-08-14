川普的追隨者、支持合法擁槍和買賣器官，極右翼民粹主義候選人Javier Milei成阿根廷總統初選大黑馬

南美國家阿根廷週日（13日）進行總統初選（PASO），近年急速竄紅的極右翼民粹主義候選人米萊（Javier Milei）意外成為初選中得票最多的人，震驚阿根廷政壇，為今年10月將登場的總統決選拋下一顆震撼彈。

截至當地時間凌晨，約九成選票已清點完畢，極右派「自由前進黨」（Partido Libertario）候選人米萊獲得31%的支持率，遠遠高於預期。阿根廷主要在野黨、前總理馬克里（Mauricio Macri）所屬的右翼聯盟「合力改變」（JxC）以28%的得票率落後；現任執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推出的候選人，則獲得幾十年來最差的成績，以26%的得票率位居第三。

米萊在結果公佈後發表演說，劈頭就高喊「自由萬歲，該死的！」顯然他也沒料到這樣的初選結果。米萊表示，「我們獲得最多的選票，因為我們是真正的反對者」，他也強調，2023初選結果是對阿根廷現有階級政治的終結，他承諾為阿根廷帶來改變，稱「一個不同的阿根廷是不可能用那些總是失敗的老東西來實現的」。

🗳️ Javier Milei: "Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar".#EleccionesEnTVP | https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/z8sRT6pSEq — Televisión Pública (@TV_Publica) August 14, 2023

現年52歲的米萊是一名自由經濟學家，他在2021年成為阿根廷國會議員。米萊是美國前總統川普（Donald Trump）的追隨者，宣稱氣候變遷是謊言、性教育會破壞家庭、買賣人體器官應該合法化，並認為民眾有權擁有槍枝；雖然經濟上宣稱是自由主義，但米萊對社會議題的立場屬保守派，他自稱天主教徒，並反對墮胎。

除此以外，米萊還主張阿根廷應該全面採用美元，以取代現行不斷貶值的披索，他高舉自由經濟，主張廢除阿根廷央行。他也稱阿根廷是稅收地獄，應該迅速削減政府支出，以平衡預算。針對醫療和教育，他也主張應私有化，甚至取消義務教育，「讓每個阿根廷人都為自己的服務付費」。

米萊痛批阿根廷的政治階級嚴明，宛如印度種姓制度般長年寄生於社會。他在2021年當選國會議員後有項驚人之舉，聲稱為了歸還政府貪污、從人民身上偷走的「髒錢」，將自己薪水隨機抽獎給一位民眾，每個月舉行一次且任何人都可以參加，一度吸引240萬個民眾登記，抽獎活動過去也如實進行幾次。

米萊的異軍突起反應出阿根廷社會普遍的絕望感，截至7月為止，阿根廷的年通膨率高達142%，披索兌美元的「地下經濟」猖獗，民眾瘋狂搶購美元以保值。

英國《金融時報》（Financial Times）採訪當地一名20歲的年輕人希爾維娜（Silvina Sanchez），她說「每個與我同齡的人都告訴我他們想離開阿根廷......米萊是唯一真正想改變這個國家，以便我們能夠留下來的候選人。」另一名26歲的年輕人奧蘭多（Orlando Sánchez）則告訴《美聯社》，他喜歡米萊關於「自由」的闡述，並說「他的想法並沒有嚇到我。人們可以自由選擇自己想要的東西......如果犯罪分子腰帶上別著槍，為什麼普通公民就不能合法地持有一把槍和（擁槍）證件呢？」

政治諮詢公司Management and Fit總監福諾尼（Mariel Fornoni）也指出，初選結果反映出人們厭倦了政治領袖，以及連續執政但仍缺乏解決方案的現象」。

米萊所屬的「自由前進黨」成立於2018年，大多數由年輕人組成，2019年首次投入總統初選時僅獲得2%的得票率，2023年初選前，沒有人預料他們會在這次選舉中領先。米萊樂觀指出，如果決選結果如初選般順利，「自由前進黨」將獲得阿根廷參議院8個席次，以及眾議院35個席次。

Photo Credit: GettyImages 阿根廷極右翼參選人米萊在2023年總統初選獲得領先。

反觀，阿根廷最大的在野黨「共同變革」（JXC），表現卻不如預期。前總統馬克里稍早現身造勢活動時表示「阿根廷正在進入一個變革的時代」，他坦言「米萊的成長令人驚訝，這說明了人們對政治的憤怒。」

執政黨推派的候選人馬薩則表示「阿根廷政治出現新局面」，不是因為有新政黨誕生，而是投票趨勢已經分化。他說「上半場已經打完了，我們還剩下半場、延長賽和PK大戰」、「我們將戰鬥到最後一刻」。

Photo Credit: GettyImages 阿根廷經濟部長馬薩

阿根廷初選是一場大型民調，幫助各政黨及政治聯盟決定最終推派的候選人。今年10月22日將由「自由前進黨」的米萊、最大的在野黨「共同變革」推派的前安全部長布利其（Patricia Bullrich）、以及執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），三人對決。

值得注意的是，「共同變革」的選民似乎也準備好進一步右傾。偏右派的布利其擊敗了同黨中間派的候選人，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta），讓即將到來的總統決選蒙上一層「向右轉」的預兆。

Photo Credit: GettyImages 「共同變革」將由前安全部長布利其（左）代表投入決選。

雖然阿根廷投票是強制性，18歲至70歲的選民若無未依規定按時投票將會被罰款，但這次初選投票率卻低於70%，是阿根廷十多年前開辦初選至今的最低投票率，顯現民眾對政治和社會問題的疲乏感。

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核稿編輯：邱宜君