2023/08/14,
國際

皮尤研究最新民調：印度、巴西、南非對台灣負面看法多 學者籲外交部多努力

皮尤研究最新民調：印度、巴西、南非對台灣負面看法多 學者籲外交部多努力
台北101示意圖。Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

皮尤研究顯示，阿根廷、希臘、匈牙利和西班牙的成年人對台灣看法中立，沒有特別意見，但在印度、南非和巴西的受訪者眼中，對台灣的負面觀感卻多於正面，印度更是受調查的24國中對台灣「負面觀感」最高的國家。

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）繼7月公布一份24國對中國觀感民調後，8月11日再公布24國對台灣觀感的民調。結果顯示，雖然大多數國家對台灣的好評多於負評，但在印度、南非、巴西這三個國家，民眾對台觀感卻是負面多於正面。專家指出，這是由於當地人對於台灣普遍缺乏認識，也呼籲台灣政府在這些國家加強公共外交。

這份研究是由皮尤研究中心於2023年2月20日至5月22日對2萬7285名非美國籍成年人進行電話與面訪民調，美國則是於3月20至26日間進行調查。調查結果顯示，以24個國家整體來看，有接近半數（48%）的受訪者對台灣觀感正面、28%觀感負面、25%沒有意見。

Photo Credit: Pew Research Cente
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Photo Credit: Pew Research Center

哪些國家對台灣觀感最好？

鄰近台灣的印太國家如日本、韓國與澳洲，有七至八成的受訪者對台灣持正面看法 —— 82%的受訪日本人對台觀感正面，韓國則為77%，澳洲為71%，美國（65%）和以色列（66%）對台灣觀感也傾向正面。

皮尤研究進一步指出，9個高收入國家在對台灣和中國的看法呈現「零合」狀態，即對台灣觀感正面，對中國的觀感就會是負面。以日本為例，71%日本受訪者對台灣有好感，但對中國觀感不佳，在澳洲、韓國、美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國的受訪者也有類似的「零合」現象。

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Photo Credit: Pew Research Center

印度和中國關係緊張，為何對台灣仍「觀感不佳」？

不過這份民調也顯示，印度、南非和巴西的受訪者對台灣的負面觀感多於正面。印度是對台灣「負面觀感」比例最高的國家，受訪者對台觀感負面的比例為43%、觀感正面的比例約37%，沒意見的有20%的印度受訪者表示沒意見。南非的受訪者則有40%對台觀感負面、37%沒有意見、僅23%觀感正面。

印度近年與中國因為邊境衝突的問題關係緊張，為什麼民調仍顯示印度民眾對台負面觀感較高？台灣亞洲交流基金會（TAEF）的訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）在原為「推特」（Twitter）的社群平台X上直言，她認為這項調查結果反映了印度民眾對台灣並不了解、甚至無知，但不能反應他們的真實看法。

胡莎娜寫道，許多受訪者可能認為他們被問的是「中華人民共和國」而不是「中華民國（台灣）」，因為她在COVID-19疫情爆發後曾拜訪印度，去當地美容院的時候提到台灣，但當地人並不知道台灣，甚至以為中華民國就是中國。根據她在印度當地咖啡廳、計程車等多數地方的典型經驗，她直言，「如果印度人不熟悉台灣，又怎麼可能對這個國家抱持負面觀感？」

「令人沮喪的是，（印度）作為最大的民主國家，我們對台灣缺乏共同認識，還被誤解為（對台有）負面觀感。」胡莎娜認為，台印政府、民間團體、台灣旅遊局和支持印台關係的人，都必須負起責任。

值得注意的是，如果將台灣與中國並列比較，民調結果顯示，有35%印度受訪者對中國和台灣兩者都抱持負面觀感。只對台灣有正面觀感的比例為22%，只對中國有正面觀感的約7%，另有22%受訪者沒意見。

曾以訪問學者身份來台的印度媒體《The Print》 專欄作家畢諳典（Aadil Brar）指出，他對皮尤研究顯示印度人對台看法的結果「一點也不驚訝」，他認為這份結果的背後有三個可能原因。第一，印度媒體近3年才開始關注台灣議題，所以印度人對台灣缺乏認識。第二，民眾需要中文能力，才能超越對台灣的膚淺見解。他說，印度有些自稱「愛台灣」的人，甚至連台灣歷任總統都叫不出名字。第三，台灣仍被印度視為「地緣政治的籌碼」，而不是一個需要好好認識的政治實體。

畢諳典認為，改變觀念需要數年的時間，這完全取決於媒體和娛樂產業是否真的會投入了解台灣，但他對此「感到懷疑」。畢諳典也寫道，「或許聽起來很殘忍，但可能從告訴民眾『台灣不是泰國』會是一個好的開始。從最基本的開始」。

學者呼籲外交部加強公共外交

印度金德爾全球大學（O.P.Jindal Global University）助理教授巴札克（Sriparna Pathak）也在X平台指出，印度人對台灣普遍缺乏認識的另一個原因是台灣在印度沒有足夠的公共外交，「將韓國在印度的公共外交與台灣的比較，就會發現為什麼大多數印度人對台灣認知甚少。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，這份民調雖顯示許多國家對台灣的態度相當正面，但同樣指出有很大比例的民眾對台灣了解不夠、無法發表意見。葛來儀也對台灣外交部喊話，稱台灣「在歐洲、加拿大、印尼、印度和非洲還要做更多的努力！」

皮尤研究顯示，阿根廷、希臘、匈牙利和西班牙的成年人對台灣看法中立（正面看法與持負面看法的比例相當），這些國家的民眾也傾向對台灣沒有特別意見；加拿大和印尼雖然民眾對台灣正面觀感高於負面，但不表示意見的比例也高，分別為25%和29%。至於3個非洲國家，尼日、南非、肯亞，對中國持正面看法同時對台灣持負面看法的比例，在24國中為最高，分別為22%、18%、18%。

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核稿編輯：邱宜君


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