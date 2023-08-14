《Barbie芭比》蟬聯4週北美票房冠軍，全球11.83億美元超越《水行俠》位居華納兄弟影史票房第二高
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《芭比》跑完四個週末之後創下一系列票房紀錄，包含《水行俠》、《黑暗騎士》、《驚奇隊長》、《冰雪奇緣2》、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》等名作，也都是本週因《芭比》而被談論到的相關票房數字。
今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第4個週末，《Barbie芭比》持續寫下票房紀錄。
《Barbie芭比》除了連續4週成為北美票房冠軍之外，也超越《水行俠》成為華納兄弟史上票房第二高的電影，導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）在北美票房更超越了《冰雪奇緣2》，成為北美影史票房最高的女導演。
簡單回顧《Barbie芭比》前三個週末的票房狂潮。《Barbie芭比》首週末在北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。
《Barbie芭比》進入第二個週末，在北美的4337間電影院中，週五收進2900萬美元、週六收進3460萬美元、週日則是2940萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進9300萬美元的數字，與首週末相比跌幅42.6%，而第二個週末後的總票房成績，足以成為北美影史第7高。
第二個週末後，《Barbie芭比》在北美地區的總票房收入達3.51億美元，已經成為今年度北美第4名的電影，且《Barbie芭比》全球票房當時已累計7.74億美元，排在今年度全球第3名的位置，排在前面的分別是，《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.50億美元）以及《星際異攻隊3》（8.44億美元）。
進入第三個週末，《Barbie芭比》在北美的4178間電影院中，週五收進1700萬美元、週六收進2000萬美元、週日則是1600萬美元，第三個週末的三天，週五至週日的票房收進5300萬美元的數字，與首週末相比跌幅43%，第三週有此數字實屬不易，除了持續力壓同期大片《奧本海默》之外，也擋下了新上映、同屬華納兄弟的新片《巨齒鯊2：海溝深淵》的3000萬美元，連續三週穩坐票房冠軍。
第三個週末後，《Barbie芭比》在北美地區的總票房收入達4.59億美元，超越《星際異攻隊3》（3.58億美元）、《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.80億美元），躍居成為今年度北美第2名的電影，在北美落後給環球影業和照明娛樂《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美元。
至於《Barbie芭比》過完三週後，在北美之外的市場收下5.72億美元，北美市場加上非北美市場的票房，全球票房累積至10.31億美元，也是今年繼《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.52億美元） 之後，今年第二部總票房突破10億美元的電影。
最後就是第四個週末，在北美的4178間電影院中，週五收進1000萬美元、週六收進1320萬美元、週日則是1050萬美元，第四個週末的三天，週五至週日的票房收進3370萬美元的數字，與第三個週末相比跌幅36.4%。
而在《Barbie芭比》跑完四個週末之後，北美累積票房來到5.26億美元，此成績在北美已經超越克里斯巴克（Chris Buck）、與珍妮佛李（Jennifer Lee）聯合執導的《冰雪奇緣2》的4.77億美元，讓導演葛莉塔潔薇成為北美影史票房最高的女導演。
而倘若以華納影業的體系來看，《Barbie芭比》目前在北美的5.26億美元，也即將超越克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）《黑暗騎士》的5.34億美元，獨居為華納兄弟影史北美票房最高的電影。
至於全球票房方面，四個週末過後，《Barbie芭比》北美的5.26億美元加上非北美的國際市場6.57億美元，共計11.83億美元，此成績超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影，僅次於《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元。
當然，《Barbie芭比》的全球票房，也已經超越由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導的《驚奇隊長》的11.31億美元，葛莉塔潔薇順利成為全球票房最高的「真人電影」女導演。
在女導演全球票房的範疇下，葛莉塔潔薇的下個目標，就是上文提及的「動畫片」《冰雪奇緣2》，《冰雪奇緣2》在全球擁有14.53億美元。
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核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。