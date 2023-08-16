檢視侯友宜能源政策：拋棄「綠能丑角論」值得鼓勵，但仍深陷「以核減煤」的迷思之中
我們想讓你知道的是
觀察侯友宜提出的核電占比提升規劃，意味著2030年前，政府需要再投注1兆元以上於核電延役與核四重啟，高於當前政府總體淨零預算規劃。此外，相較於再生能源案場已有多元商業模式，多無需台電出資興建，核電建設投資必將來自台電，將形成龐大財務負擔......
文：趙家緯（台灣氣候行動網絡研究中心總監）
侯友宜競選辦公室在8月9日提出能源政策，以「以綠永續」、「以核減煤」、「邁向無煤」、「以氣承轉」以及「節能優先」等五大政策方向，落實2040年淘汰燃煤發電，2050年達到淨零之政策目標。
從「綠能為丑角」到「以綠永續」
相較於過往國民黨在能源政策的立場，其有以下三點突破。
首先，為肯認再生能源的必要性。在「以綠永續」此主張下，明確指出再生能源是台灣主要能源支柱，一改過往馬英九前總統的綠能是丑角論，也跟四年前韓國瑜競選總統，將綠能比喻為還未成熟的「5G手機」的論調。
再者為提出無煤時程，過往國民黨採用「以肺發電」、「火力全開」等論點攻擊能源轉型時，卻常出現其提出的燃煤火力占比均較執政黨的能源轉型政策目標為高，此次至少負責任訂定階段性的減煤時程。
最後一點，首次提出將需求面管理的節能政策納入論述，相較於過往國民黨大舉將需量反應、冷氣適溫推動、大用戶節能管理要求，均將其貶抑為掩蓋缺電真相，但此次侯友宜能源政策中，不僅提出的節能優先，更肯認「提高電力調度效益」的必要性。
但雖有前述三點突破，侯陣營仍陷於核電迷思提出的「以核減煤」主張，將導致其他四點政策目標難以落實。
核電不是達到淨零的必要選項
侯友宜在簡報中，引用國際能源總署（IEA）的淨零路徑研究，指出核電要倍增才能達到淨零。但此舉乃偏頗引用。
IEA所提出的淨零路徑中，電力系統要達到淨零，得需靠再生能源於電力結構之占比於2030年時提升至61%，在2050年時達到 88%，而在2050年時全球核能發電量倍增，然占比則是由目前的10%降至8%。
電力系統去碳化中，核能與CCS是較具爭議性的議題，因此IEA進一步分析若先進經濟體將不會有核電機組延役或興建新機組的情形、且新興市場與開發中經濟體中亦建置速度延緩，導致全球2050年的核能發電量較淨零情境少60%，占比降至5%以時，則可藉由提升風力與光電的裝置量10%左右，仍可同樣達成2040年電力系統去碳化。
侯友宜競選辦公室主張沿用核電有助降低發電成本，又主張沒有核安就沒有核電，但未理解全球已經沒有所謂的安全又便宜的核電。
如IEA在淨零路徑中，均已指出2030年後核電成本均將是離岸風力與光電的3倍以上，而擁核陣營寄望極深的小型核能機組，依據美國能源經濟與金融分析研究所（The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA）研究分析，成本更將是再生能源的五倍以上。
且回到台灣的脈絡下，侯陣營提出2030年時，核電占比要重回到12%的水準，意即除了核三要延役外，更要將目前已處於除役過渡階段的核一與核二廠，重新進入發電狀態，此乃全球未見先例。
若盤點侯友宜競選辦公室提出的核電占比規劃，依據官方淨零路徑提出的用電成長率1.5%~2.5%進行估算時，要達到此占比目標，不僅是核一到核三廠全部延役，1980年開始推動的核四廠，則需要歷時60年後，於2040年可運轉，且需要增加七至十三座小型核能反應爐，散布在各縣市主要工業區中，方能達到2050年時核電占比18%的目標。
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侯友宜核電占比規劃
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時間
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2030
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2040
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2050
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占比
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12%
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16%
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18%
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發電量（億度）
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400
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580~630
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750～900
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核電機組規劃
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核一～核三延役
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核一～核三延役
核四運轉
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核一～核三延役
核四運轉
7~13個SMR
況且核電廠延役，亦須面臨其耐震係數不足，需重新補強，此便需新增成本。
以日本為例，朝日新聞近期調查發現，日本核電業為達到福島核災後新核安標準，其投入的總成本至少達到5兆8千億日圓（1.3兆台幣左右）以上，如裝置容量為825MW的女川核電廠2號機，其因應安全提升的投資更達到7100億日圓（1560億台幣）以上。
若以此估算既有核電延役後的發電成本，絕非近期每度1.57元，而將是超過每度3元以上，此發電成本均已高於2025年時新離岸風力發電成本，均已相近。故以核電延役可減少台電虧損為論點，有利於平穩電價，並未符合事實。
而侯陣營主張以核減煤，其主張2030年的燃煤占比可降至14%，2040年達到無煤，但事實上在其政策規劃中，未來十年間，再生能源與燃氣才是主要減煤貢獻者。
觀察侯友宜提出的核電占比提升規劃，意味著2030年前，政府需要再投注1兆元以上於核電延役與核四重啟，高於當前政府總體淨零預算規劃。此外，相較於再生能源案場已有多元商業模式，多無需台電出資興建，核電建設投資必將來自台電，將形成龐大財務負擔。
此類預算亦將產生排擠效應，減損於再生能源、能源效率、氫能等真正有助於達成無煤的解方。
壓縮綠電需求
企業不僅要求不缺電，亦在意是否會缺少綠電。
依據RE100評估，2030年時，台灣企業的綠電需求量超過250億度以上。且在在蘋果2030年達成供應鏈碳中和，台積電綠電占比要達到40%，政府要求製造業綠電占比要達到15%以上等趨勢下，台灣企業履行各類綠電承諾時，2030年的綠電需求量便須達到600億度以上。
而侯友宜提出的再生能源規劃，2030年時比官方少100億度，2035年時更少300億度以上，將不利企業履行RE100目標。
此外，再生能源必須要搭配可具有彈性調度能力的機組，各類發電機組中，則以核電最不符合彈性調度需求。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航