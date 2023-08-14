南海爭端再起，中國外長王毅訪星馬柬能鞏固與東協關係嗎？

文：林柏宏

中國外長王毅上周訪問新加坡、馬來西亞及柬埔寨3國，希望藉此與東南亞加強戰略溝通。專家分析，王毅此行可能是想削弱星美安全關係，也想與大馬進一步強化經貿合作，而高科技中企能否大舉進駐當地是觀察重點。此外，雖然王毅訪柬將深化中柬關係，但恐也導致西方與金邊關係下修。

中共中央政治局委員王毅在回鍋擔任中國外長後，本周啟動首次海外出行，前往位於東南亞的新加坡、馬來西亞及柬埔寨進行訪問。

據中國外交部消息，王毅在8月9號晚上抵達新加坡後，與外交部長維文（Vivian Balakrishnan）會晤，11日與新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong ）和副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）會面。

香港01報導，王毅表示，中國國家主席習近平同李顯龍在今年3月宣布，將中新關係升級為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，「為雙方高水平互利合作開闢新前景，相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下繼續走在中國同周邊國家關係的前列」。

李顯龍稱，星國高度評價中國「推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行......共同維護地區和平穩定發展」。

新加坡是王毅進行東南亞三國訪問的第一站，他於11日前往馬來西亞進行訪問，最後在柬埔寨結束此次行程。

王毅首站訪新加坡意圖削弱星美防衛合作？

中國外交部發言人稍早表示，東南亞國家是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴，目前中國同新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係也「保持良好發展勢頭」，因此，中方期待透過此次出訪，同東南亞三國「加強戰略溝通」。

然而，中國與東南亞近期因南中國海爭端顯得並不平靜。菲律賓於8月6日指責中國海警在南中國海的第二托馬斯淺灘（菲律賓稱阿雲錦淺灘、中國稱仁愛礁）附近海域對其船隻發射水砲，但中國卻回應稱，第二托馬斯淺灘為其領土，中國海警「現場操作專業、克制，無可非議」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，中菲近期的海上衝突必然在部分程度上衝擊了中國與東協間的關係，因此這次王毅前往新加坡、馬來西亞和柬埔寨，就是希望藉由訪問這些中國認為與自己關係較好的國家，增加與東協的政治互信。

莊嘉穎透過書面回覆美國之音：「作為小國，新加坡支持的是國際法的完整。菲律賓政府最近揭發中國海警在干擾菲律賓補給行動上的粗暴行為，讓國際輿論對中國有所批評。王毅出訪，不能排除是為了要擺平在東南亞對中國的疑慮。」

此外，莊嘉穎還說，雖然目前並未觀察到中國對星國有公開的直接要求，但王毅這次出訪新加坡的另一項目的，「或許是想削弱星美之間的安全關係」。

在此之前，澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）於今年4月發布報告指出，美國印太司令部於2018至2021年間，在新加坡的人員數量增加了12%，且在這段時間內，星國向美國採購的武器裝備數量為東南亞第一。

王毅與李顯龍會晤時批評美國是單極霸權，「脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義」，導緻美國「已成為當今世界最大的不穩定因素」。

柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak） 指出，由王毅這次選擇造訪星國及大馬可以看出，北京在關注南中國海情勢之際，也渴望加強在東協的軍事存在及合作，因為其對由新加坡、馬來西亞和印尼三國共同管轄的「馬六甲海峽瓶頸及其資源獲取感到擔憂，而這將繼續成為中國的主要關注點。」

大馬盼引進高科技中企擱置南中國海爭議

王毅於11日結束星國訪問行程後，隨即在同一日與馬來西亞總理安華·依布拉欣（Anwar Ibrahim）於檳城會面。香港now新聞指出，王毅與安華討論貿易、投資等議題，雙方也同意計劃探討加強研究與教育合作的必要。

對此，馬來西亞太平洋研究中心顧問胡逸山（Oh Ei Sun） 表示，中國長年以來一直是大馬最大的貿易夥伴，此外中國在大馬的「一帶一路」項目也正在如火如荼推進當中，這次王毅出訪大馬，無疑將讓雙邊經貿合作比以往更為火熱，而馬來西亞也盼望中國國家主席習近平在今年4月與安華會面時，對該國約達1700億令吉（約370億美元）投資額的承諾，能在王毅大馬行後儘速獲得落實。

不過，胡逸山也說，大馬在期待中資之餘，更引頸期盼的是中國高科技企業能重磅進駐當地，藉此推動產業轉型。

胡逸山告訴美國之音：「安華在幾個月前到中國去訪問的時候，雙方的經貿集團簽了好幾百億的馬幣項目，那麼如何把這些項目落實，我想也會是他們這一次談論的重點。現在關鍵其實在於中方，有沒有意識再加強在『一帶一路』框架之下，在馬來西亞所進行的各項的投資。當然我們從馬方的角度來看，就希望有一些比較高科技的合作，有一些比較高增值的產業能夠在馬來西亞落地，而不只是比如說，把馬來西亞的一些農產品等等賣去中國而已。」

然而，與中國和菲律賓一樣，中國與大馬的海上沖突亦是兩國合作的隱憂。今年4月，北京聲稱馬來西亞在南中國海的能源計畫與中國的主權海域重疊，對此表達擔憂，但吉隆坡隨後回應表示，將會致力保護馬方的南中國海主權及權益。

雖然中馬近期海上爭端再起，但胡逸山認為，大馬在王毅來訪同時，仍將採取一貫「低調以對」的姿態應對南中國海衝突，避免因惹怒北京，而衝擊雙方日趨緊密的經貿往來。