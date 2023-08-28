夾縫之間的生命線：黑海為何具有如此重要的戰略地位？
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歐洲曾經長期不重視黑海戰略。而在俄烏戰爭爆發後，黑海的戰略價值凸顯。在那裡，多股不同勢力存在著利益衝突。
文：Thomas Latschan
今（2023）年7月，俄羅斯宣佈不再延長黑海穀物協議。此後，俄烏雙方的商船航線都遇到了在黑海水域遇到了不小的麻煩。俄軍加強了對奧德薩等烏克蘭海港的空襲，並威脅要攻擊進出烏克蘭港口的商船。烏克蘭則將俄羅斯的六個黑海港口宣佈為「戰爭風險區」，並威脅要對俄羅斯船隻以及港口設施實施報復性攻擊。對於俄烏兩國而言，黑海都是重要的對外門戶，具有毋庸置疑的戰略與經濟意義。
除了俄羅斯與烏克蘭，土耳其、保加利亞、羅馬尼亞這三個北約成員國也在黑海有著重大戰略利益。
俄羅斯的核心利益
幾個世紀以來，俄羅斯一直將黑海視作自己的核心勢力範圍，不論是沙皇時期還是蘇聯時期，黑海戰略都極受重視。直到今天，莫斯科依然視黑海為通往地中海、中東、北非、南歐的跳板。俄羅斯通過黑海向遙遠地區施加影響力，比如俄羅斯在敘利亞塔爾圖斯就設立有一個海軍基地，黑海艦隊的船隻頻繁往返於黑海和地中海。
黑海艦隊是俄羅斯在該地區施加軍事影響力的最核心力量。早在1793年，沙俄就在克里米亞半島的塞瓦斯托波爾設立了黑海艦隊司令部。這也是俄羅斯為數不多的不凍港出海口。
幾百年來，俄羅斯在黑海打了許多場戰爭，更是凸顯黑海對其的重大價值。沙俄與鄂圖曼土耳其帝國至少打了十次戰爭。
近年來，俄羅斯煽起的幾場對外戰爭也都是圍繞黑海開打：2008年，俄羅斯入侵喬治亞，割據了阿布哈茲等黑海沿岸地區。2014年，俄羅斯吞併了其原本就租用著海軍基地的烏克蘭克里米亞半島。而在2022年俄烏戰爭全面爆發後，俄軍更是佔領了克里米亞半島以東的全部烏克蘭海岸線。
在貿易方面，黑海也對俄羅斯意義重大。俄羅斯對外出口的糧食、化肥等商品很大一部分都要通過黑海港口轉運。在俄烏戰爭開打後，俄羅斯與沒有對其施加制裁國家的貿易往來也常常通過黑海進行。
烏克蘭的生命線
對於烏克蘭而言，黑海貿易航道更是堪稱生命線。在和平時期，烏克蘭出口貨物的50％以上都是通過奧德薩港轉運。被譽為「糧倉」的烏克蘭，其糧食也多是通過黑海外運。在戰爭爆發以前，俄羅斯與烏克蘭佔據了全球小麥出口總額的24％、葵花籽油的60％。
如今，俄羅斯與烏克蘭互相瞄準對方的港口和商船，因為雙方都知道一旦掐斷黑海貿易航道，就能造成巨大經濟損失。烏克蘭方面在戰爭爆發後努力開拓新的商路，但依然有40％的糧食必須通過黑海外運。
夾縫之間的歐盟新商路
黑海的主要貿易方向有兩條：南北向由俄羅斯、烏克蘭的黑海北岸通往南方的地中海；東西向則聯通歐洲與亞洲。俄烏兩國在南北向打得你死我活，歐盟則力圖在東西向做文章。在黑海西岸，保加利亞與羅馬尼亞是歐盟最靠東的成員國。在黑海東岸的高加索地區，喬治亞也與歐盟簽有聯繫國協議（北岸的烏克蘭也簽有歐盟聯繫國協議）。
作為亞歐之間貨物與能源的運輸通道，黑海的地位正越來越重要。尤其在歐盟努力擺脫對俄能源依賴的今天，擁有豐富油氣資源的亞塞拜然、土耳其能夠通過黑海的管道向歐洲輸送能源。而且，黑海的管道既能繞開北方的俄羅斯，也能避開南方的伊朗，歐洲人不必擔心管道受到國際制裁的影響。
土耳其扼守要衝
北約也對黑海顯露出越發濃厚的興趣。1997年後、俄烏戰爭爆發前，北約每年都在黑海舉行大型軍演，不過一般只是由保加利亞、羅馬尼亞、土耳其這三個沿岸的北約成員國參加。根據1936年的《蒙特勒條約》，土耳其對地中海進出黑海的博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽通道擁有完整的主權。在俄烏戰爭爆發短短幾天後，土耳其就根據條約宣佈對所有外國軍艦封閉這條通道，這意味著不論是俄羅斯，還是烏克蘭或其盟友，都無法再向黑海調配任何軍艦。
扼守黑海唯一對外水道的土耳其，顯然具有極其重要的地緣戰略位置。土耳其是北約在該地區最為重要的成員國，安卡拉也理所當然地視自己為中亞、高加索、中東之間的貿易樞紐。
土耳其非常重視在北約內部的黑海地區領導者地位。對俄關係更是重中之重。和莫斯科一樣，安卡拉也將黑海視作核心勢力範圍。土耳其十分在意維護保持了數十年的黑海勢力平衡。根據1936年的《蒙特勒條約》，安卡拉有權拒絕域外勢力進入黑海，即便北約國家也不例外。在這一點上，倒是正合莫斯科的意願。
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原標題：黑海為什麼具有如此重要的戰略意義？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。