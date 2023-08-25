電動車充電「AutoCharge」與「Plug & Charge」兩大規格，哪種有望勝出？

文：曾瀚緯（理工思維＋商業邏輯的複合式人設，投入建築工程、綠色工廠、企業社會責任、電動車、新能源、一路跨界學習成長的心路歷程，並持續以創新商業模式和商業生態系統觀點來讓世界變得更好，目前於國內電動車產業服務中）

每次看到特斯拉車主倒車進入Supercharger，拿起充電槍後插入車端充電孔後就可以到車上或者附近休憩一下，而非特斯拉的車主則需要增加一個啟動充電及選擇支付工具的步驟。

雖然啟動充電的載具很多元，有RFID卡、APP、電子票證（例如悠遊卡）、信用卡 等等，但如果在啟動驗證過程中碰到載具或者網路連線的問題，就有機會需要重新操作數次，令許多車主深感到困擾與不便，特別是如果碰到下雨天時，那真的會讓人非常氣餒。

因此，近一年來陸續看到歐美地區甚至台灣地區的充電營運商，開始規劃導入類似特斯拉隨插即充的服務，但規劃執行的方案卻都略有不同，我們大概可以把執行的方案分為「AutoCharge」與「Plug & Charge」兩種。

兩種充電方案，有什麼不同？

AutoCharge

主要是基於早於ISO 15118的DIN 70121規範，DIN 70121定義了直流充電通訊中EV和EVSE之間的HLC信號。

AutoCharge運行方式是透過車輛上固定的MAC地址（EVCC ID）在啟動充電時交換資訊，並以EVCC ID作為車輛的身分識別來與會員支付載具進行綁定，但很遺憾這不算是一個正式資訊安全的機制，而且某些車輛（例如Volkswagen ID.4）並沒有設計固定的MAC地址，將導致無法使用AutoCharge功能。

另外AutoCharge僅適用於DC直流充電設備，使用上可能較為侷限。

Plug & Charge（插槍即充）

主要是ISO 15118中的定義功能，相較於DIN 70121，ISO 15118是一個相對完整的綜合協議標準，其中很大一部分篇幅涉及到交流和直流充電資訊交換的HLC協議的安全性，ISO 15118導入兩種充電用戶身份識別方法：外部識別模式（External Identification Means） 和即插即充電模式（Plug and Charge）

外部識別模式（External Identification Means；EIM）其實有點類似於AutoCharge，其中汽車駕駛者需要在充電過程開始之前手動使用信用卡或其他的身份識別方法（RFID卡、QRCODE、車牌辨識...等）來進行識別，且不需要PLC即可執行。

即插即充電（Plug & Charge；PnC）所需的識別和計費資訊，則是都通過PLC在車端（EV） 和充電樁（EVSE）之間自動交換，不需要車主做任何付費的動作，當電動車插入充電槍時，充電樁與電動車運用PKI建立一個安全的連線，連線建立後車主的身分會傳達給Mobility Service Provider（MSP），等充電完成後MSP便會用此資料去批准付款。

但是，這需要充電樁（EVSE）、營運商（CPO）、電動車廠（OEM）三方同時支援以下事項才可以實踐：

PKI認證單位發放安全認證 電動車廠將這些PKI認證載入車端 MSP讓車主登錄扣款資訊登錄 充電樁需通過PKI安全認證及支援OCPP2.0版本

CCS規範制定協會CharIN於2022年6月推出的Plug & Charge官方徽標。

AutoCharge與Plug & Charge主要差別在於後者考量了更多的資安議題，由於充電過程會交換許多資料，ISO15118支援TLS加密傳輸，讓EVCC及SECC使用TLS來實現證書密鑰的交換，因此真實性和資料完整性可以獲得更多的保障。

另外，Plug & Charge可以用在DC直流充電同時也可以適用於AC充電，就如同TESLA Supercharger體驗一般。

Plug & Charge將逐步成為開放市場主流

回到規範來看，老實說相較於ISO 15118，DIN 70121是作為臨時解決方案創建的，藉以應對在ISO 15118發佈之前的市場發展。不幸地是，因為電動汽車市場的爆發式增長超過了ISO 15118協定產品成熟並且達到市場化的速度，因此對市場而言，基於DIN 70121是比較單純成熟且複雜程度較低的協議。

當市場上開始規劃隨插即充功能時，大部分是採用建立在DIN 70121基礎上的AutoCharge或EIM，例如EVgo於北美導入Autocharge服務、甚至台灣電動車充電營運商EVOASIS（以EVCC ID綁定）、icharging（以車牌辨識綁定）導入隨插即用服務也是走類似途徑，也因此許多特斯拉車主反饋感覺第三方充電營運商的隨插即用使用體驗，不若TESLA Supercharger順暢和直覺。

Photo Credit: icharging 台灣第三方充電營運商icharging於2022年導入以車牌辨識綁定的隨插即充。

在第三屆年度ChargeTEC大會上， Switch創始人與ISO 15118共同作者Marc Mültin發表了主題演講並參加了小組討論，並針對Plug & Charge與Autocharge發表看法：

即插即充Plug & Charge是最方便、最安全的電動汽車充電方式，它為所有充電器和電動汽車帶來了類似特斯拉的體驗。它具有防黑客功能，適用於所有充電場景，而 Autocharge 則更適合車隊充電而不是公共充電。 電動汽車行業顯然正在努力在全球所有車輛中採用ISO 15118的Plug & Charge，作為面向未來的解決方案。Autocharge在許多電動汽車中不起作用，因為該功能嚴重依賴於每輛電動汽車的唯一MAC 地址（EVCC ID）且無法確認同一台電動車永遠或經常由同一個車主駕駛，由於缺乏網絡安全很容易成為金融欺詐的犧牲品。

從上述分享可以猜想，在不久的將來Plug & Charge會逐步成為開放市場主流，讓所有車主都可以享受到更簡單便利的充電服務體驗。

就我所知，因為Plug & Charge開發需要車廠的加入，因此目前的推展大多是由電動車廠領銜與營運商與充電設備商，進行合作開發。轉頭想想，也難怪自己規劃掌控車輛及Supercharger的TESLA這塊可以走的很快，突然覺得一切都合理了起來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航