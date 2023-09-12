美中對抗凸顯人權爭論，中國以恐怖主義為名定調新疆問題「維穩」高於「治理」
我們想讓你知道的是
習近平在2014年訪問新疆後，對相關官員發表談話，要求全面執行反恐怖、反滲透、反分裂鬥爭，「絕不姑息」。當時新疆地方領導人陳全國將習言論視為鎮壓行動理由，2016年接任黨委書記後、新疆拘留營的規模便急遽擴大，相關報導指出有百萬名少數民族人士被關押進拘留營，要求地方官員「把所有該抓的人都抓進去」。
近月來，根據美國《紐約時報》幾則涉及新疆人權議題新聞報導及評論，引發外界對維吾爾族勞動人權爭論。
一件是美國福特汽車公司與中國寧德時代大型電池製造商達成一項許可協議，該協議可能導致福特汽車製造商依賴與中國新疆地區強迫勞動有關聯的公司。另一件新聞則是報導，企鵝出版社出版塔希爾・哈木提・伊茲格爾的回憶錄《等著在夜里被逮捕》（Waiting to Be Arrested at Night），據其書所論長期以來中國政府對新疆維吾爾進行鎮壓。
前書指出2017年後中國政府鎮壓手法更加嚴厲，幾乎有數十萬人受到政府設立拘禁營管束，數百萬人生活在嚴密且日益加強的社會控制機制所監視。而上述寧德時代涉新疆強迫勞動爭議，福特合作項目面臨審查，2022年12月寧德時代宣稱曾是這家新疆公司的少數股東，並嚴格禁止在其供應鏈中使用強迫勞動。2023年3月公開剝離所持新疆志存鋰業有限公司的股份。
然而，美國國會認為這些項目是強迫勞動的一種形式。這些鎮壓手段運用數位技術控制變得更加先進，政府為追蹤活動人士建立龐大的DNA數據庫。此兩件新聞可以印證美國在新疆維吾爾族勞動權益問題，與中國政府存在嚴重分歧。
中國涉疆政策及整體情勢，依然強調維穩
2022年7月12日至15日，習近平在新疆考察調研，這是自2014年以來首次赴疆，中國官媒解讀這次考察是「鮮明宣示治疆方略」。習近平視察大學、博物館和社區，關注民族團結和社會穩定；也關注經濟，在視察「一帶一路」設施時稱新疆已變成樞紐。
習宣稱隨著共建「一帶一路」推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶。中共第三次新疆工作座談會提出方略：「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」，此為「就是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示。」
全國政協主席王滬寧在2023年5月22日至24日考察新疆，宣稱必須完整貫徹中共治疆方略，深入學習貫徹習近平思想，其講話內容包括，要堅定不移推進「反恐維穩」法治化、常態化；堅定不移做好民族宗教工作，不斷增進各民族對中國共產黨、中國特色社會主義的認同等等。王滬寧的上述講話，與其前任汪洋相比，對新疆的態度顯得更加強硬、嚴厲。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
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你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約