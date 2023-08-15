《全明星辯論會》：賀瓏舉例「辛龍救劉真」惹議，辯論是種可以冒犯人的表達型態嗎？
我們想讓你知道的是
我其實滿不喜歡大多數人基於這是辯論，所以賀瓏的攻擊只要看效果不用看結果的觀點，對辯論扣上了「本來就可以得罪人」的帽子，忘記了比賽攻擊論點和交鋒並中銳利的東西並非只能夠是這些案例。我擔心賀龍選擇例子的這個印象，最終成為大家認識辯論的樣子。
文：陳睨
辯論是種可以冒犯人的表達型態嗎？
日前，《全明星辯論會》開播，出現炎上爭議的題目「曾對你有救命之恩的朋友，因欠下賭債要跟你借走大半的積蓄，你應不應該借？」中，爭議主角賀瓏立場為「不應該借」，他在比賽的過程中使用了辛龍和劉真夫妻的過往事件為例子，來論證這個持方。為了避免我在說明上有任何傳達的遺漏，以下直接放出賀瓏在自由辯時第一次提及此例的原文逐字稿：
「劉真過世之前，辛龍花了幾百萬積蓄，在她的醫藥費上，如果有救命恩人跟辛龍借錢的話，對方是不是認為，辛龍應該把那些積蓄，拿去幫別人還賭債，而不是救劉真老師呢？」
這個例子引起的廣泛網友的對立討論，有部分的人和本次比賽中扮演審判長角色的陶晶瑩一樣，認為舉此例沒有同理心；但也有其他錄影節目中的選手或是網路KOL認為既然節目訴求是辯論，這個程度的例子有什麼好不能接受，又不是「好好說話」的TED演講比賽。
先說，我的確不喜歡裁判席上只有一位辯論人能給出點評這件事，許多主持人的評價我也不一定全然贊同或覺得有意義，且在整個錄影節目中，我所看到的碎片資訊，也的確會讓我比較偏向覺得賀瓏是少數感覺是在辯論的人。但是單純在可不可以拿這個例子在場上質詢對手的事件上，我會跟審判長站同一個角度。補充一下我不是同意她的評語，我是認為賀瓏選擇此環節用例和此語氣語調的呈現並不適合。
賀瓏片段可從01:26看起：
爭議是因為大家沒搞懂辯論
兩邊的對立劍拔弩張，但爭議點其實很簡單，就是到底什麼東西是辯論？
先說，我不太確定當代社會大部分人對辯論的印象是怎麼樣的，如果方便的話大概也可以留言讓我知道。本文也藉機順便讓大家知道一下華語辯論中常見的兩種比賽進行方式。
第一種叫做政策性命題，簡單理解就是一個大型的政策立定和廢止，比方討論安樂死合法化、通姦罪除罪化（已除罪）、核四是否應該繼續運轉，這種會涉及到法律或是大型的社會公共政策的議題，都算是政策性命題。常見以奧瑞岡制作為討論方式，對於資料的檢證要求比較高，相對來說比賽的可觀賞性並沒有那麼的強。
另外一種制度則叫做價值性命題，理解門檻通常會更平易近人，常見的題目例如「愛情跟麵包哪一個更重要？」很明確的反映了這個內心比賽的特性是價值觀之間的對撞，這個類型的題目常搭配新加坡制的辯論制度，該制度帶有為電視節目服務的背景，所以本身的表演性質是比較強烈的，也更加面對普羅大眾。
對照一下，應該可以發現《全明星辯論會》明顯是後者，新加坡制的價值性命題。
其實，不管是哪一個賽制，現場有觀眾都是無可厚非的事情，事實上大多數的辯論比賽，我們都是期待有觀眾，或者是希望能夠被看見的。不過，在長久比賽的習慣薰陶下，也有選手政策性命題資料海洋，或是場上求生的衝鋒慾望中，會忘記身為辯論選手被「凝視」的責任。
在台灣，辯論不算是大眾性活動，很難有大量認真的觀眾在場下看著選手，使得選手很容易沈浸在自己、對手和裁判的小三角中不可自拔，但事實上，各種國際性賽事裡，被直播或是底下有數十到近百人的觀眾都是常態，這群閱聽眾的掌聲和靜默也一直是選手可以操作的空間，被看見本來就是新加坡制辯論的使命。
被凝視者要有場感的自覺
之所以會提到上述的這些概念，主要是想要讓大家知道，即使是競技性賽場上的辯論選手，也都有應該要為觀眾和裁判的感情服務的使命，甚至可以說，這本來就會影響輸贏。
更白話來說，訓練選手選點、選案例、再把例子講的讓觀眾能夠接受和聽懂，本來就是這類型辯論應該要考核的項目。賀瓏的比賽很明顯是選擇了一個讓對方很難做處理的舉例模式，讓對方在這個案例上沒有回答的空間，這種做法在自由辯裡是很常見的預先準備策略，問題是出在這個例子本身，完全忽略了觀眾接受度和表演性的平衡。
這樣篩選觀點跟判斷觀眾情緒可否被引導的能力，我稱之為「場感」。這種感覺非固定，也沒有標準答案，很多時候會是選手綜合性表現的結果呈現出來的氛圍判斷。但是無論如何還是必須得說，至少在選手還沒有找到個人風格，知道自己的表達方式如何應對更討喜之前，你應該要有判斷什麼話題講起來更能夠幫助大家接納持方的能力，也會去思考哪一些東西說出來本來有侵擾他人風險，會起到反效果。
沒有預判這件事情，本來就是準備上的失職。
不過我還是要說，本人可以接受「炎上」是冒犯的藝術、「火烤」本來就帶有人身攻擊的成分，或者是許多脫口秀演員在開玩笑的尺度上面可能會相對於他人接受度更高，甚至會有地獄哏專長。這一切的前提都是建立在這些制度和模式一開始就已經約定俗成，可以說是有不成文前提或是既存規範維繫好的運作模式，點開節目選擇觀看本身就代表你接受了此類節目的背景設定。
秉持同一原則，辯論的前提裡可從來不包含冒犯，相反，新加坡制比賽場上的辯論選手反而應該要盡可能的去收納大多數觀眾可以接受概念的極限，才更有可能獲得票數上的支持。
我曾經評過一場北京區域大學的比賽，他們在討論學區劃分的問題，光是選手非常簡要的用「好學校」跟「爛學校」來全場討論家長的選校焦慮，就已經是我認為需要被提醒的危險說法了，這就是一個面對觀眾的選手應該要負責的態度。我們應該要在最大公約數裡面找到一個可以聚焦在提問本身，而不是最後出現爭議的例子來做設計。
本來遲了幾天就沒有打算發文，但看到目前風向還是決定來說說話。我其實滿不喜歡大多數人基於這是辯論，所以賀瓏的攻擊只要看效果不用看結果的觀點，對辯論扣上了「本來就可以得罪人」的帽子，忘記了比賽攻擊論點和交鋒並中銳利的東西並非只能夠是這些案例，辯論比賽更多亮點該出現在處理價值觀的對撞、邏輯反應和拆解能力、還有獨特的切入點上。我擔心賀龍選擇例子的這個印象，最終成為大家認識辯論的樣子。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。