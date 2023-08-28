夾縫之間的生命線：黑海為何具有如此重要的戰略地位？

文：Thomas Latschan

今（2023）年7月，俄羅斯宣佈不再延長黑海穀物協議。此後，俄烏雙方的商船航線都遇到了在黑海水域遇到了不小的麻煩。俄軍加強了對奧德薩等烏克蘭海港的空襲，並威脅要攻擊進出烏克蘭港口的商船。烏克蘭則將俄羅斯的六個黑海港口宣佈為「戰爭風險區」，並威脅要對俄羅斯船隻以及港口設施實施報復性攻擊。對於俄烏兩國而言，黑海都是重要的對外門戶，具有毋庸置疑的戰略與經濟意義。

除了俄羅斯與烏克蘭，土耳其、保加利亞、羅馬尼亞這三個北約成員國也在黑海有著重大戰略利益。

俄羅斯的核心利益

幾個世紀以來，俄羅斯一直將黑海視作自己的核心勢力範圍，不論是沙皇時期還是蘇聯時期，黑海戰略都極受重視。直到今天，莫斯科依然視黑海為通往地中海、中東、北非、南歐的跳板。俄羅斯通過黑海向遙遠地區施加影響力，比如俄羅斯在敘利亞塔爾圖斯就設立有一個海軍基地，黑海艦隊的船隻頻繁往返於黑海和地中海。

黑海艦隊是俄羅斯在該地區施加軍事影響力的最核心力量。早在1793年，沙俄就在克里米亞半島的塞瓦斯托波爾設立了黑海艦隊司令部。這也是俄羅斯為數不多的不凍港出海口。

幾百年來，俄羅斯在黑海打了許多場戰爭，更是凸顯黑海對其的重大價值。沙俄與鄂圖曼土耳其帝國至少打了十次戰爭。

近年來，俄羅斯煽起的幾場對外戰爭也都是圍繞黑海開打：2008年，俄羅斯入侵喬治亞，割據了阿布哈茲等黑海沿岸地區。2014年，俄羅斯吞併了其原本就租用著海軍基地的烏克蘭克里米亞半島。而在2022年俄烏戰爭全面爆發後，俄軍更是佔領了克里米亞半島以東的全部烏克蘭海岸線。

在貿易方面，黑海也對俄羅斯意義重大。俄羅斯對外出口的糧食、化肥等商品很大一部分都要通過黑海港口轉運。在俄烏戰爭開打後，俄羅斯與沒有對其施加制裁國家的貿易往來也常常通過黑海進行。

烏克蘭的生命線

對於烏克蘭而言，黑海貿易航道更是堪稱生命線。在和平時期，烏克蘭出口貨物的50％以上都是通過奧德薩港轉運。被譽為「糧倉」的烏克蘭，其糧食也多是通過黑海外運。在戰爭爆發以前，俄羅斯與烏克蘭佔據了全球小麥出口總額的24％、葵花籽油的60％。

如今，俄羅斯與烏克蘭互相瞄準對方的港口和商船，因為雙方都知道一旦掐斷黑海貿易航道，就能造成巨大經濟損失。烏克蘭方面在戰爭爆發後努力開拓新的商路，但依然有40％的糧食必須通過黑海外運。

夾縫之間的歐盟新商路

黑海的主要貿易方向有兩條：南北向由俄羅斯、烏克蘭的黑海北岸通往南方的地中海；東西向則聯通歐洲與亞洲。俄烏兩國在南北向打得你死我活，歐盟則力圖在東西向做文章。在黑海西岸，保加利亞與羅馬尼亞是歐盟最靠東的成員國。在黑海東岸的高加索地區，喬治亞也與歐盟簽有聯繫國協議（北岸的烏克蘭也簽有歐盟聯繫國協議）。

作為亞歐之間貨物與能源的運輸通道，黑海的地位正越來越重要。尤其在歐盟努力擺脫對俄能源依賴的今天，擁有豐富油氣資源的亞塞拜然、土耳其能夠通過黑海的管道向歐洲輸送能源。而且，黑海的管道既能繞開北方的俄羅斯，也能避開南方的伊朗，歐洲人不必擔心管道受到國際制裁的影響。

土耳其扼守要衝

北約也對黑海顯露出越發濃厚的興趣。1997年後、俄烏戰爭爆發前，北約每年都在黑海舉行大型軍演，不過一般只是由保加利亞、羅馬尼亞、土耳其這三個沿岸的北約成員國參加。根據1936年的《蒙特勒條約》，土耳其對地中海進出黑海的博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽通道擁有完整的主權。在俄烏戰爭爆發短短幾天後，土耳其就根據條約宣佈對所有外國軍艦封閉這條通道，這意味著不論是俄羅斯，還是烏克蘭或其盟友，都無法再向黑海調配任何軍艦。

扼守黑海唯一對外水道的土耳其，顯然具有極其重要的地緣戰略位置。土耳其是北約在該地區最為重要的成員國，安卡拉也理所當然地視自己為中亞、高加索、中東之間的貿易樞紐。

土耳其非常重視在北約內部的黑海地區領導者地位。對俄關係更是重中之重。和莫斯科一樣，安卡拉也將黑海視作核心勢力範圍。土耳其十分在意維護保持了數十年的黑海勢力平衡。根據1936年的《蒙特勒條約》，安卡拉有權拒絕域外勢力進入黑海，即便北約國家也不例外。在這一點上，倒是正合莫斯科的意願。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：黑海為什麼具有如此重要的戰略意義？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航