檢視侯友宜能源政策：拋棄「綠能丑角論」值得鼓勵，但仍深陷「以核減煤」的迷思之中

文:趙家緯(台灣氣候行動網絡研究中心總監)

侯友宜競選辦公室在8月9日提出能源政策,以「以綠永續」、「以核減煤」、「邁向無煤」、「以氣承轉」以及「節能優先」等五大政策方向,落實2040年淘汰燃煤發電,2050年達到淨零之政策目標。

從「綠能為丑角」到「以綠永續」

相較於過往國民黨在能源政策的立場,其有以下三點突破。

首先,為肯認再生能源的必要性。在「以綠永續」此主張下,明確指出再生能源是台灣主要能源支柱,一改過往馬英九前總統的綠能是丑角論,也跟四年前韓國瑜競選總統,將綠能比喻為還未成熟的「5G手機」的論調。

再者為提出無煤時程,過往國民黨採用「以肺發電」、「火力全開」等論點攻擊能源轉型時,卻常出現其提出的燃煤火力占比均較執政黨的能源轉型政策目標為高,此次至少負責任訂定階段性的減煤時程。

最後一點,首次提出將需求面管理的節能政策納入論述,相較於過往國民黨大舉將需量反應、冷氣適溫推動、大用戶節能管理要求,均將其貶抑為掩蓋缺電真相,但此次侯友宜能源政策中,不僅提出的節能優先,更肯認「提高電力調度效益」的必要性。

但雖有前述三點突破,侯陣營仍陷於核電迷思提出的「以核減煤」主張,將導致其他四點政策目標難以落實。

核電不是達到淨零的必要選項

侯友宜在簡報中,引用國際能源總署(IEA)的淨零路徑研究,指出核電要倍增才能達到淨零。但此舉乃偏頗引用。

IEA所提出的淨零路徑中,電力系統要達到淨零,得需靠再生能源於電力結構之占比於2030年時提升至61%,在2050年時達到 88%,而在2050年時全球核能發電量倍增,然占比則是由目前的10%降至8%。

電力系統去碳化中,核能與CCS是較具爭議性的議題,因此IEA進一步分析若先進經濟體將不會有核電機組延役或興建新機組的情形、且新興市場與開發中經濟體中亦建置速度延緩,導致全球2050年的核能發電量較淨零情境少60%,占比降至5%以時,則可藉由提升風力與光電的裝置量10%左右,仍可同樣達成2040年電力系統去碳化。

侯友宜競選辦公室主張沿用核電有助降低發電成本,又主張沒有核安就沒有核電,但未理解全球已經沒有所謂的安全又便宜的核電。

如IEA在淨零路徑中,均已指出2030年後核電成本均將是離岸風力與光電的3倍以上,而擁核陣營寄望極深的小型核能機組,依據美國能源經濟與金融分析研究所(The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA)研究分析,成本更將是再生能源的五倍以上。

且回到台灣的脈絡下,侯陣營提出2030年時,核電占比要重回到12%的水準,意即除了核三要延役外,更要將目前已處於除役過渡階段的核一與核二廠,重新進入發電狀態,此乃全球未見先例。

Photo Credit: 台電 位於新北市石門的核一廠

若盤點侯友宜競選辦公室提出的核電占比規劃,依據官方淨零路徑提出的用電成長率1.5%~2.5%進行估算時,要達到此占比目標,不僅是核一到核三廠全部延役,1980年開始推動的核四廠,則需要歷時60年後,於2040年可運轉,且需要增加七至十三座小型核能反應爐,散布在各縣市主要工業區中,方能達到2050年時核電占比18%的目標。

侯友宜核電占比規劃 時間 2030 2040 2050 占比 12% 16% 18% 發電量(億度) 400 580~630 750~900 核電機組規劃 核一~核三延役 核一~核三延役 核四運轉 核一~核三延役 核四運轉 7~13個SMR

況且核電廠延役,亦須面臨其耐震係數不足,需重新補強,此便需新增成本。

以日本為例,朝日新聞近期調查發現,日本核電業為達到福島核災後新核安標準,其投入的總成本至少達到5兆8千億日圓(1.3兆台幣左右)以上,如裝置容量為825MW的女川核電廠2號機,其因應安全提升的投資更達到7100億日圓(1560億台幣)以上。

若以此估算既有核電延役後的發電成本,絕非近期每度1.57元,而將是超過每度3元以上,此發電成本均已高於2025年時新離岸風力發電成本,均已相近。故以核電延役可減少台電虧損為論點,有利於平穩電價,並未符合事實。

而侯陣營主張以核減煤,其主張2030年的燃煤占比可降至14%,2040年達到無煤,但事實上在其政策規劃中,未來十年間,再生能源與燃氣才是主要減煤貢獻者。

觀察侯友宜提出的核電占比提升規劃,意味著2030年前,政府需要再投注1兆元以上於核電延役與核四重啟,高於當前政府總體淨零預算規劃。此外,相較於再生能源案場已有多元商業模式,多無需台電出資興建,核電建設投資必將來自台電,將形成龐大財務負擔。

此類預算亦將產生排擠效應,減損於再生能源、能源效率、氫能等真正有助於達成無煤的解方。

壓縮綠電需求

企業不僅要求不缺電,亦在意是否會缺少綠電。

依據RE100評估,2030年時,台灣企業的綠電需求量超過250億度以上。且在在蘋果2030年達成供應鏈碳中和,台積電綠電占比要達到40%,政府要求製造業綠電占比要達到15%以上等趨勢下,台灣企業履行各類綠電承諾時,2030年的綠電需求量便須達到600億度以上。

而侯友宜提出的再生能源規劃,2030年時比官方少100億度,2035年時更少300億度以上,將不利企業履行RE100目標。

作者製作提供 綠電供給與需求比較

此外,再生能源必須要搭配可具有彈性調度能力的機組,各類發電機組中,則以核電最不符合彈性調度需求。