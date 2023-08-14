2023/08/14,
拉美

川普的追隨者、支持合法擁槍和買賣器官，極右翼民粹主義候選人Javier Milei成阿根廷總統初選大黑馬

川普的追隨者、支持合法擁槍和買賣器官，極右翼民粹主義候選人Javier Milei成阿根廷總統初選大黑馬
阿根廷極右翼參選人米萊在2023年總統初選獲勝。Photo Credit: GettyImages

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米萊痛批阿根廷的政治體系宛如印度種姓制度、長年寄生在阿根廷社會上，而為了歸還政府從人民身上偷走的「髒錢」，他在2021年當選國會議員後曾提議，將自己薪水隨機抽獎給一位民眾，每個月舉行一次，任何人都可以參加，一度吸引240萬個民眾登記，抽獎活動過去也如實進行幾次。

南美國家阿根廷週日（13日）進行總統初選（PASO），近年急速竄紅的極右翼民粹主義候選人米萊（Javier Milei）意外成為初選中得票最多的人，震驚阿根廷政壇，為今年10月將登場的總統決選拋下一顆震撼彈。

截至當地時間凌晨，約九成選票已清點完畢，極右派「自由前進黨」（Partido Libertario）候選人米萊獲得31%的支持率，遠遠高於預期。阿根廷主要在野黨、前總理馬克里（Mauricio Macri）所屬的右翼聯盟「合力改變」（JxC）以28%的得票率落後；現任執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推出的候選人，則獲得幾十年來最差的成績，以26%的得票率位居第三。

米萊在結果公佈後發表演說，劈頭就高喊「自由萬歲，該死的！」顯然他也沒料到這樣的初選結果。米萊表示，「我們獲得最多的選票，因為我們是真正的反對者」，他也強調，2023初選結果是對阿根廷現有階級政治的終結，他承諾為阿根廷帶來改變，稱「一個不同的阿根廷是不可能用那些總是失敗的老東西來實現的」。

現年52歲的米萊是一名自由經濟學家，他在2021年成為阿根廷國會議員。米萊是美國前總統川普（Donald Trump）的追隨者，宣稱氣候變遷是謊言、性教育會破壞家庭、買賣人體器官應該合法化，並認為民眾有權擁有槍枝；雖然經濟上宣稱是自由主義，但米萊對社會議題的立場屬保守派，他自稱天主教徒，並反對墮胎。

除此以外，米萊還主張阿根廷應該全面採用美元，以取代現行不斷貶值的披索，他高舉自由經濟，主張廢除阿根廷央行。他也稱阿根廷是稅收地獄，應該迅速削減政府支出，以平衡預算。針對醫療和教育，他也主張應私有化，甚至取消義務教育，「讓每個阿根廷人都為自己的服務付費」。

米萊痛批阿根廷的政治階級嚴明，宛如印度種姓制度般長年寄生於社會。他在2021年當選國會議員後有項驚人之舉，聲稱為了歸還政府貪污、從人民身上偷走的「髒錢」，將自己薪水隨機抽獎給一位民眾，每個月舉行一次且任何人都可以參加，一度吸引240萬個民眾登記，抽獎活動過去也如實進行幾次。

米萊的異軍突起反應出阿根廷社會普遍的絕望感，截至7月為止，阿根廷的年通膨率高達142%，披索兌美元的「地下經濟」猖獗，民眾瘋狂搶購美元以保值。

英國《金融時報》（Financial Times）採訪當地一名20歲的年輕人希爾維娜（Silvina Sanchez），她說「每個與我同齡的人都告訴我他們想離開阿根廷......米萊是唯一真正想改變這個國家，以便我們能夠留下來的候選人。」另一名26歲的年輕人奧蘭多（Orlando Sánchez）則告訴《美聯社》，他喜歡米萊關於「自由」的闡述，並說「他的想法並沒有嚇到我。人們可以自由選擇自己想要的東西......如果犯罪分子腰帶上別著槍，為什麼普通公民就不能合法地持有一把槍和（擁槍）證件呢？」

政治諮詢公司Management and Fit總監福諾尼（Mariel Fornoni）也指出，初選結果反映出人們厭倦了政治領袖，以及連續執政但仍缺乏解決方案的現象」。

米萊所屬的「自由前進黨」成立於2018年，大多數由年輕人組成，2019年首次投入總統初選時僅獲得2%的得票率，2023年初選前，沒有人預料他們會在這次選舉中領先。米萊樂觀指出，如果決選結果如初選般順利，「自由前進黨」將獲得阿根廷參議院8個席次，以及眾議院35個席次。

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Photo Credit: GettyImages
阿根廷極右翼參選人米萊在2023年總統初選獲得領先。

反觀，阿根廷最大的在野黨「共同變革」（JXC），表現卻不如預期。前總統馬克里稍早現身造勢活動時表示「阿根廷正在進入一個變革的時代」，他坦言「米萊的成長令人驚訝，這說明了人們對政治的憤怒。」

執政黨推派的候選人馬薩則表示「阿根廷政治出現新局面」，不是因為有新政黨誕生，而是投票趨勢已經分化。他說「上半場已經打完了，我們還剩下半場、延長賽和PK大戰」、「我們將戰鬥到最後一刻」。

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阿根廷經濟部長馬薩

阿根廷初選是一場大型民調，幫助各政黨及政治聯盟決定最終推派的候選人。今年10月22日將由「自由前進黨」的米萊、最大的在野黨「共同變革」推派的前安全部長布利其（Patricia Bullrich）、以及執政黨「祖國聯盟」（Unión por la Patria）推派的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa），三人對決。

值得注意的是，「共同變革」的選民似乎也準備好進一步右傾。偏右派的布利其擊敗了同黨中間派的候選人，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta），讓即將到來的總統決選蒙上一層「向右轉」的預兆。

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Photo Credit: GettyImages
「共同變革」將由前安全部長布利其（左）代表投入決選。

雖然阿根廷投票是強制性，18歲至70歲的選民若無未依規定按時投票將會被罰款，但這次初選投票率卻低於70%，是阿根廷十多年前開辦初選至今的最低投票率，顯現民眾對政治和社會問題的疲乏感。

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核稿編輯：邱宜君


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