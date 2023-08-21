聯合信用卡中心繳學費平台上線，10間銀行相關優惠回饋一次看

新學期前夕也是學費繳費季，如今繳學費有多個管道可以選擇，其中使用信用卡於線上繳費平台刷卡繳費，不僅在家就可以輕鬆完成繳費手續，依照各家銀行的活動也可以獲得一些優惠回饋。2023年繳學費銀行信用卡優惠包括免手續費、分期優惠利率等，以下整理2023年10間銀行包括中國信託、國泰世華、玉山、台北富邦、台新等銀行的信用卡繳學費優惠活動，實際優惠內容以各家銀行官方公告為準。

聯合信用卡中心繳學費平台上線

2023年8月3日起聯合信用卡中心繳學費平台上線，可取代利用便利商店繳費的紙本學費單，初期的適用範圍超過500家學校、20餘家銀行，將提供民眾在網路上以信用卡或Debit卡繳交學雜費。聯合信用卡中心繳學費平台將可配合銀行提供分期利率、手續費優惠等，也將支援線上即時分期付款交易。

另外，迎接開學季繳學費的高峰，各大銀行紛紛推出刷卡回饋。不過部分回饋需要繳學費滿額才能享有，或是需要搭配指定信用卡辦理。至於有名額限制的優惠活動往往需要先完成登記，家長務必注意相關條件，避免繳費成功後才發現不符合資格。

中國信託：

國泰世華：

尚未公告

傳送門

玉山銀行：

台北富邦：

台新銀行：

花旗銀行：

聯邦銀行：

新光銀行：

元大銀行：

遠東商業銀行：

第一銀行：

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航