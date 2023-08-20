關心喪親者：真正令人感到悲傷的是關係，並非身分
我們想讓你知道的是
要敏銳地察覺喪親者的悲傷，並且能夠對他們產生同理心，當面對他們時，請提醒自己需要多花一點時間，安靜和專心地聆聽生者與死者的關係。
文：安寧服務社工梁梓敦
當我們每天閱讀報紙，都必定會見到有人死亡的新聞。面對這些不認識的人的死亡，我們普遍都不會感到悲傷，當然間中會有一點難過或可惜，但相信亦不至於令我們哀傷一段日子。
我們會有以上感覺，並非我們冷酷無情，其實只是我們不認識死者，亦代表我們之間根本沒有任何關係。當明白悲傷的產生主要來自關係，下一步就需要釐清身分和關係是不一樣的。兩個人縱使有血緣關係，但他們的關係可以十分疏遠。相反兩個人的身分不緊密，亦不代表他們的關係不親密。
數年前我曾面見一對接近六十歲的夫婦，原因是該男士的父親（已經90多歲）因長期病患去世。會面期間那位男士的情緒十分平靜，他認為父親畢竟年事已高，又患上多種長期疾病，因此他已經早有心理準備父親會隨時離世，相反他的太太不斷在哭泣，情緒明顯比丈夫差很多。過程中這男士甚至忍不住罵她：「為甚麼哭呢？現在究竟是我的父親死了還是你的父親死了？」
會面後，我致電這位妻子問她悲傷的原因。她表示自己的父親在她年幼時就已經去世了，後來當她嫁入這個家庭，她的老爺對她很好，因而讓她感到好像重新再有一位父親似的，亦因此她對老爺的離世感到非常傷心。這個例子提醒我們：要有效關心喪親者，必須要仔細留意他們的關係——而非單純從身分作判斷。
人普遍會很容易落入只看到身分，就等同於關係的陷阱當中。寵物離世就是其中一個最典型的例子。近年來，我認識有不少單身的人，又或者結婚後不打算生小孩子的夫婦，他們選擇飼養寵物，並非常愛護這些寵物。對這些主人來說，牠們並非只是動物，而是家人，所以他們會因寵物死亡而極度悲傷。
我曾經有一位朋友的貓因器官出血而突然死亡，當時她哀傷到不能上班，甚至要請幾天假去平復自己的情緒。當她上班後，她與我分享自己經歷了喪子之痛。對一位從沒飼養寵物的人來說，可能會認為這位女士的反應過度誇張，因為那只不過是一頭動物，死了再飼養另一頭便可以了。會說出這番話的人，他們或許只看到人與動物的身分，而非親人之間的關係，所以就輕視和忽略當事人的哀傷。
還有一種情況，兩個人雖然在身分上已經沒有任何連繫，但他們仍然會被過去的關懷影響而感到悲傷，已經離婚的夫婦就是最好例子。兩個人離婚後縱使已經沒有了夫妻的身分，但過去的關係，又或者仍然是孩子父母的關係，都有機會令他們在對方離世後感到難過。離婚後的夫婦不一定會對對方抱有怨恨和憤怒，或因對方的死亡而感到高興。
要敏銳地察覺喪親者的悲傷，並且能夠對他們產生同理心，當面對他們時，請提醒自己需要多花一點時間，安靜和專心地聆聽生者與死者的關係。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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