台灣能向泰國學習什麼？曼谷是亞洲最塞車的城市，卻是最努力推動行人友善環境的城市
我們想讓你知道的是
雖然曼谷的塞車程度相當嚴重，但近年泰國積極透過興建大眾運輸來解決塞車問題，同時透過各種友善行人的建設來改善觀光客的旅遊體驗與安全性，都是對泰國觀光產業有正面發展的加分點，而這也是作者洪銘謙認為台灣需要向泰國學習的點之一。
近期台灣因為被國際媒體稱為「行人地獄」的關係，許多城市都開始有公民團體發起行人權益的遊行，其中又以百萬網紅Cheap的發聲最有知名，將於2023年8月20日即將於台北凱道上舉行「還路於民—行人零死亡」的大遊行，這是台灣繼同婚議題以來，少數可以出現跨黨派都支持的議題，可見此議題對多數台灣人而言都相當有感。
不過，近期台灣推出的「行人霸王條款」也引發汽車族與行人之間的爭論，對此路權團體提出的做法，是加強大眾運輸以減少汽車進入市區的狀況，另外不少網紅都提到無論市區建設多少停車格與新增多少路線，實際上都還是會塞車。這點其實從泰國曼谷的交通就能理解，本文將以曼谷為實際案例，看看這個全亞洲最會塞車的城市，如何改善交通問題以及維護行人的安全以讓更多外國觀光客願意前往泰國旅遊。
興建大眾運輸系統解決塞車問題
首先，曼谷的塞車程度是眾所皆知，網路上都可以輕而易舉找到許多照片，但曼谷市政府與泰國政府針對塞車問題也提出了多項解決策略，包含多蓋一些高速公路及興建更多條捷運，且蓋得比台北捷運的速度更快。
而曼谷聯外道路當中，最容易塞車的路段就是曼谷前往泰國東部的度假勝地芭達雅（Pattaya），不少西方旅客在抵達曼谷蘇汪那朋機場（Suvarnabhumi Airport）後，就馬上搭小型巴士前往芭達雅度假，加上位於東部地區的羅勇府跟春武里府也是許多外商工廠的設置點，因此這兩座城市之間的交通一直都是相當擁擠的狀況，差不多跟台北與新竹目前的狀況一樣。
現階段曼谷往芭達雅的主要道路，地面路線雙線為12線道，另外也有高架路線雙線6縣道，在連續假期單一方向擁擠的情況之下，最多可以單向7-9線調整。見Google Map實景：
這樣的道路規模，仍然無法解決塞車問題，因為越大條的道路，就會讓越多車湧入曼谷。筆者在碩博班做研究期間，就經常搭車從郊區前往曼谷市區，最長紀錄曾經花了快三小時才抵達曼谷，但同樣的距離如果在非塞車時段搭計程車只需要30分鐘，可見其塞車程度。
後來，隨著曼谷捷運的路網向外延伸，塞車的狀況才有稍微好一點點，現階段曼谷捷運向外延伸的末端通常會設置大型停車場，讓住在郊區的人可以開車到此處停車，然後搭乘捷運前往市區工作。而每一位曾經在路上塞過兩三小時的人，通常都知道開車進去市區只會更慘，因此包含筆者與身邊的朋友，都會選擇搭大眾交通工具進入曼谷市區，雖然捷運價格真的比較貴，但至少可以省下塞車時間。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。