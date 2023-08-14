2023/08/14,
健康

安慰喪親者：陪伴的11項原則

安慰喪親者：陪伴的11項原則
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當到了極度哀傷的情況，最有效的安慰原來就是默默陪伴，不要讓對方孤獨一人面對。有些人誤以為在陪伴過程中不說話，或許會讓人感到不自在，甚至會質疑就這樣站在對方身邊是否確實有用——事實卻與此相反。

文：安寧服務社工梁梓敦

黃先生的女兒在參加學校活動時不幸遇上交通意外去世，死的時候只有15歲。當日我的工作是陪伴黃先生到公眾殮房認遺體。殮房大約只有一百多呎的空間，灰白色的牆壁，牆上完全沒有任何裝飾，只有基本的用具例如時鐘。進入殮房後，年輕女孩的遺體躺在一張鐵床上，身上蓋着白布，只有她的頭露出來。由於意外撞到她的上半身，頭和面都佈滿傷痕，甚至已經撞至頭骨變形。

黃先生看着已經死去的女兒，一句話都沒有說，也沒有哭，只是沉默地看着，大約過了半分鐘，他才說：「嘩，原來撞得這麼嚴重！」當時我雖然站在他旁邊，亦受過社工課程訓練，但竟想不到可以說甚麼安慰他。那刻我發現原來當面對極端哀傷和沉重的環境，會連一句話都說不出口。最終我選擇輕輕搭着他的肩膀，不發一言，讓他感到我在現場陪伴他一起面對。

這經歷讓我明白，當到了極度哀傷的情況，最有效的安慰原來就是默默陪伴，不要讓對方孤獨一人面對。有些人誤以為在陪伴過程中不說話，或許會讓人感到不自在，甚至會質疑就這樣站在對方身邊是否確實有用——事實卻與此相反。備受推崇的北美悲傷教育學者愛倫‧沃福特（Alan D. Wolfelt）曾歸納以下11項原則，為「陪伴」做了貼切的描述：

1）陪伴是出席他人的痛苦情境，而非幫他們解除痛苦。

2）陪伴是與另一個人一起進入心靈的荒漠，而非肩負尋找出路的責任。

3）陪伴是對心靈保持敬意，而非專注在智能。

4）陪伴是用心傾聽，而非用腦分析。

5）陪伴是見證他人的苦難歷程，而非評論或指引這些苦難。

6）陪伴是幽谷伴行，而非帶路或追隨。

7）陪伴是發現沉默的奧妙，而非用言語填滿每一個痛苦的片刻。

8）陪伴是保持靜止，而非急着向前行。

9）陪伴是敬重失序與混亂，而非強加秩序與邏輯。

10）陪伴是向他人學習，而非教導他們。

11）陪伴是表達想了解的心意，而非表現專業。

作為一位安慰者及陪伴者，這十一項原則是非常重要的提醒。真正的陪伴是應該由對方作主體，他停的時候跟着停，他行的時候跟着行，不用拉扯或催迫對方加速。整個過程只需要接着對方拋出來的所有情緒和煩惱，而不需要不斷將自己的想法和意見給予對方，因為你希望行的方向，未必是對方當刻想去的地方。

或許你會為他只能緩慢前進感到焦急，但仍然千萬不要給予壓力，請保持耐心和信心等待他走出幽谷。如果你願意，可以在心內為對方祈禱，求天父親自醫治和安慰他受傷的心，並祈求他有平安。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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