台灣能向泰國學習什麼？曼谷是亞洲最塞車的城市，卻是最努力推動行人友善環境的城市

近期台灣因為被國際媒體稱為「行人地獄」的關係，許多城市都開始有公民團體發起行人權益的遊行，其中又以百萬網紅Cheap的發聲最有知名，將於2023年8月20日即將於台北凱道上舉行「還路於民—行人零死亡」的大遊行，這是台灣繼同婚議題以來，少數可以出現跨黨派都支持的議題，可見此議題對多數台灣人而言都相當有感。

不過，近期台灣推出的「行人霸王條款」也引發汽車族與行人之間的爭論，對此路權團體提出的做法，是加強大眾運輸以減少汽車進入市區的狀況，另外不少網紅都提到無論市區建設多少停車格與新增多少路線，實際上都還是會塞車。這點其實從泰國曼谷的交通就能理解，本文將以曼谷為實際案例，看看這個全亞洲最會塞車的城市，如何改善交通問題以及維護行人的安全以讓更多外國觀光客願意前往泰國旅遊。

興建大眾運輸系統解決塞車問題

首先，曼谷的塞車程度是眾所皆知，網路上都可以輕而易舉找到許多照片，但曼谷市政府與泰國政府針對塞車問題也提出了多項解決策略，包含多蓋一些高速公路及興建更多條捷運，且蓋得比台北捷運的速度更快。

而曼谷聯外道路當中，最容易塞車的路段就是曼谷前往泰國東部的度假勝地芭達雅（Pattaya），不少西方旅客在抵達曼谷蘇汪那朋機場（Suvarnabhumi Airport）後，就馬上搭小型巴士前往芭達雅度假，加上位於東部地區的羅勇府跟春武里府也是許多外商工廠的設置點，因此這兩座城市之間的交通一直都是相當擁擠的狀況，差不多跟台北與新竹目前的狀況一樣。

現階段曼谷往芭達雅的主要道路，地面路線雙線為12線道，另外也有高架路線雙線6縣道，在連續假期單一方向擁擠的情況之下，最多可以單向7-9線調整。見Google Map實景：

這樣的道路規模，仍然無法解決塞車問題，因為越大條的道路，就會讓越多車湧入曼谷。筆者在碩博班做研究期間，就經常搭車從郊區前往曼谷市區，最長紀錄曾經花了快三小時才抵達曼谷，但同樣的距離如果在非塞車時段搭計程車只需要30分鐘，可見其塞車程度。

後來，隨著曼谷捷運的路網向外延伸，塞車的狀況才有稍微好一點點，現階段曼谷捷運向外延伸的末端通常會設置大型停車場，讓住在郊區的人可以開車到此處停車，然後搭乘捷運前往市區工作。而每一位曾經在路上塞過兩三小時的人，通常都知道開車進去市區只會更慘，因此包含筆者與身邊的朋友，都會選擇搭大眾交通工具進入曼谷市區，雖然捷運價格真的比較貴，但至少可以省下塞車時間。