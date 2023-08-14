皮尤研究最新民調：印度、巴西、南非對台灣負面看法多 學者籲外交部多努力

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）繼7月公布一份24國對中國觀感民調後，8月11日再公布24國對台灣觀感的民調。結果顯示，雖然大多數國家對台灣的好評多於負評，但在印度、南非、巴西這三個國家，民眾對台觀感卻是負面多於正面。專家指出，這是由於當地人對於台灣普遍缺乏認識，也呼籲台灣政府在這些國家加強公共外交。

這份研究是由皮尤研究中心於2023年2月20日至5月22日對2萬7285名非美國籍成年人進行電話與面訪民調，美國則是於3月20至26日間進行調查。調查結果顯示，以24個國家整體來看，有接近半數（48%）的受訪者對台灣觀感正面、28%觀感負面、25%沒有意見。

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哪些國家對台灣觀感最好？

鄰近台灣的印太國家如日本、韓國與澳洲，有七至八成的受訪者對台灣持正面看法 —— 82%的受訪日本人對台觀感正面，韓國則為77%，澳洲為71%，美國（65%）和以色列（66%）對台灣觀感也傾向正面。

皮尤研究進一步指出，9個高收入國家在對台灣和中國的看法呈現「零合」狀態，即對台灣觀感正面，對中國的觀感就會是負面。以日本為例，71%日本受訪者對台灣有好感，但對中國觀感不佳，在澳洲、韓國、美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國的受訪者也有類似的「零合」現象。

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印度和中國關係緊張，為何對台灣仍「觀感不佳」？

不過這份民調也顯示，印度、南非和巴西的受訪者對台灣的負面觀感多於正面。印度是對台灣「負面觀感」比例最高的國家，受訪者對台觀感負面的比例為43%、觀感正面的比例約37%，沒意見的有20%的印度受訪者表示沒意見。南非的受訪者則有40%對台觀感負面、37%沒有意見、僅23%觀感正面。

印度近年與中國因為邊境衝突的問題關係緊張，為什麼民調仍顯示印度民眾對台負面觀感較高？台灣亞洲交流基金會（TAEF）的訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）在原為「推特」（Twitter）的社群平台X上直言，她認為這項調查結果反映了印度民眾對台灣並不了解、甚至無知，但不能反應他們的真實看法。

It's surprising according to the Pew survey 43 percent of the Indian respondents hold an unfavourable view of Taiwan. This finding is due to a lack of awareness/ignorance rather than a true reflection of their opinions. Generally, Indians tend to hold a favourable view of Taiwan. pic.twitter.com/EjpUhfcZIa — Sana Hashmi | 胡莎娜 (@sanahashmi1) August 12, 2023

胡莎娜寫道，許多受訪者可能認為他們被問的是「中華人民共和國」而不是「中華民國（台灣）」，因為她在COVID-19疫情爆發後曾拜訪印度，去當地美容院的時候提到台灣，但當地人並不知道台灣，甚至以為中華民國就是中國。根據她在印度當地咖啡廳、計程車等多數地方的典型經驗，她直言，「如果印度人不熟悉台灣，又怎麼可能對這個國家抱持負面觀感？」

「令人沮喪的是，（印度）作為最大的民主國家，我們對台灣缺乏共同認識，還被誤解為（對台有）負面觀感。」胡莎娜認為，台印政府、民間團體、台灣旅遊局和支持印台關係的人，都必須負起責任。

值得注意的是，如果將台灣與中國並列比較，民調結果顯示，有35%印度受訪者對中國和台灣兩者都抱持負面觀感。只對台灣有正面觀感的比例為22%，只對中國有正面觀感的約7%，另有22%受訪者沒意見。

曾以訪問學者身份來台的印度媒體《The Print》 專欄作家畢諳典（Aadil Brar）指出，他對皮尤研究顯示印度人對台看法的結果「一點也不驚訝」，他認為這份結果的背後有三個可能原因。第一，印度媒體近3年才開始關注台灣議題，所以印度人對台灣缺乏認識。第二，民眾需要中文能力，才能超越對台灣的膚淺見解。他說，印度有些自稱「愛台灣」的人，甚至連台灣歷任總統都叫不出名字。第三，台灣仍被印度視為「地緣政治的籌碼」，而不是一個需要好好認識的政治實體。

Some people are surprised by the result of Pew survey on views about Taiwan in India but I am not at all surprised.



There are a few reasons behind the result:



1) Lack of understanding. Indian media only paid attention in last three years pic.twitter.com/qV36kDcyOF — Aadil Brar (@aadilbrar) August 12, 2023

畢諳典認為，改變觀念需要數年的時間，這完全取決於媒體和娛樂產業是否真的會投入了解台灣，但他對此「感到懷疑」。畢諳典也寫道，「或許聽起來很殘忍，但可能從告訴民眾『台灣不是泰國』會是一個好的開始。從最基本的開始」。

學者呼籲外交部加強公共外交

印度金德爾全球大學（O.P.Jindal Global University）助理教授巴札克（Sriparna Pathak）也在X平台指出，印度人對台灣普遍缺乏認識的另一個原因是台灣 在印度沒有足夠的公共外交，「將韓國在印度的公共外交與台灣的比較，就會發現為什麼大多數印度人對台灣認知甚少。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，這份民調雖顯示許多國家對台灣的態度相當正面，但同樣指出有很大比例的民眾對台灣了解不夠、無法發表意見。葛來儀也對台灣外交部喊話，稱台灣「在歐洲、加拿大、印尼、印度和非洲還要做更多的努力！」

My takeaways from this chart: 1) attitudes toward Taiwan in many countries are quite positive; 2) a large % of people don't know enough about Taiwan to have an opinion. @MOFA_Taiwan, there is more work to do in Europe, Canada, Indonesia, India and across Africa! pic.twitter.com/ze5g7zvinr — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 12, 2023

皮尤研究顯示，阿根廷、希臘、匈牙利和西班牙的成年人對台灣看法中立（正面看法與持負面看法的比例相當），這些國家的民眾也傾向對台灣沒有特別意見；加拿大和印尼雖然民眾對台灣正面觀感高於負面，但不表示意見的比例也高，分別為25%和29%。至於3個非洲國家，尼日、南非、肯亞，對中國持正面看法同時對台灣持負面看法的比例，在24國中為最高，分別為22%、18%、18%。

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核稿編輯：邱宜君