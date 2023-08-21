聯合信用卡中心繳學費平台上線，10間銀行相關優惠回饋一次看
我們想讓你知道的是
迎接開學季繳學費的高峰，各大銀行紛紛推出刷卡回饋。不過部分回饋需要繳學費滿額才能享有，或是需要搭配指定信用卡辦理。至於有名額限制的優惠活動往往需要先完成登記，家長務必注意相關條件，避免繳費成功後才發現不符合資格。
新學期前夕也是學費繳費季，如今繳學費有多個管道可以選擇，其中使用信用卡於線上繳費平台刷卡繳費，不僅在家就可以輕鬆完成繳費手續，依照各家銀行的活動也可以獲得一些優惠回饋。2023年繳學費銀行信用卡優惠包括免手續費、分期優惠利率等，以下整理2023年10間銀行包括中國信託、國泰世華、玉山、台北富邦、台新等銀行的信用卡繳學費優惠活動，實際優惠內容以各家銀行官方公告為準。
聯合信用卡中心繳學費平台上線
2023年8月3日起聯合信用卡中心繳學費平台上線，可取代利用便利商店繳費的紙本學費單，初期的適用範圍超過500家學校、20餘家銀行，將提供民眾在網路上以信用卡或Debit卡繳交學雜費。聯合信用卡中心繳學費平台將可配合銀行提供分期利率、手續費優惠等，也將支援線上即時分期付款交易。
另外，迎接開學季繳學費的高峰，各大銀行紛紛推出刷卡回饋。不過部分回饋需要繳學費滿額才能享有，或是需要搭配指定信用卡辦理。至於有名額限制的優惠活動往往需要先完成登記，家長務必注意相關條件，避免繳費成功後才發現不符合資格。
中國信託：
- 需透過「i繳費平台」刷中信卡繳學雜費。
- 免手續費。
- 分期付款，享6期0利率。
- 分期付款，單筆滿1萬元享12期0利率。
- 使用商旅鈦金卡繳費，享0.2%現金回饋無上限。
- 使用「i繳費」App繳費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
- 使用「i繳費」App繳費，加入會員抽現金6000元。
- 使用「i繳費」App繳費，登錄可領優惠券。
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國泰世華：
- 尚未公告
- 傳送門
玉山銀行：
- 於「i繳費平台」、「學費通繳費平台」繳納學費。
- 一次付清，累積滿1萬元以上享0.2%回饋，限100元、5000名。需登錄。
- 分期付款，不限金額享6期0利率，需登錄。
- 玉山信用卡紅利點數，每1000點可折抵學費60元。
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台北富邦：
- 於「i繳費平台」、「e政府電子付費平台」繳納學費。
- 免手續費。
- 分期付款，不限金額享3期、6期0利率。
- 分期付款，使用活存帳戶自動扣繳信用卡帳單，享12期0利率。
- 使用e政府平台線上分期不適用12期利率優惠。
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台新銀行：
- 一次付清，滿2.5萬元享100元刷卡金，限1500名，需登錄。
- 分期付款，免手續費，不限金額享3期、6期0利率。
- 分期付款，免手續費，不限金額享12期1.88%、18期2.88%優惠利率。
- 街口支付綁定街口聯名卡，於星期三繳台北市學雜費最高享6%回饋。
- 玫瑰Giving卡，平日刷國內學雜費累積達9萬元，享1次居家清潔服務。每年限2次。
- 前往「i繳費平台」刷台新卡繳學雜費，享活動優惠券。需登錄。
- 前往「i繳費」App，刷台新卡繳學費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
- 前往「i繳費」App，刷台新卡繳學費，加入會員抽現金6000元。
- 傳送門
花旗銀行：
- 免手續費。
- 分期付款，享優惠利率3期最低6.75%起。
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聯邦銀行：
- 於「i繳費平台」繳納學費。
- 免手續費。
- 分期付款，單筆滿3000元享3、6、9、12期0利率。需登錄。
- 每1000點紅利點數可折抵學費50元，最高折抵100%。
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新光銀行：
- 免手續費。
- 分期付款，不限金額享3期、6期0利率。
- 分期付款，未滿1萬元享12期5%優惠利率、滿1萬元享12期0利率。
- 紅利點數1000點可折抵60元，折抵上限1萬點。
- 前往「i繳費平台」繳學雜費，享活動優惠券。需登錄。
- 前往「i繳費」App繳學費，對中授權碼末碼，登錄享星巴克咖啡。
- 前往「i繳費」App繳學費，加入會員抽現金6000元。
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元大銀行：
- 一次付清，免手續費。
- 分期付款，單筆滿1000元，指定通路申辦享3期2.88%優惠利率。
- 分期付款，單筆滿1000元，指定通路申辦享6至30期5.88%優惠利率。
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遠東商業銀行：
- 分期付款，單筆滿3000元，享3期、6期0利率。
- 分期付款，單筆滿2萬元，享12期0利率。
- 分期付款，遠東樂家+卡享不限金額3、6、12期0利率。
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第一銀行：
- 一次付清免手續費。
- 分期付款，單筆滿3000元，享3期、6期0利率。需登錄，
- 分期付款，單筆滿3000元，享12期3.88%優惠利率。
- 活動期間內繳學費完成，並於指定電商平台單筆消費且分期滿6000元，贈100點刷卡金，限2000名。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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