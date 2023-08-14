《Barbie芭比》蟬聯4週北美票房冠軍，全球11.83億美元超越《水行俠》位居華納兄弟影史票房第二高

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第4個週末，《Barbie芭比》持續寫下票房紀錄。

《Barbie芭比》除了連續4週成為北美票房冠軍之外，也超越《水行俠》成為華納兄弟史上票房第二高的電影，導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）在北美票房更超越了《冰雪奇緣2》，成為北美影史票房最高的女導演。

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簡單回顧《Barbie芭比》前三個週末的票房狂潮。《Barbie芭比》首週末在北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

《Barbie芭比》進入第二個週末，在北美的4337間電影院中， 週五收進2900萬美元、週六收進3460萬美元、週日則是2940萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進9300萬美元的數字，與首週末相比跌幅42.6%，而第二個週末後的總票房成績，足以成為北美影史第7高。

第二個週末後，《Barbie芭比》 在北美地區的總票房收入達3.51億美元，已經成為今年度北美第4名的電影， 且《Barbie芭比》全球票房當時已累計7.74億美元，排在今年度全球第3名的位置， 排在前面的分別是， 《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.50億美元）以及《 星際異攻隊3》（8.44億美元）。

進入第三個週末， 《Barbie芭比》在北美的4178間電影院中， 週五收進1700萬美元、週六收進2000萬美元、週日則是1600萬美元，第三個週末的三天，週五至週日的票房收進5300萬美元的數字，與首週末相比跌幅43%，第三週有此數字實屬不易，除了持續力壓同期大片《奧本海默》之外，也擋下了新上映、同屬華納兄弟的新片《巨齒鯊2：海溝深淵》的3000萬美元，連續三週穩坐票房冠軍。

第三個週末後，《Barbie芭比》 在北美地區的總票房收入達4.59億美元，超越 《 星際異攻隊3》（3.58億美元）、《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.80億美元），躍居成為今年度北美第2名的電影，在北美落後給 環球影業和照明娛樂《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美元。

至於《Barbie芭比》過完三週後，在北美之外的市場收下5.72億美元，北美市場加上非北美市場的票房，全球票房累積至10.31億美元，也是今年繼《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.52億美元） 之後，今年第二部總票房突破10億美元的電影。

最後就是第四個週末，在北美的4178間電影院中， 週五收進1000萬美元、週六收進1320萬美元、週日則是1050萬美元，第四個週末的三天，週五至週日的票房收進3370萬美元的數字，與第三個週末相比跌幅36.4%。

而在 《Barbie芭比》跑完四個週末之後，北美累積票房來到5.26億美元，此成績在北美已經超越克里斯巴克（Chris Buck）、與珍妮佛李（Jennifer Lee）聯合執導的《冰雪奇緣2》的4.77億美元，讓導演葛莉塔潔薇成為北美影史票房最高的女導演。

而倘若以華納影業的體系來看，《Barbie芭比》目前在北美的5.26億美元，也即將超越克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）《黑暗騎士》的5.34億美元，獨居為華納兄弟影史北美票房最高的電影。

至於全球票房方面，四個週末過後，《Barbie芭比》北美的5.26億美元加上非北美的國際市場6.57億美元，共計11.83億美元，此成績超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影，僅次於《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元。

當然，《Barbie芭比》的全球票房，也已經超越由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導的《驚奇隊長》的11.31億美元，葛莉塔潔薇順利成為全球票房最高的「真人電影」女導演。

在女導演全球票房的範疇下，葛莉塔潔薇的下個目標，就是上文提及的「動畫片」《冰雪奇緣2》，《冰雪奇緣2》在全球擁有14.53億美元。

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核稿編輯：翁世航