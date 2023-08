《沒有砲火的戰爭》：許多間諜活動其實都是外包運作，一點也不像詹姆士龐德

文:馬克.加萊奧蒂(Mark Galeotti)

外包的間諜活動

許多間諜活動一直都是外包運作。他們可不像電影中瀟灑的英國情報員詹姆士.龐德(James Bond)或冷血的美國中情局特務傑森.包恩(Jason Bourne),會在滲透敵營之前先來一杯雞尾酒。典型的臥底情報承辦人員實際上是招募者兼處理者,直白地說,他們的工作就是和外國人交朋友,並讓他們背叛母國。

這些人通常在大使館臥底,並受外交豁免權保護。他們招募到的資產就是當地人才,他們才是真正間諜活動的代表:複製文件、竊聽對話或其他要求事項(這些人才是冒著關進監獄或後腦吃一槍風險的人,端視他們在哪一個國家工作)。

至於說到應戰,臥底情報人員的真正工作確實涵蓋運作整張情報網,以往可說是一門專業藝術,而且是由一群天賦異稟的業餘愛好者、可靠的有志之士及國際雇員操盤。

隨著國家更加官僚及專業化,臥底情報漸漸成為公務員的一項工作,但同時外包也悄悄捲土重來。或許這也是無可避免的發展,一旦這份工作的技術成分越來越高,在蜂巢式通訊和網絡間諜活動(cyberespionage)激增之下,人造衛星、間諜船、電話竊聽與電子攔截都被強化或掩蓋。

此外,尤其對美國來說,當九一一恐怖攻擊事件點燃情報方面急切、無法阻擋的需求,好用來支援「反恐戰爭」(War on Terror),這是歷經十年縮編的情報界能夠立即反應的唯一方法。你無法訓練軍官學會波斯話,也不能一夜之間把他們從基輔調到喀布爾,但你仍有希望可以雇到現成專才。

然而,短期響應卻變成長期倚賴,一如二○○七年美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)在一場演講所說:「如果我們收買不到人才,就搞不成間諜活動。」

當時,七○%的美國情報預算流向民營承包商,大部分是技術活,從建造安全的資訊科技系統到蒐集電話數據。但是和現在一樣,許多業務都是在分析。好比聲名狼藉的愛德華.史諾登(Edward Snowden)就是國安局向情報界巨頭之一的博思.艾倫.漢密爾頓(Booz Allen Hamilton)簽約承包的分析師。

當然,當今「分析」這個名詞可以從撰寫中國政治或玻利維亞經濟的報告,延伸到研究監視資訊或找出國外電腦網路漏洞,以鎖定無人機攻擊。就連臥底情報也能外包。

在顛峰時期,美國在阿富汗大部分情報活動的執行者是「綠徽章」承包商,而不是政府的「藍徽章」特務。同理,在伊拉克惡名昭彰的阿布賈里布(Abu Ghraib)監獄的審訊,超過四分之三都是由外包代勞。

有鑑於美國情報界的全球野心,這套尤其是美國的一大特色,但並非美國獨有。畢竟,時不時利用一下乘勢崛起的民營情報部門,誰不樂意呢?許多國家就將情報分析外包給國際專家。

以色列NSO集團、命名微妙的義大利駭客團隊等技術間諜公司讓各國政府得以監聽異議分子的電話並駭進國外通訊,客戶包括沙烏地阿拉伯、西非國家多哥共和國(Togo)、委內瑞拉甚至西班牙。阿拉伯聯合大公國雇用前美國國安局駭客襲擊英國的批判記者。一九九○年代,俄羅斯政府聘請克羅顧問公司(Kroll Associates)追蹤蘇聯解體後被盜用的款項;俄羅斯不能也不想讓自家的情報機構去辦這件事,因為前國家安全委員會(Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost,KGB)就是這場工業規模級竊案的核心。

在其他地區,外包甚至更加隱晦。我們即將在第六章提到,俄羅斯情報服務逐漸轉向其黑社會黨羽,與它們簽約合作,在歐洲從事暗殺任務和吸收在逃特務等。另一個犯罪外包來源是急速成長的駭客產業,而且不是俄羅斯專屬。可以說它是某一類活動的完美案例,在此國家的黑箱作業把任務外包給持有執照的公司或跨國犯罪網的企業體,以及個體戶尋找案源的零工經濟圈,兩者產生碰撞與結合。

這就是重點。就像國家的瑞士軍刀是軍力持續不斷轉型的縮影,衝突與安全的概念也不斷改變,同理,對外包的護衛和利益擁護者來說,他們的職權範圍也正不斷擴張。接下來的章節將探討,從士兵到駭客、從帶風向的輿論專家(spindoctors)到流氓、從律師到會計師,如今各國手上就有這麼多現成的「優秀士兵」可以部署用來與他國鬥爭。

有些人可能直接效命,但大部分是現代衝突產業中各種形式論件計酬的個體戶、分包商和臨時工。在這個過程中,指揮與控制、權力與責任的分野變得模糊。發動攻勢不必然源自內閣作戰室,在新聞室或會議室就能輕鬆完成。你的「士兵」不一定拿著你國家的護照,甚至你不一定知道他們正在作戰,或是為哪一方而戰。

