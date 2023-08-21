2023/08/21,
生活

聯合信用卡中心繳學費平台上線，10間銀行相關優惠回饋一次看

聯合信用卡中心繳學費平台上線，10間銀行相關優惠回饋一次看
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

迎接開學季繳學費的高峰，各大銀行紛紛推出刷卡回饋。不過部分回饋需要繳學費滿額才能享有，或是需要搭配指定信用卡辦理。至於有名額限制的優惠活動往往需要先完成登記，家長務必注意相關條件，避免繳費成功後才發現不符合資格。

新學期前夕也是學費繳費季，如今繳學費有多個管道可以選擇，其中使用信用卡於線上繳費平台刷卡繳費，不僅在家就可以輕鬆完成繳費手續，依照各家銀行的活動也可以獲得一些優惠回饋。2023年繳學費銀行信用卡優惠包括免手續費、分期優惠利率等，以下整理2023年10間銀行包括中國信託、國泰世華、玉山、台北富邦、台新等銀行的信用卡繳學費優惠活動，實際優惠內容以各家銀行官方公告為準。

聯合信用卡中心繳學費平台上線

2023年8月3日起聯合信用卡中心繳學費平台上線，可取代利用便利商店繳費的紙本學費單，初期的適用範圍超過500家學校、20餘家銀行，將提供民眾在網路上以信用卡或Debit卡繳交學雜費。聯合信用卡中心繳學費平台將可配合銀行提供分期利率、手續費優惠等，也將支援線上即時分期付款交易。

另外，迎接開學季繳學費的高峰，各大銀行紛紛推出刷卡回饋。不過部分回饋需要繳學費滿額才能享有，或是需要搭配指定信用卡辦理。至於有名額限制的優惠活動往往需要先完成登記，家長務必注意相關條件，避免繳費成功後才發現不符合資格。

中國信託：

  • 需透過「i繳費平台」刷中信卡繳學雜費。
  • 免手續費。
  • 分期付款，享6期0利率。
  • 分期付款，單筆滿1萬元享12期0利率。
  • 使用商旅鈦金卡繳費，享0.2%現金回饋無上限。
  • 使用「i繳費」App繳費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
  • 使用「i繳費」App繳費，加入會員抽現金6000元。
  • 使用「i繳費」App繳費，登錄可領優惠券。
  • 傳送門

國泰世華：

玉山銀行：

  • 於「i繳費平台」、「學費通繳費平台」繳納學費。
  • 一次付清，累積滿1萬元以上享0.2%回饋，限100元、5000名。需登錄。
  • 分期付款，不限金額享6期0利率，需登錄。
  • 玉山信用卡紅利點數，每1000點可折抵學費60元。
  • 傳送門

台北富邦：

  • 於「i繳費平台」、「e政府電子付費平台」繳納學費。
  • 免手續費。
  • 分期付款，不限金額享3期、6期0利率。
  • 分期付款，使用活存帳戶自動扣繳信用卡帳單，享12期0利率。
  • 使用e政府平台線上分期不適用12期利率優惠。
  • 傳送門

台新銀行：

  • 一次付清，滿2.5萬元享100元刷卡金，限1500名，需登錄。
  • 分期付款，免手續費，不限金額享3期、6期0利率。
  • 分期付款，免手續費，不限金額享12期1.88%、18期2.88%優惠利率。
  • 街口支付綁定街口聯名卡，於星期三繳台北市學雜費最高享6%回饋。
  • 玫瑰Giving卡，平日刷國內學雜費累積達9萬元，享1次居家清潔服務。每年限2次。
  • 前往「i繳費平台」刷台新卡繳學雜費，享活動優惠券。需登錄。
  • 前往「i繳費」App，刷台新卡繳學費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
  • 前往「i繳費」App，刷台新卡繳學費，加入會員抽現金6000元。
  • 傳送門

花旗銀行：

  • 免手續費。
  • 分期付款，享優惠利率3期最低6.75%起。
  • 傳送門

聯邦銀行：

  • 於「i繳費平台」繳納學費。
  • 免手續費。
  • 分期付款，單筆滿3000元享3、6、9、12期0利率。需登錄。
  • 每1000點紅利點數可折抵學費50元，最高折抵100%。
  • 傳送門

新光銀行：

  • 免手續費。
  • 分期付款，不限金額享3期、6期0利率。
  • 分期付款，未滿1萬元享12期5%優惠利率、滿1萬元享12期0利率。
  • 紅利點數1000點可折抵60元，折抵上限1萬點。
  • 前往「i繳費平台」繳學雜費，享活動優惠券。需登錄。
  • 前往「i繳費」App繳學費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
  • 前往「i繳費」App繳學費，加入會員抽現金6000元。
  • 傳送門

元大銀行：

  • 一次付清，免手續費。
  • 分期付款，單筆滿1000元，指定通路申辦享3期2.88%優惠利率。
  • 分期付款，單筆滿1000元，指定通路申辦享6至30期5.88%優惠利率。
  • 傳送門

遠東商業銀行：

  • 分期付款，單筆滿3000元，享3期、6期0利率。
  • 分期付款，單筆滿2萬元，享12期0利率。
  • 分期付款，遠東樂家+卡享不限金額3、6、12期0利率。
  • 傳送門

第一銀行：

  • 一次付清免手續費。
  • 分期付款，單筆滿3000元，享3期、6期0利率。需登錄，
  • 分期付款，單筆滿3000元，享12期3.88%優惠利率。
  • 活動期間內繳學費完成，並於指定電商平台單筆消費且分期滿6000元，贈100點刷卡金，限2000名。
  • 傳送門

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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