台灣虎航15日創新板掛牌登航空股王寶座，董事長陳漢銘：疫後大啖甜頭，看旺入境藍海商機

虎航創新板掛牌早盤衝漲停，登上航空股王寶座

（中央社）台灣虎航15日以每股42.6元在創新板掛牌上市，股價開盤直衝漲停46.85元，登上航空股王寶座，但盤中漲幅收斂。董事長陳漢銘表示，虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo，且平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊。

國內首家低成本航空公司台灣虎航15日以每股42.6元在創新板掛牌上市，是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，剛登錄創新板的個股直接適用上市股票漲跌幅10%的限制，虎航15日股價開盤直衝漲停46.85元，早盤漲停與市價單有約4000張買單高掛，登上航空股王寶座，但近10時左右漲停板打開，盤中降至約3%漲幅。

為慶祝掛牌，台灣虎航董事長陳漢銘15日穿著機師服現身，在紅毯迎賓時，台灣虎航的地勤員工即興用加油棒表演一段快閃舞，吸引了不少民眾圍觀。陳漢銘表示，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一（safety first）」為營運基石，並朝著永續經營的目標邁進。

台灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收新台幣54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元。

迎接疫情後商機，陳漢銘表示，季營收和月營收都比過去好很多，對於上半年比下半年繼續成長「很有信心」，而虎航持續汰舊換新機隊，目前已經交付4架A320neo，到2027年還有11架，將以逐年2架的速度接收並汰舊換新，屆時將達15架A320neo機隊規模，平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊，而單一機型的營運模式可有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

Photo Credit: 中央社 台灣虎航創新板掛牌，董事長陳漢銘15日穿著機師服現身與吉祥物合照。中央社記者江明晏攝 112年8月15日

虎航陳漢銘：疫後大啖甜頭，看旺入境藍海商機

（中央社）台灣虎航董事長陳漢銘15日表示，疫後許多甜頭都落在虎航身上，包括日本二、三線城市旅運爆發，今年力拚打消累積虧損約30多億元，至明年農曆年前業績一路暢旺，且看好國際旅客入境台灣商機成長，將是下個獲利藍海。

疫情後航空業迎來黃金年，台灣虎航15日創新板掛牌，董事長陳漢銘受訪表示，疫後很多甜頭落在虎航身上，今年6月、7月營收連2個月創新高，6月站上新台幣10億元水準，7月達到12.6億元，看好第3季一定優於第2季，且到明年農曆年前的業績都看起來一路暢旺。

他表示，虎航今年底力拚打掉疫情間累計的虧損約30億元，並還清貸款30億元，這兩大目標今年都有望達成。他更表示，光是貸款還清一年就可以省下利息6000萬元，意味著營運體質好轉。

他也指出，今年年中台灣虎航加發基本薪資1個月和2萬元獎金，看好旅運大爆發，業績暢旺，預估今年底的年終不會比年中的水準差。

他進一步說，疫情後市場維持高票價趨勢，是因為航空公司營業成本提高，油價蠢蠢欲動，外站人力費用也因為疫後漲價，加上市場供不應求，虎航反映市場機制。

他進一步說，可以確認的是疫情後有很多甜頭落在虎航身上，包括日本二、三線城市旅運大爆發，目前虎航獨飛的航點有日本花卷、岡山、函館、旭川、佐賀、高知，以及韓國的濟州島、大邱等，越南也在疫情後轉夯，尤其峴港。

而近期中國觀光降溫，他說明，虎航從成立以來就定調專營日韓與東南亞的路線，因為中國商務客不是主要客群，不受到影響和波及。

他也表示，虎航獲利體質轉好，新的APP月底上線，且看好國際旅客入境台灣的商機成長，將是下個獲利藍海來源。

此外，虎航持續汰舊換新機隊，陳漢銘說，目前已經交付4架A320neo，9月和12月各有一架新機報到，為1架購機、14架租賃，到2027年前還有11架汰換，將以逐年約2架的速度接收並換新，屆時將達15架A320neo機隊規模，其中7架租賃和8架自購，平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀