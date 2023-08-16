台灣虎航15日創新板掛牌登航空股王寶座，董事長陳漢銘：疫後大啖甜頭，看旺入境藍海商機
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台灣虎航董事長陳漢銘表示，可以確認的是疫情後有很多甜頭落在虎航身上，包括日本二、三線城市旅運大爆發，目前虎航獨飛的航點有日本花卷、岡山、函館、旭川、佐賀、高知，以及韓國的濟州島、大邱等，越南也在疫情後轉夯，尤其峴港。
虎航創新板掛牌早盤衝漲停，登上航空股王寶座
（中央社）台灣虎航15日以每股42.6元在創新板掛牌上市，股價開盤直衝漲停46.85元，登上航空股王寶座，但盤中漲幅收斂。董事長陳漢銘表示，虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo，且平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊。
國內首家低成本航空公司台灣虎航15日以每股42.6元在創新板掛牌上市，是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，剛登錄創新板的個股直接適用上市股票漲跌幅10%的限制，虎航15日股價開盤直衝漲停46.85元，早盤漲停與市價單有約4000張買單高掛，登上航空股王寶座，但近10時左右漲停板打開，盤中降至約3%漲幅。
為慶祝掛牌，台灣虎航董事長陳漢銘15日穿著機師服現身，在紅毯迎賓時，台灣虎航的地勤員工即興用加油棒表演一段快閃舞，吸引了不少民眾圍觀。陳漢銘表示，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一（safety first）」為營運基石，並朝著永續經營的目標邁進。
台灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收新台幣54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元。
迎接疫情後商機，陳漢銘表示，季營收和月營收都比過去好很多，對於上半年比下半年繼續成長「很有信心」，而虎航持續汰舊換新機隊，目前已經交付4架A320neo，到2027年還有11架，將以逐年2架的速度接收並汰舊換新，屆時將達15架A320neo機隊規模，平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊，而單一機型的營運模式可有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。
虎航陳漢銘：疫後大啖甜頭，看旺入境藍海商機
（中央社）台灣虎航董事長陳漢銘15日表示，疫後許多甜頭都落在虎航身上，包括日本二、三線城市旅運爆發，今年力拚打消累積虧損約30多億元，至明年農曆年前業績一路暢旺，且看好國際旅客入境台灣商機成長，將是下個獲利藍海。
疫情後航空業迎來黃金年，台灣虎航15日創新板掛牌，董事長陳漢銘受訪表示，疫後很多甜頭落在虎航身上，今年6月、7月營收連2個月創新高，6月站上新台幣10億元水準，7月達到12.6億元，看好第3季一定優於第2季，且到明年農曆年前的業績都看起來一路暢旺。
他表示，虎航今年底力拚打掉疫情間累計的虧損約30億元，並還清貸款30億元，這兩大目標今年都有望達成。他更表示，光是貸款還清一年就可以省下利息6000萬元，意味著營運體質好轉。
他也指出，今年年中台灣虎航加發基本薪資1個月和2萬元獎金，看好旅運大爆發，業績暢旺，預估今年底的年終不會比年中的水準差。
他進一步說，疫情後市場維持高票價趨勢，是因為航空公司營業成本提高，油價蠢蠢欲動，外站人力費用也因為疫後漲價，加上市場供不應求，虎航反映市場機制。
他進一步說，可以確認的是疫情後有很多甜頭落在虎航身上，包括日本二、三線城市旅運大爆發，目前虎航獨飛的航點有日本花卷、岡山、函館、旭川、佐賀、高知，以及韓國的濟州島、大邱等，越南也在疫情後轉夯，尤其峴港。
而近期中國觀光降溫，他說明，虎航從成立以來就定調專營日韓與東南亞的路線，因為中國商務客不是主要客群，不受到影響和波及。
他也表示，虎航獲利體質轉好，新的APP月底上線，且看好國際旅客入境台灣的商機成長，將是下個獲利藍海來源。
此外，虎航持續汰舊換新機隊，陳漢銘說，目前已經交付4架A320neo，9月和12月各有一架新機報到，為1架購機、14架租賃，到2027年前還有11架汰換，將以逐年約2架的速度接收並換新，屆時將達15架A320neo機隊規模，其中7架租賃和8架自購，平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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