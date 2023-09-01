《老派情書》：我們從不討論死亡，不是因為我們刻意迴避這個話題，只是在這裡，我們專心致志地活著
我們想讓你知道的是
在本書中，迪麗亞描述至親至愛之人的死亡、浸沐於晚年愛情的喜悅，乃至對自身疾病與死亡的恐懼。全書的所有內容，奠基於她在這段期間所有的電子郵件、簡訊、信件草稿，以及通話紀錄。面對由現狀改變而來的各種情緒，她以文字誠實以待，坦然分享她真實不過的煩惱、不願直面的難題、心中的種種猶豫。
文：迪麗亞．伊佛朗（Delia Ephron）
我們一從俄勒岡回來，我就去醫院報到，因為我必須連同療德妥，連續服用三天的特喜達（decitabine）——一天兩顆藥錠，間隔十二小時。我忠誠地服用療德妥，唯恐錯過了服用時間，會導致效果不彰。這些藥錠根本像潛水艇那麼大。我還記得，有一次我在聯合廣場西街（Union Square West）和十七街街口硬生生地吞下一顆藥。
我的化療持續著。雖然現在是緩解期，但這些額外的藥物是為了讓我維持現狀。這世上有很多醜惡的事，例如哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）對女性的性侵行為。而後引發的#MeToo運動既令人沮喪，同時也鼓舞人心。有多少工作，是因為我身為女性而失之交臂的呢？雖然我從來不會執著於這個想法，但仍不禁納悶。不過，我倒是常常想著電影產業是如何被男人與他們的利益所操控，這是再明顯不過的事。
過去，我大部分的時候都與諾拉共事，這對我是一種保護，因為她是導演，而且她很強悍。然而我也明白，我需要以一個作家的身分被看見，我有屬於我自己的故事。這表示，我需要寫書。一路走來，我很高興能夠對自己的寫作生涯毫無後悔，我總是試著融合不同的寫作形式，例如長篇小說、非小說、劇本等，可以在不同的書寫類型中轉換是種幸運。在空閒時刻，我會檢視自己過去的人生，試著不要去想這疾病會如何發展。回顧我所做的決定，發現它們都是有道理、有意義的，這使我寬心不少。
我得以靠著自己的想像力養活自己，這是多麼美好啊。
日食之旅——它的魔幻之處——鼓舞了我。這是一趟冒險——坐在高中的操場上，見證世界的消失與重現。雖然毫無證據，但我卻開始相信，我的緩解期將會很長，或者至少會持續整整十四個月，直到隔年夏天。
我和彼得懷著樂觀與歡慶的心情，著手籌備我們的結婚派對。我們寄出了電子邀請卡，上面是一張我們戴著觀測眼鏡、仰望天空、等待日全食的照片。
我們的結婚慶祝派對
十月二十九日，星期天，下午兩點至五點
歡迎你加入我們
享受蛋糕、香檳和乒乓球的美好時光
尤金烤了一個無與倫比的分層蛋糕，當中有一半是巧克力色、一半是黃色，綴以朵朵白色玫瑰和翻糖裝飾，記錄著我們的愛情故事，包括收錄了〈陌生人，進來吧〉這首歌的唱片、彼得的速霸陸、大峽谷，以及日食。那天下著傾盆大雨，不過我一點都不在意，我實在太快樂了。我安排了兩種桌球錦標賽，其中一組適合比較資深的參賽者（例如能夠殺球的人；我請客人自我評估後，自行決定報名組別）。我們的公寓裡高朋滿座。彼得的朋友愛麗絲——她很快也成了我的朋友——為我們縫製了一副隔熱手套，布料上印著我倆盯著日食的照片。每次當我用這副手套端起炙熱的鍋子時，總會想起這個快樂的時刻。
我們有一大堆計畫。感恩節的時候，我們會飛去巴黎，然後再飛到威爾斯，好讓彼得能夠認識理查和茱莉亞。接下來就是耶誕節了，我們會飛回舊金山和彼得的家人團聚。
在巴黎，我們住在一間位於左岸（Left Bank）的溫馨小旅館，光是床就占了房裡大部分的空間。我們就只是在巴黎輕鬆愜意地閒晃：到處走走，在咖啡店裡一邊品嚐咖啡和酒、一邊觀察路上的巴黎人，造訪戶外市集，在市集上買一隻烤雞，然後坐在附近的長凳上把雞大卸八塊吃將起來。我們遊覽了一些喜愛的景點，例如盧森堡公園（Luxembourg Gardens），以及展開糕點巡禮。
糕點巡禮是一趟長途漫步之旅——我最喜歡的路線是從第六區出發，沿著第七區的巴約訥街（Rue de Bayonne）一路前進——只要我們經過任何一間糕點店，就進去買一樣看起來最不起眼的點心：蘋果派、可頌、葡萄乾可頌、閃電泡芙、杏仁口味的東西、巧克力飲品、餅乾、任何檸檬口味的東西。最後，我們大包小包地帶著這些銷魂的甜點回到旅館，再點些茶或咖啡，好好地品嚐我們的戰利品。
我有一張彼得站在聖母橋（Pont Notre-Dame）上露出迷人微笑的照片，還有另一張是我更喜歡的：就在同一個地點，他的眼睛閉著，抿著嘴唇，正準備張開嘴巴大笑。這表情就像是他正在做最美妙的夢。在他身後的朦朧遠景是巴黎聖母院（Notre-Dame）——有著懸吊扶壁的哥德式建築代表作，其巨大的圓形玫瑰花窗就和雪花一樣精巧細緻。
巴黎永遠都是這麼美，這讓我感到安慰。看到這些恆常不變的地方，我滿心感恩，因為我變了很多。（距此時的一年半後，聖母院遭受祝融之災。）
在我們飛往伯明罕、預計搭乘計程車穿越威爾斯邊境並朝威河谷地出發前，我憂心忡忡地寫信給羅伯茲醫生。理查和茱莉亞的孫子前一週住在他們家時得了水痘，我們都很擔心會有病毒殘留在空氣中，導致我受到感染。這是神經兮兮還是正常反應呢？我也不知道。不過羅伯茲醫生從來不認為我神經質或過度恐慌。她說，我可以放心拜訪他們。
當我們抵達時，當地的計程車司機霍華來接我們。不論我是在伯明罕、布里斯托（Bristol）還是希斯洛（Heathrow）機場，總是他來接我。威爾斯的世界給人一種溫馨舒適感。在傑瑞過世前不久，有次我把存放我所有美金和英鎊的皮包忘在蒙茅斯一間餐館的酒吧裡，那裡是距離理查和茱莉亞家最近、古色古香的小城鎮。我不知道我把皮包忘在餐廳裡了。我有可能在教會逛手工耳環市集時遺失了，也有可能是在五金行買轉接頭時搞丟，或者忘在其他地方，例如某台車上。我只知道我的皮包不見了，而且心急如焚。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。