【大人學】你看那麼多書、上那麼多課，真的「有用」嗎？
我們想讓你知道的是
擔任講師這麼多年，確實看過不少同學在進修後，不論是知識、人際應對，或實質收入上，都有顯著的進步：然而也有些人，從學生時代就很認真上課，畢業後也持續學習各類學問，但知識面卻沒什麼成長。為什麼同樣都有努力學習，成果卻截然不同呢？
內容口述：姚詩豪
整理：林靖淳
大人學的夥伴幾乎都是熱愛閱讀和學習的，不過大家身邊未必都是興趣相投的人，也因此就有人來詢問我：「當別人問我看這麼多書、上這麼多課有沒有用，我該怎麼回答？」
遇到這個問題，你會怎麼回答呢？是告訴對方「當然有用！」然後開始為自己的學習護航，還是其實你也曾懷疑自己，投資在學習，是否真的值得？
在這篇文章中，我想與你分享兩件事情：
- 被問到「讀書有沒有用？」時，你可以怎麼回答。
- 事實上，讀書到底有沒有「用」？
首先，我們來想想被問到這個問題時，該怎麼合宜地回應。
如果你真心相信讀書有用，其實大可不必和對方爭辯。因為對方可能會拿出更多的案例反駁你，例如：「那個誰誰誰不也沒讀什麼書，還不是年收好幾百萬？」。
不爭辯，那要怎麼說呢？
我是這樣看的：人生本質上就是一個「資源放置遊戲」。
每個人的時間、金錢、體力等都是有限的籌碼。你將籌碼投在哪裡，就會那裡得到或多或少的回報。因此，你應該把籌碼投在你相信最有價值的地方。
運用以上的觀點，你可以反問對方：「我覺得把時間花在讀書與學習，對我個人是很值得的投資！那你覺得你的時間精力花在哪裡會比較值得呢？」 根據我的經驗，當你反問這個問題，對方多半答不上話。因為即使他們省下很多讀書學習的時間，多半也都是花在吃喝玩樂划手機，也沒做什麼了不起的投資。
你這麼一問，很多時候就能停止對方的質疑，或至少暫時讓他不再以此打擾你。
那麼，讀書真的「有用」嗎？
不過，停止別人的質疑後，很多人心裡還是會有點不確定，覺得自己雖然熱愛讀書與學習，但偶爾還是有「這到底有沒有用」的疑惑。
擔任講師這麼多年，確實看過不少同學在進修後，不論是知識、人際應對，或實質收入上，都有顯著的進步：然而也有些人，從學生時代就很認真上課，畢業後也持續學習各類學問，但知識面卻沒什麼成長。
為什麼同樣都有努力學習，成果卻截然不同呢？我認為這可以從兩個面向來理解。
面向一：看得夠廣嗎？
我們偶爾會在新聞上看到，某些高學歷者甚至是大學教授被詐騙的案件。很多人會覺得很納悶，為什麼這些人這麼聰明，碰到那麼拙劣的詐騙技巧還是會上當呢？
其實，這些人雖然在專業領域非常厲害，但卻因為僅專注在單一領域的學習，鮮少接觸其他領域，也沒有留心整個社會的現況，於是看世界的廣度極其有限。當他遇到生活經驗以外的事情，很容易就掉入陷阱。
面向二：想得夠深嗎？
思考的深度其實也會影響學習成效，而思考的深度常取決於我們學習的方式。以下，我歸納了幾種學習方式：
- 第一種：記憶型
這類人看書時會很認真地想把內容都記下來。對他們來說，把沒有看過的專有名詞、學識理論等新知都背起來，就好像為硬碟增添檔案，下一次與人互動就能拿出來使用。
- 第二種：解題型
另一類人看書像在找攻略，總想著如何運用書中知識來破解生活中的關卡。這種人經常認真地學習解題步驟，但卻不常思考這些做法背後的原由。
如果你習慣使用以上兩種學習方式，其實看了再多書，對於拓展認知邊界的幫助還是有限。原因在於，你的注意力都放在背誦知識和解題步驟上，只知道What和How，卻沒有去思考背後的Why。那麼下次碰到有些變化的狀況，你很可能就無法招架了。
- 第三種：思考型
我認為更好的方式，是讀書時先不要想著要記下多少新名詞，或者多少解題步驟；反而是多花些心力來分析和彙整資訊，問問自己「Why」。
舉例來說：
- 為什麼作者會用這樣的方式思考、而我卻沒有想到呢？
- 如果我還沒看這本書之前，遇到這個狀況，我會怎麼解決？看完書之後，我又會怎麼解決？
- 如果我是書中的主角，在資訊有限的情況下，我會怎麼做出抉擇？
- 這個解決方法在什麼情況下會有用？在什麼情況下卻不管用？
以上這些問題，書中往往不會提到，但當你能不斷地從正反兩面多思考，格局高度和思維廣度都會提升。
這就是為什麼同樣都在看書，但有些人的認知邊界會越來越廣，有的人卻始終在原地踏步。
關於「讀書有沒有用」這件事，最後我還想提醒的是，讀書與學習到底有沒有用，其實不需要向任何人證明。
我曾看過一則關於羽球國手戴資穎的新聞，她在2018年雅加達亞運打敗印度選手，順利奪得金牌後，有記者提了個尖銳的問題：「妳長時間位居世界排名第一，但在這場賽事之前，妳卻從沒拿過大賽的冠軍，妳要如何證明妳是世界第一呢？」
當時戴資穎回答：「這種事還需要證明嗎？」我在螢幕前聽她講這句話，覺得這小女生真是帥斃了。
讀書和上課也是這樣，你選擇把時間拿來做這些事情，就代表你內心認同其價值。既然如此，那就專心去做；至於它有沒有效，其實是不需要向他人證明的。
本文經大人學授權刊登，原文刊載於此
原標：你看那麼多書、上那麼多課，真的「有用」嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA