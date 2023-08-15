房間裡的大象：那些不被政府算在舉債額度，卻由全民共同承擔的「自償性公債」

文：牛煦庭（現任桃園市議員、立委參選人）

近期炒得沸沸揚揚的特別預算大幅舉債、作假帳問題，引起社會大眾的重視，但是攻防焦點大多著重在舉債金額上，卻忽略了債務的性質。

依據《公共債務法》的規定，只有一年以上公共債務（俗稱長期債務）才算是「公共債務」，並且受到舉債上限的限制。但是除此之外，還有「自償性公共債務」（簡稱自償性債務）也是政府的財務缺口。

什麼是自償性債務？

所謂的自償性債務，是指未來營運所得資金 [1] 或經指撥特定財源作為償債財源 [2] 之債務。依據《公共債務法》第5條第5項規定：「前四項所定公共債務未償餘額預算數，不包括中央、直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）經公共債務管理委員會審議評估通過所舉借之自償性公共債務。但具自償性財源喪失時，所舉借之債務應計入。」

舉例而言，政府要蓋一條捷運所費不貲，但是在捷運場站內透過設計一些店鋪空間規劃，在未來營運之後可以出租給民間廠商承租轉取租金收入，就可以彌補當初興建時的經費缺口，此即具有「自償性」。

因此政府認為，自償性債務實際上並不算是「公共債務」，而近日財政部比較扁、馬、蔡政府時期的舉債額度，都只是比較長期債務，均不包含自償性負債。

然而，自償性債務都是在編列預算計畫時，就未來自償性收入所為「較為樂觀」的「預估值」，但是未來的情況可能與當初的預估有所不同，連帶就會影響到實際的收益。因此如果將來招商不順利，導致許多閒置空間未收取租金，那麼這些原本預估的收入就會轉列為負債，由全民承擔。

自償性債務，隨時有可能變成全民的財務負擔

就現實面而言，截至2019年底，審計部統計出共有23項軌道建設計畫的自償性財源未達預計目標，遍及北中南各主要軌道路線，自償性財源類別分別涵蓋票箱收入、土地開發收益、租稅增額和其他（含附屬事業收入、增額容積）等項目，其中預估與實際上差距最大的，則是台北捷運的中和新蘆線高達756億餘元，這在在顯示當初在財務預估上過於樂觀。

但不這麼樂觀行嗎？軌道建設經費往往是中央政府與地方政府共同分擔，而地方政府所提報的計畫中，自償性較高者，中央政府的補助就會較高，因此地方政府為了減少自籌經費並爭取中央的垂青，而不得不提高建設自償率。將來有絕大機會無法達標，便要承受苦果。

高雄市前因捷運建設大幅舉債，但效果不如預期，現今一年光是利息的支出就高達23億元，即為一例。

Photo Credit: 中央社

依據111年度中央政府總決算總說明揭露，一年以上的自償性債務高達2378億元，這些不被政府承認是「公債」的債務，未來都很有可能會隨時變成全民的財務「負擔」，面對現今詭譎多變的國際政經局勢，政府應該持保守態度，正視國家實質上的財務負擔，定期檢討自償性負債的預估是否已偏離現實才是正道。

行政院長陳建仁近期出面強調政府謹守財政紀律，民進黨執政七年舉債減少、還債增加。但實際上陳院長僅是就法律上所認定的債務論述，一字未提這個明顯卻被政府機關集體視而不見、不做討論的自償性債務的財務黑洞，猶如房間裡的大象。想來陳院長的辦公室已經大到可以忽視大象的存在，並不是我們這些平民百姓所能置喙的吧。

註解

指計畫評估年期內，各年營運收入、附屬事業收入及資產設備處分收入。 指計畫評估年期內，經公共債務管理委員會審議評估通過之收入。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航