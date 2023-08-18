防止公共採購的貪腐行為，兩招升級「反貪腐國家隊」的問責制度
我們想讓你知道的是
遏止政府採購各階段中可能出現的不當或違法的獨佔壟斷、自由裁量權等行為，唯有以透明、公正方式實現以及建立起個人、團體乃至於整體文化的問責機制，始得貪腐之曲木、奸邪歪風，從源頭上消失殆盡。
文：鐘士育
行賄會給全球經濟造成每年約1.5萬億到2萬億美元的損失，約佔全球GDP的2%，而貪腐還包括受賄等其他行為，因此整體影響預計更大。――國際貨幣基金組織（IMF）
世界經濟論壇估計，貪腐每年使世界經濟損失GDP的5%，相當於3.6兆美元。每年約有1兆美元金額被用於行賄，2.6兆美元流失在貪腐過程中。――台美21 世紀貿易倡議談判之初步評估
在2016年5月的國際貨幣基金組織（IMF）以及2022年行政院經貿談判辦公室提出的「台美21世紀貿易倡議談判之初步評估」中，都分別表明一件事：貪腐或行（受）賄行為的存在，勢必導致世界經濟的嚴重損失！
「台美21世紀貿易倡議」與《政府採購法》，接力倡議反貪腐
2023年6月1日，我國駐美台北經濟文化代表處代表與美國在台協會（AIT）代表執行理事雙方共同簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，其中包含第五章之「反貪腐」。
於此同時，行政院經貿談判辦公室也在7月14日發表的一則「台美貿易協定反貪腐章之重要性及益處說明」裡強調：納入「反貪腐」章節除了延續《聯合國反貪腐公約》（United Nations Convention agains Corruption，UNCAC）所規定之事項外，未來亦將共同致力打擊及預防國際貿易投資之賄賂等相關貪腐行為，並在「以透明及公正方式進行政府採購之義務」等5項反貪措施上強化合作。
時隔月餘，在美國總統拜登正式簽署《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）後生效！
與我國現行的政府採購相較為例，「台美21世紀貿易倡議」首批協定第五章「反貪腐」第5.2.7條的制定，讓雙方對透明及公正方式所進行公共採購之義務有更了進一步的共識，同時第5.3條（預防及打擊賄賂與貪腐之措施）、第5.4條（舉報賄賂或貪腐犯罪之人 ）、第5.5條（促進公職人員廉政）等亦都有納入相關反貪腐措施，其重要性自然不言而喻。
除此之外，我國在不久前增修之《政府採購法》第31條（第2項第6款：押標金不予發還、強令追繳－對採購有關人員行求、期約或交付不正利益）、第59條（禁止支付不正利益促成採購契約）、第101條（第1項第15款：通知並刊登政府採購公報之廠商違法、違約情形－對採購有關人員行求、期約或交付不正利益）等條文 ，不難看出雙方陸續以接力方式完成，且相互呼應了一系列反貪腐措施所帶來的公共採購新顯學。
控管異常，並善用「提醒」與「諮詢」機制
我國現行政府採購的體制上如何促進「台美21世紀貿易倡議」首批協定以及《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》反貪腐事宜，筆者在此謹提出奠基於問責制度上的2點建議、看法供參考：
一、 持續以政府採購聯合稽核平台，控管異常：
行政院公共工程委員會於2013年訂有「政府採購聯合稽核平台建置計畫」，與法務部共同建構該稽核平台，藉由該主管業務之「政府電子採購網異常採購案件警示系統（專區）」、「工程管理資訊系統」、「技師與工程技術顧問公司管理資訊系統」等三大系統所篩選之政府採購潛在威脅及其異常案件，交稽核平台查處。
另由法務部廉政署及其各所屬政風機關（構）針對異常案件之「機關端」有無濫用行政裁量、收受賄賂、洩密、綁標、不當變更設計或展延工期等情；「廠商端」涉及圍標、行賄、偷工減料、偽造文書等與否 等情形，以分進合擊方式因應政府採購體制上的防貪、反貪（稽核）與肅貪（查處）工作。
因此，自政府採購案的準備招標文件起到營運維護等各階段，賡續透過內部控制、稽核方式實施定期或不定期檢視是否有潛在威脅或異常，一方面有效掌握採購案件之良莠，防範弊端於未然外；另一方更在嚇阻貪瀆不法行為的形成，以促使政府採購邁向更加公平、公正的環境。
二、 善用「提醒」與「諮詢」機制，杜絕風險：
《政府採購法》第11-1條、第95條以及《採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法》第2條分別訂有：「成立採購工作及審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事項，及提供與採購有關事務之諮詢」、「機關辦理採購宜由採購專業人員承辦或經採購專業人員審核、協辦或會辦。
但一定金額之採購，應由採購專業人員承辦或經採購專業人員審核、協辦或會辦」等諮詢機制，共同促使採購制度健全發展。
據悉，政府部門泰半以採購教育訓練協助採購人員習得採購相關知識與倫理行為模式，然這只是一個「點」的控管，政府採購法規及其解釋函令隨著社會演變、採購環境等因素，與時俱進增修（訂）法律（令）或提供相關法律（令）上的統一見解，衝擊到其制度面與執行面。
因此，政府部門之政風、稽核、會計等單位，依據前揭規定並就個案性質而言，不論或有列席採購工作及審查小組按權責協助提供意見的時機；抑或在某些採購案件經辦過程中參與監（協、會）辦工作，應共同擔負起「提醒」、「諮詢」角色，時刻提請相關採購人員認事用法上之允妥，使貪腐或行（受）賄行為自源頭處杜絕。
記得Robert Klitgaard（1998）曾以一套公式描述了貪污腐敗行為，即：「C（貪污腐敗，corruption）＝M（獨佔壟斷，monopoly）＋D（自由裁量權，discretion）－A（問責，accountability）」。遏止政府採購各階段中可能出現的不當或違法的獨佔壟斷、自由裁量權等行為，唯有以透明、公正方式實現以及建立起個人、團體乃至於整體文化的問責機制，始得貪腐之曲木、奸邪歪風從源頭上消失殆盡。
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。