電動車充電「AutoCharge」與「Plug & Charge」兩大規格，哪種有望勝出？
我們想讓你知道的是
要達到特斯拉Supercharger的方便性，充電營運商主要有「AutoCharge」與「Plug&Charge」兩個主要方案可以選擇。兩種充電方案有什麼不同？各有什麼優點和缺點？隨著電動車越來越普及，誰才會成為未來的主流？
文：曾瀚緯（理工思維＋商業邏輯的複合式人設，投入建築工程、綠色工廠、企業社會責任、電動車、新能源、一路跨界學習成長的心路歷程，並持續以創新商業模式和商業生態系統觀點來讓世界變得更好，目前於國內電動車產業服務中）
每次看到特斯拉車主倒車進入Supercharger，拿起充電槍後插入車端充電孔後就可以到車上或者附近休憩一下，而非特斯拉的車主則需要增加一個啟動充電及選擇支付工具的步驟。
雖然啟動充電的載具很多元，有RFID卡、APP、電子票證（例如悠遊卡）、信用卡 等等，但如果在啟動驗證過程中碰到載具或者網路連線的問題，就有機會需要重新操作數次，令許多車主深感到困擾與不便，特別是如果碰到下雨天時，那真的會讓人非常氣餒。
因此，近一年來陸續看到歐美地區甚至台灣地區的充電營運商，開始規劃導入類似特斯拉隨插即充的服務，但規劃執行的方案卻都略有不同，我們大概可以把執行的方案分為「AutoCharge」與「Plug & Charge」兩種。
兩種充電方案，有什麼不同？
- AutoCharge
主要是基於早於ISO 15118的DIN 70121規範，DIN 70121定義了直流充電通訊中EV和EVSE之間的HLC信號。
AutoCharge運行方式是透過車輛上固定的MAC地址（EVCC ID）在啟動充電時交換資訊，並以EVCC ID作為車輛的身分識別來與會員支付載具進行綁定，但很遺憾這不算是一個正式資訊安全的機制，而且某些車輛（例如Volkswagen ID.4）並沒有設計固定的MAC地址，將導致無法使用AutoCharge功能。
另外AutoCharge僅適用於DC直流充電設備，使用上可能較為侷限。
- Plug & Charge（插槍即充）
主要是ISO 15118中的定義功能，相較於DIN 70121，ISO 15118是一個相對完整的綜合協議標準，其中很大一部分篇幅涉及到交流和直流充電資訊交換的HLC協議的安全性，ISO 15118導入兩種充電用戶身份識別方法：外部識別模式（External Identification Means） 和即插即充電模式（Plug and Charge）
外部識別模式（External Identification Means；EIM）其實有點類似於AutoCharge，其中汽車駕駛者需要在充電過程開始之前手動使用信用卡或其他的身份識別方法（RFID卡、QRCODE、車牌辨識...等）來進行識別，且不需要PLC即可執行。
即插即充電（Plug & Charge；PnC）所需的識別和計費資訊，則是都通過PLC在車端（EV） 和充電樁（EVSE）之間自動交換，不需要車主做任何付費的動作，當電動車插入充電槍時，充電樁與電動車運用PKI建立一個安全的連線，連線建立後車主的身分會傳達給Mobility Service Provider（MSP），等充電完成後MSP便會用此資料去批准付款。
但是，這需要充電樁（EVSE）、營運商（CPO）、電動車廠（OEM）三方同時支援以下事項才可以實踐：
- PKI認證單位發放安全認證
- 電動車廠將這些PKI認證載入車端
- MSP讓車主登錄扣款資訊登錄
- 充電樁需通過PKI安全認證及支援OCPP2.0版本
AutoCharge與Plug & Charge主要差別在於後者考量了更多的資安議題，由於充電過程會交換許多資料，ISO15118支援TLS加密傳輸，讓EVCC及SECC使用TLS來實現證書密鑰的交換，因此真實性和資料完整性可以獲得更多的保障。
另外，Plug & Charge可以用在DC直流充電同時也可以適用於AC充電，就如同TESLA Supercharger體驗一般。
Plug & Charge將逐步成為開放市場主流
回到規範來看，老實說相較於ISO 15118，DIN 70121是作為臨時解決方案創建的，藉以應對在ISO 15118發佈之前的市場發展。不幸地是，因為電動汽車市場的爆發式增長超過了ISO 15118協定產品成熟並且達到市場化的速度，因此對市場而言，基於DIN 70121是比較單純成熟且複雜程度較低的協議。
當市場上開始規劃隨插即充功能時，大部分是採用建立在DIN 70121基礎上的AutoCharge或EIM，例如EVgo於北美導入Autocharge服務、甚至台灣電動車充電營運商EVOASIS（以EVCC ID綁定）、icharging（以車牌辨識綁定）導入隨插即用服務也是走類似途徑，也因此許多特斯拉車主反饋感覺第三方充電營運商的隨插即用使用體驗，不若TESLA Supercharger順暢和直覺。
在第三屆年度ChargeTEC大會上， Switch創始人與ISO 15118共同作者Marc Mültin發表了主題演講並參加了小組討論，並針對Plug & Charge與Autocharge發表看法：
即插即充Plug & Charge是最方便、最安全的電動汽車充電方式，它為所有充電器和電動汽車帶來了類似特斯拉的體驗。它具有防黑客功能，適用於所有充電場景，而 Autocharge 則更適合車隊充電而不是公共充電。
電動汽車行業顯然正在努力在全球所有車輛中採用ISO 15118的Plug & Charge，作為面向未來的解決方案。Autocharge在許多電動汽車中不起作用，因為該功能嚴重依賴於每輛電動汽車的唯一MAC 地址（EVCC ID）且無法確認同一台電動車永遠或經常由同一個車主駕駛，由於缺乏網絡安全很容易成為金融欺詐的犧牲品。
從上述分享可以猜想，在不久的將來Plug & Charge會逐步成為開放市場主流，讓所有車主都可以享受到更簡單便利的充電服務體驗。
就我所知，因為Plug & Charge開發需要車廠的加入，因此目前的推展大多是由電動車廠領銜與營運商與充電設備商，進行合作開發。轉頭想想，也難怪自己規劃掌控車輛及Supercharger的TESLA這塊可以走的很快，突然覺得一切都合理了起來。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。