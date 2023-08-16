阿根廷總統初選極右翼成贏家，選民棄傳統兩黨，「經濟美元化」第三勢力勝出
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總統初選各黨票源比例也應證5月份副總統克莉絲蒂娜．費南德茲於電視台公開發表所言：這將是一次非典型的選舉，選票3分劃時代將來臨。阿根廷總統初選為強制性選舉，初選由選民票選出各黨10月總統大選的候選人，若10月候選人得票數比例未超過45%選票，或少於40%選票且未勝過第二候選人10%，即須在11月進行第二輪投票。
阿根廷總統初選棄傳統兩黨，經濟美元化第三勢力勝出
（中央社）阿根廷13日舉辦總統初選，右派自由經濟學家米萊成為最高票贏家，凸顯阿根廷民眾期待有別傳統的改變，阿根廷媒體稱為米萊現象正在發酵。
根據全國97％開票結果顯示，自由前進黨（La Libertad Avanza）的米萊（Javier Milei）贏得超過30％的選票，勝過傳統阿根廷兩黨，在野黨右派合力改變（Juntos por el Cambio）的29.73％的及執政黨左派祖國聯盟（Unión por la Patria）的28.61％。
總統初選各黨票源比例也應證5月份副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）於電視台公開發表所言：這將是一次非典型的選舉，選票3分劃時代將來臨。
阿根廷總統初選為強制性選舉，初選由選民票選出各黨10月總統大選的候選人，若10月候選人得票數比例未超過45％選票，或少於40％選票且未勝過第二候選人10％，即須在11月進行第二輪投票。
阿根廷現任總統艾柏托・費南德茲（Alberto Fernández）自2019年上台後美元黑市匯率由60披索（Pesos）至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116％，阿根廷兩任政府馬克里時代及艾柏托造成的經濟困頓讓選民想尋求耳目一新的出口，高喊阿根廷經濟美元化的米萊贏得選民支持。
阿根廷媒體分析，對傳統政黨失望的選民，將不滿與對政府的怒氣，轉投票給反對現行政治制度的米萊，米萊開票結果後的發言喊出：「自由萬歲，去他的」，並說：「一直失敗的老舊事物不可能帶來一個不同的阿根廷。」
米萊超乎預期在阿根廷16個省贏得選票，讓阿根廷傳統政壇面臨洗牌，也分散了右派合力改變黨的布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）和前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）間的支持者票源，也讓執政黨苦吞自身歷史以來最低的初選得票率。
阿根廷總統初選投票率約70％，為實施初選制度來最低的數字，顯現出選民對生活及政治的疲憊感，結果也顯示選民右傾，選出自由前進黨的米萊、合力改變黨的布爾瑞奇、祖國聯盟的馬薩、我們為國家黨（Hacemos por Nuestro País）的夏瑞帝（Juan Schiaretti）和左翼和工人團結陣線Frente de Izquierda的布萊格曼（Myriam Bregman）為10月總統大選正式候選人。
分析諮商顧問狄加度（Ricardo Delgado）說，米萊勝選非常具有破壞性，為排名第3的執政黨留下了更多的不確定性，《布省資訊報》（INFOBAE）提到執政黨在經濟方面未來幾個月將可能面臨阿根廷比索暴跌等非常困難的挑戰。
阿根廷總統初選極右翼成贏家，金融市場動盪加劇
阿根廷舉辦總統初選，極右翼自由經濟學家米萊成為最高票贏家。隨後政府決定將美元官價匯率調整，阿根廷披索重貶，大跌超過20％，商家因此暫停供貨盼降低損失。
《阿根廷商務紀事報》（El Cronista）指出，米萊13日勝出總統初選後，央行提前貶值披索時機，這是政府近4年來一直抵制的事情。
在現任總統費南德茲自2019年上台後，美元黑市匯率由60披索至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116％。費南德茲執政任內，中央銀行在嚴格的外匯限制下進行每日微幅貶值，以避免大幅上漲。
阿根廷央行14日宣布，改變每日調整匯率的政策，將美元價格確定為350披索含稅365.5披索，同時將年定存升息21％，從97％提高到118％，月存9.7％。
這代表執政黨戰略的改變，經濟部長馬薩（Sergio Massa）同意國際貨幣基金組織建議的爬行釘住匯率策略，在固定價位小幅調整，或根據特定量化指標的變動而調整。
在阿根廷，每次美元上漲，都會立即轉移到價格上，在央行宣布新政策後，許多商家紛紛下架商品或暫時不提供報價，等待一切穩定後，才更新價目表。經濟學家阿塔納（Daniel Artana）認為最有可能的情況是，隨著通貨膨脹，經濟衰退加深，並加劇了危險的財務狀況。
經濟學家魯卡（Matías De Luca）預估，披索大幅貶值，意味8、9月將可能迎接上升為2位數的通膨，他認為原因是阿根廷央行只剩下美元為私人存款的準備金，還有主張美元化並提議統一匯率的米萊初選勝出，造成人們預期美元更具價值。
新聞來源
- 阿根廷總統初選棄傳統兩黨 經濟美元化第三勢力勝出（中央社）
- 阿根廷總統初選極右翼成贏家 金融市場動盪加劇（中央社）
延伸閱讀
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- 阿根廷11歲女童遇搶劫致死震驚社會，為周日總統初選增添不確定性
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。