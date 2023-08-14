皮尤研究最新民調：印度、巴西、南非對台灣負面看法多 學者籲外交部多努力
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皮尤研究顯示，阿根廷、希臘、匈牙利和西班牙的成年人對台灣看法中立，沒有特別意見，但在印度、南非和巴西的受訪者眼中，對台灣的負面觀感卻多於正面，印度更是受調查的24國中對台灣「負面觀感」最高的國家。
美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）繼7月公布一份24國對中國觀感民調後，8月11日再公布24國對台灣觀感的民調。結果顯示，雖然大多數國家對台灣的好評多於負評，但在印度、南非、巴西這三個國家，民眾對台觀感卻是負面多於正面。專家指出，這是由於當地人對於台灣普遍缺乏認識，也呼籲台灣政府在這些國家加強公共外交。
這份研究是由皮尤研究中心於2023年2月20日至5月22日對2萬7285名非美國籍成年人進行電話與面訪民調，美國則是於3月20至26日間進行調查。調查結果顯示，以24個國家整體來看，有接近半數（48%）的受訪者對台灣觀感正面、28%觀感負面、25%沒有意見。
哪些國家對台灣觀感最好？
鄰近台灣的印太國家如日本、韓國與澳洲，有七至八成的受訪者對台灣持正面看法 —— 82%的受訪日本人對台觀感正面，韓國則為77%，澳洲為71%，美國（65%）和以色列（66%）對台灣觀感也傾向正面。
皮尤研究進一步指出，9個高收入國家在對台灣和中國的看法呈現「零合」狀態，即對台灣觀感正面，對中國的觀感就會是負面。以日本為例，71%日本受訪者對台灣有好感，但對中國觀感不佳，在澳洲、韓國、美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國的受訪者也有類似的「零合」現象。
印度和中國關係緊張，為何對台灣仍「觀感不佳」？
不過這份民調也顯示，印度、南非和巴西的受訪者對台灣的負面觀感多於正面。印度是對台灣「負面觀感」比例最高的國家，受訪者對台觀感負面的比例為43%、觀感正面的比例約37%，沒意見的有20%的印度受訪者表示沒意見。南非的受訪者則有40%對台觀感負面、37%沒有意見、僅23%觀感正面。
印度近年與中國因為邊境衝突的問題關係緊張，為什麼民調仍顯示印度民眾對台負面觀感較高？台灣亞洲交流基金會（TAEF）的訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）在原為「推特」（Twitter）的社群平台X上直言，她認為這項調查結果反映了印度民眾對台灣並不了解、甚至無知，但不能反應他們的真實看法。
胡莎娜寫道，許多受訪者可能認為他們被問的是「中華人民共和國」而不是「中華民國（台灣）」，因為她在COVID-19疫情爆發後曾拜訪印度，去當地美容院的時候提到台灣，但當地人並不知道台灣，甚至以為中華民國就是中國。根據她在印度當地咖啡廳、計程車等多數地方的典型經驗，她直言，「如果印度人不熟悉台灣，又怎麼可能對這個國家抱持負面觀感？」
「令人沮喪的是，（印度）作為最大的民主國家，我們對台灣缺乏共同認識，還被誤解為（對台有）負面觀感。」胡莎娜認為，台印政府、民間團體、台灣旅遊局和支持印台關係的人，都必須負起責任。
值得注意的是，如果將台灣與中國並列比較，民調結果顯示，有35%印度受訪者對中國和台灣兩者都抱持負面觀感。只對台灣有正面觀感的比例為22%，只對中國有正面觀感的約7%，另有22%受訪者沒意見。
曾以訪問學者身份來台的印度媒體《The Print》 專欄作家畢諳典（Aadil Brar）指出，他對皮尤研究顯示印度人對台看法的結果「一點也不驚訝」，他認為這份結果的背後有三個可能原因。第一，印度媒體近3年才開始關注台灣議題，所以印度人對台灣缺乏認識。第二，民眾需要中文能力，才能超越對台灣的膚淺見解。他說，印度有些自稱「愛台灣」的人，甚至連台灣歷任總統都叫不出名字。第三，台灣仍被印度視為「地緣政治的籌碼」，而不是一個需要好好認識的政治實體。
畢諳典認為，改變觀念需要數年的時間，這完全取決於媒體和娛樂產業是否真的會投入了解台灣，但他對此「感到懷疑」。畢諳典也寫道，「或許聽起來很殘忍，但可能從告訴民眾『台灣不是泰國』會是一個好的開始。從最基本的開始」。
學者呼籲外交部加強公共外交
印度金德爾全球大學（O.P.Jindal Global University）助理教授巴札克（Sriparna Pathak）也在X平台指出，印度人對台灣普遍缺乏認識的另一個原因是台灣在印度沒有足夠的公共外交，「將韓國在印度的公共外交與台灣的比較，就會發現為什麼大多數印度人對台灣認知甚少。」
華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，這份民調雖顯示許多國家對台灣的態度相當正面，但同樣指出有很大比例的民眾對台灣了解不夠、無法發表意見。葛來儀也對台灣外交部喊話，稱台灣「在歐洲、加拿大、印尼、印度和非洲還要做更多的努力！」
皮尤研究顯示，阿根廷、希臘、匈牙利和西班牙的成年人對台灣看法中立（正面看法與持負面看法的比例相當），這些國家的民眾也傾向對台灣沒有特別意見；加拿大和印尼雖然民眾對台灣正面觀感高於負面，但不表示意見的比例也高，分別為25%和29%。至於3個非洲國家，尼日、南非、肯亞，對中國持正面看法同時對台灣持負面看法的比例，在24國中為最高，分別為22%、18%、18%。
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核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html