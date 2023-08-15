房間裡的大象：那些不被政府算在舉債額度，卻由全民共同承擔的「自償性公債」
我們想讓你知道的是
政府認為，自償性債務實際上並不算是「公共債務」，而近日財政部比較扁、馬、蔡政府時期的舉債額度，都只是比較長期債務，均不包含自償性負債。不過，台灣一年以上的自償性債務高達2378億元，這些不被政府承認是「公債」的債務，未來都很有可能會隨時變成全民的財務「負擔」。
文：牛煦庭（現任桃園市議員、立委參選人）
近期炒得沸沸揚揚的特別預算大幅舉債、作假帳問題，引起社會大眾的重視，但是攻防焦點大多著重在舉債金額上，卻忽略了債務的性質。
依據《公共債務法》的規定，只有一年以上公共債務（俗稱長期債務）才算是「公共債務」，並且受到舉債上限的限制。但是除此之外，還有「自償性公共債務」（簡稱自償性債務）也是政府的財務缺口。
什麼是自償性債務？
所謂的自償性債務，是指未來營運所得資金 [1] 或經指撥特定財源作為償債財源 [2] 之債務。依據《公共債務法》第5條第5項規定：「前四項所定公共債務未償餘額預算數，不包括中央、直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）經公共債務管理委員會審議評估通過所舉借之自償性公共債務。但具自償性財源喪失時，所舉借之債務應計入。」
舉例而言，政府要蓋一條捷運所費不貲，但是在捷運場站內透過設計一些店鋪空間規劃，在未來營運之後可以出租給民間廠商承租轉取租金收入，就可以彌補當初興建時的經費缺口，此即具有「自償性」。
因此政府認為，自償性債務實際上並不算是「公共債務」，而近日財政部比較扁、馬、蔡政府時期的舉債額度，都只是比較長期債務，均不包含自償性負債。
然而，自償性債務都是在編列預算計畫時，就未來自償性收入所為「較為樂觀」的「預估值」，但是未來的情況可能與當初的預估有所不同，連帶就會影響到實際的收益。因此如果將來招商不順利，導致許多閒置空間未收取租金，那麼這些原本預估的收入就會轉列為負債，由全民承擔。
自償性債務，隨時有可能變成全民的財務負擔
就現實面而言，截至2019年底，審計部統計出共有23項軌道建設計畫的自償性財源未達預計目標，遍及北中南各主要軌道路線，自償性財源類別分別涵蓋票箱收入、土地開發收益、租稅增額和其他（含附屬事業收入、增額容積）等項目，其中預估與實際上差距最大的，則是台北捷運的中和新蘆線高達756億餘元，這在在顯示當初在財務預估上過於樂觀。
但不這麼樂觀行嗎？軌道建設經費往往是中央政府與地方政府共同分擔，而地方政府所提報的計畫中，自償性較高者，中央政府的補助就會較高，因此地方政府為了減少自籌經費並爭取中央的垂青，而不得不提高建設自償率。將來有絕大機會無法達標，便要承受苦果。
高雄市前因捷運建設大幅舉債，但效果不如預期，現今一年光是利息的支出就高達23億元，即為一例。
依據111年度中央政府總決算總說明揭露，一年以上的自償性債務高達2378億元，這些不被政府承認是「公債」的債務，未來都很有可能會隨時變成全民的財務「負擔」，面對現今詭譎多變的國際政經局勢，政府應該持保守態度，正視國家實質上的財務負擔，定期檢討自償性負債的預估是否已偏離現實才是正道。
行政院長陳建仁近期出面強調政府謹守財政紀律，民進黨執政七年舉債減少、還債增加。但實際上陳院長僅是就法律上所認定的債務論述，一字未提這個明顯卻被政府機關集體視而不見、不做討論的自償性債務的財務黑洞，猶如房間裡的大象。想來陳院長的辦公室已經大到可以忽視大象的存在，並不是我們這些平民百姓所能置喙的吧。
註解
- 指計畫評估年期內，各年營運收入、附屬事業收入及資產設備處分收入。
- 指計畫評估年期內，經公共債務管理委員會審議評估通過之收入。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！