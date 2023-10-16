【大人學】你看那麼多書、上那麼多課，真的「有用」嗎？

內容口述：姚詩豪

整理：林靖淳

大人學的夥伴幾乎都是熱愛閱讀和學習的，不過大家身邊未必都是興趣相投的人，也因此就有人來詢問我：「當別人問我看這麼多書、上這麼多課有沒有用，我該怎麼回答？」

遇到這個問題，你會怎麼回答呢？是告訴對方「當然有用！」然後開始為自己的學習護航，還是其實你也曾懷疑自己，投資在學習，是否真的值得？

在這篇文章中，我想與你分享兩件事情：

被問到「讀書有沒有用？」時，你可以怎麼回答。 事實上，讀書到底有沒有「用」？

首先，我們來想想被問到這個問題時，該怎麼合宜地回應。

如果你真心相信讀書有用，其實大可不必和對方爭辯。因為對方可能會拿出更多的案例反駁你，例如：「那個誰誰誰不也沒讀什麼書，還不是年收好幾百萬？」。

不爭辯，那要怎麼說呢？

我是這樣看的：人生本質上就是一個「資源放置遊戲」。

每個人的時間、金錢、體力等都是有限的籌碼。你將籌碼投在哪裡，就會那裡得到或多或少的回報。因此，你應該把籌碼投在你相信最有價值的地方。

運用以上的觀點，你可以反問對方：「我覺得把時間花在讀書與學習，對我個人是很值得的投資！那你覺得你的時間精力花在哪裡會比較值得呢？」 根據我的經驗，當你反問這個問題，對方多半答不上話。因為即使他們省下很多讀書學習的時間，多半也都是花在吃喝玩樂划手機，也沒做什麼了不起的投資。

你這麼一問，很多時候就能停止對方的質疑，或至少暫時讓他不再以此打擾你。

那麼，讀書真的「有用」嗎？

不過，停止別人的質疑後，很多人心裡還是會有點不確定，覺得自己雖然熱愛讀書與學習，但偶爾還是有「這到底有沒有用」的疑惑。

擔任講師這麼多年，確實看過不少同學在進修後，不論是知識、人際應對，或實質收入上，都有顯著的進步：然而也有些人，從學生時代就很認真上課，畢業後也持續學習各類學問，但知識面卻沒什麼成長。

為什麼同樣都有努力學習，成果卻截然不同呢？我認為這可以從兩個面向來理解。

面向一：看得夠廣嗎？

我們偶爾會在新聞上看到，某些高學歷者甚至是大學教授被詐騙的案件。很多人會覺得很納悶，為什麼這些人這麼聰明，碰到那麼拙劣的詐騙技巧還是會上當呢？

其實，這些人雖然在專業領域非常厲害，但卻因為僅專注在單一領域的學習，鮮少接觸其他領域，也沒有留心整個社會的現況，於是看世界的廣度極其有限。當他遇到生活經驗以外的事情，很容易就掉入陷阱。

面向二：想得夠深嗎？

思考的深度其實也會影響學習成效，而思考的深度常取決於我們學習的方式。以下，我歸納了幾種學習方式：

第一種：記憶型

這類人看書時會很認真地想把內容都記下來。對他們來說，把沒有看過的專有名詞、學識理論等新知都背起來，就好像為硬碟增添檔案，下一次與人互動就能拿出來使用。

第二種：解題型

另一類人看書像在找攻略，總想著如何運用書中知識來破解生活中的關卡。這種人經常認真地學習解題步驟，但卻不常思考這些做法背後的原由。

如果你習慣使用以上兩種學習方式，其實看了再多書，對於拓展認知邊界的幫助還是有限。原因在於，你的注意力都放在背誦知識和解題步驟上，只知道What和How，卻沒有去思考背後的Why。那麼下次碰到有些變化的狀況，你很可能就無法招架了。

第三種：思考型

我認為更好的方式，是讀書時先不要想著要記下多少新名詞，或者多少解題步驟；反而是多花些心力來分析和彙整資訊，問問自己「Why」。

舉例來說：

為什麼作者會用這樣的方式思考、而我卻沒有想到呢？ 如果我還沒看這本書之前，遇到這個狀況，我會怎麼解決？看完書之後，我又會怎麼解決？ 如果我是書中的主角，在資訊有限的情況下，我會怎麼做出抉擇？ 這個解決方法在什麼情況下會有用？在什麼情況下卻不管用？

以上這些問題，書中往往不會提到，但當你能不斷地從正反兩面多思考，格局高度和思維廣度都會提升。

這就是為什麼同樣都在看書，但有些人的認知邊界會越來越廣，有的人卻始終在原地踏步。

關於「讀書有沒有用」這件事，最後我還想提醒的是，讀書與學習到底有沒有用，其實不需要向任何人證明。

我曾看過一則關於羽球國手戴資穎的新聞，她在2018年雅加達亞運打敗印度選手，順利奪得金牌後，有記者提了個尖銳的問題：「妳長時間位居世界排名第一，但在這場賽事之前，妳卻從沒拿過大賽的冠軍，妳要如何證明妳是世界第一呢？」

當時戴資穎回答：「這種事還需要證明嗎？」我在螢幕前聽她講這句話，覺得這小女生真是帥斃了。

讀書和上課也是這樣，你選擇把時間拿來做這些事情，就代表你內心認同其價值。既然如此，那就專心去做；至於它有沒有效，其實是不需要向他人證明的。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

原標：你看那麼多書、上那麼多課，真的「有用」嗎？

「加入關鍵評論網會員」每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航