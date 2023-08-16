阿根廷總統初選極右翼成贏家，選民棄傳統兩黨，「經濟美元化」第三勢力勝出

阿根廷總統初選棄傳統兩黨，經濟美元化第三勢力勝出

（中央社）阿根廷13日舉辦總統初選，右派自由經濟學家米萊成為最高票贏家，凸顯阿根廷民眾期待有別傳統的改變，阿根廷媒體稱為米萊現象正在發酵。

根據全國97％開票結果顯示，自由前進黨（La Libertad Avanza）的米萊（Javier Milei）贏得超過30％的選票，勝過傳統阿根廷兩黨，在野黨右派合力改變（Juntos por el Cambio）的29.73％的及執政黨左派祖國聯盟（Unión por la Patria）的28.61％。

總統初選各黨票源比例也應證5月份副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）於電視台公開發表所言：這將是一次非典型的選舉，選票3分劃時代將來臨。

阿根廷總統初選為強制性選舉，初選由選民票選出各黨10月總統大選的候選人，若10月候選人得票數比例未超過45％選票，或少於40％選票且未勝過第二候選人10％，即須在11月進行第二輪投票。

阿根廷現任總統艾柏托・費南德茲（Alberto Fernández）自2019年上台後美元黑市匯率由60披索（Pesos）至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116％，阿根廷兩任政府馬克里時代及艾柏托造成的經濟困頓讓選民想尋求耳目一新的出口，高喊阿根廷經濟美元化的米萊贏得選民支持。

阿根廷媒體分析，對傳統政黨失望的選民，將不滿與對政府的怒氣，轉投票給反對現行政治制度的米萊，米萊開票結果後的發言喊出：「自由萬歲，去他的」，並說：「一直失敗的老舊事物不可能帶來一個不同的阿根廷。」

米萊超乎預期在阿根廷16個省贏得選票，讓阿根廷傳統政壇面臨洗牌，也分散了右派合力改變黨的布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）和前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）間的支持者票源，也讓執政黨苦吞自身歷史以來最低的初選得票率。

阿根廷總統初選投票率約70％，為實施初選制度來最低的數字，顯現出選民對生活及政治的疲憊感，結果也顯示選民右傾，選出自由前進黨的米萊、合力改變黨的布爾瑞奇、祖國聯盟的馬薩、我們為國家黨（Hacemos por Nuestro País）的夏瑞帝（Juan Schiaretti）和左翼和工人團結陣線Frente de Izquierda的布萊格曼（Myriam Bregman）為10月總統大選正式候選人。

分析諮商顧問狄加度（Ricardo Delgado）說，米萊勝選非常具有破壞性，為排名第3的執政黨留下了更多的不確定性，《布省資訊報》（INFOBAE）提到執政黨在經濟方面未來幾個月將可能面臨阿根廷比索暴跌等非常困難的挑戰。

阿根廷總統初選極右翼成贏家，金融市場動盪加劇

阿根廷舉辦總統初選，極右翼自由經濟學家米萊成為最高票贏家。隨後政府決定將美元官價匯率調整，阿根廷披索重貶，大跌超過20％，商家因此暫停供貨盼降低損失。

《阿根廷商務紀事報》（El Cronista）指出，米萊13日勝出總統初選後，央行提前貶值披索時機，這是政府近4年來一直抵制的事情。

在現任總統費南德茲自2019年上台後，美元黑市匯率由60披索至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116％。費南德茲執政任內，中央銀行在嚴格的外匯限制下進行每日微幅貶值，以避免大幅上漲。

阿根廷央行14日宣布，改變每日調整匯率的政策，將美元價格確定為350披索含稅365.5披索，同時將年定存升息21％，從97％提高到118％，月存9.7％。

這代表執政黨戰略的改變，經濟部長馬薩（Sergio Massa）同意國際貨幣基金組織建議的爬行釘住匯率策略，在固定價位小幅調整，或根據特定量化指標的變動而調整。

在阿根廷，每次美元上漲，都會立即轉移到價格上，在央行宣布新政策後，許多商家紛紛下架商品或暫時不提供報價，等待一切穩定後，才更新價目表。經濟學家阿塔納（Daniel Artana）認為最有可能的情況是，隨著通貨膨脹，經濟衰退加深，並加劇了危險的財務狀況。

經濟學家魯卡（Matías De Luca）預估，披索大幅貶值，意味8、9月將可能迎接上升為2位數的通膨，他認為原因是阿根廷央行只剩下美元為私人存款的準備金，還有主張美元化並提議統一匯率的米萊初選勝出，造成人們預期美元更具價值。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺