2023/08/27,
科學

《有點噁的科學》：不放屁的話你就會爆炸，在那之前還會被迫先用嘴巴噴屁

《有點噁的科學》：不放屁的話你就會爆炸，在那之前還會被迫先用嘴巴噴屁
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

屁氣有25%是吞嚥空氣和體內擴散回到消化系統的氣體混合而成，其他75%是由腸道本身產生的：是二氧化碳、氫氣、氮氣的混合物，偶爾還有甲烷，再加上少量的氣味揮發物，使您的屁風味獨具。

文：史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

你每天會放十到十五次屁，產生約一．五公升（二．六品脫）的氣體，這些氣體主要由生活在腸道中的三十九到一百兆隻微生物產生。如果這聽起來像是一派胡言，請記住，其中許多屁可能是在你睡覺或上廁所時蹦出來。很多人都對放屁感到尷尬，甚至我也不得不承認放屁得看時機、場合。但屁氣也是消化系統的重要組成部分，所以對它們感到如此緊張不安似乎很不合理。

不放屁的話，你就會爆炸耶——嗯，嚴格來說，在那之前會先發生一些其他令人反感的事情，包括氣體被迫以錯誤的方式通過你的消化系統，給你帶來難以忍受的痛苦，然後讓你用嘴巴噴屁。沒有人想要那樣，所以權衡一下利弊，最好別討厭放屁。我非常喜歡屁，所以寫了《一顆屁的科學》（Fartology），這本書介紹了放屁現象背後非比尋常的化學、物理和生物學知識。

屁氣有25%是吞嚥空氣和體內擴散回到消化系統的氣體混合而成，其他75%是由腸道本身產生的：是二氧化碳、氫氣、氮氣的混合物，偶爾還有甲烷，再加上少量的氣味揮發物，使您的屁風味獨具。一般而言，纖維食物（主要是水果和蔬菜）被結腸中的細菌分解後，會增加放屁排氣量，而屁的氣味則來自蛋白質（蛋、肉、魚、豆類、堅果），這主要由小腸中的酶分解。

並非所有屁都相同，女性放屁的威力通常比較大。雖然男性產生的氣體總體上比女性多，但一九九八年發表在學術期刊《腸子》（Gut）上的一項研究發現，女性的屁往往更臭。這是因為她們的微生物組（microbiome）所含的細菌更有可能在分解食物時產生雞蛋味硫化氫。女性的腸道也可能含有更多產生甲烷的甲烷桿菌，這意味著60%的女性放屁會排出甲烷， 而男性只有40%。因此，女性的屁更容易點燃。

比較臭的屁中可以發現一種風味揮發物，一種氣味強烈的硫醇，甲硫醇，天然氣公司會將這種物質添加到家用瓦斯中，好幫助你及早注意到瓦斯外洩。甲烷幾乎沒有氣味，因此很難知道天然氣管線是否漏氣，但被添加到其中的甲硫醇腐臭味非常重，即使濃度低得驚人，還是能聞到它的味道。天然氣正常燃燒時，甲硫醇會被破壞且沒有氣味，但是，天然氣公司在你的房子裡放屁這件事確鑿無疑，我想想還是很開心。

有些屁比較火熱？

這完全取決於新陳代謝過程：有機物細胞中的一系列化學變化，這些變化將燃料轉化供身體使用並重組為新成分。當細菌藉由醣酵解（glycolysis）將燃料轉化時，葡萄糖被分解代謝（拆解）為丙酮酸，然後丙酮酸進一步分解，這個反應會釋放大量熱量——因此熱屁就來了。

當有利於食物全速進行新陳代謝的條件一應俱全時，你往往就會放出又熱又臭的屁：也就是說，當你的腸道細菌有大量燃料可用（吃了很多膳食纖維）；當你的腸道充滿活性細菌，可能是因為它長期接收纖維，可能是因為吃了很多益生菌；當你的腸道處於絕佳運作狀態，例如，內部的熱量和酸鹼值都剛剛好。這種情況下，放屁量和氣味都應該會達到頂級水準。這時候只要盡情享受，暢快噴發。

屁之聲學

聲音來自於產生一系列壓力波的振動。只有當聲波頻率介於每秒二十次的重低音（二十赫茲）和每秒二萬次的極高音（二十千赫茲）之間，人類才聽得到這些壓力波。因此，一顆屁要被聽見，所產生的振動頻率必定在此範圍內。那個震動產生器就是你的肛門——說得更明確點是你的直腸外開口，由肛門內括約肌與肛門外括約肌這兩組環形肌肉牢牢控制著。

屁氣小學堂

製造各種氣味的屁氣主要成分：

  1. 硫化氫 臭掉的雞蛋
  2. 硫氫甲烷 爛掉的高麗菜
  3. 三甲基胺 生魚肉
  4. 硫代丁酸甲酯 起司
  5. 糞臭素 貓屎
  6. 吲哚 花香加狗屎
  7. 二甲硫醚 高麗菜
  8. 硫醇 雞蛋

隨著屁氣在你的直腸（氣體與糞便儲存槽）中累積，壓力隨之增加，你會感覺到屁意或便意，因為有一組輕巧細微的力學感受器會向大腦發送訊息（它們甚至可以區分放屁和便便）。當你決定放鬆外括約肌時（內括約肌是你無法控制的），受擠壓的氣體就能衝開一個小漏洞，穿過肛門。

但為什麼屁氣釋放時肛門會振動，發出那要命的呸呸氣音呢？好吧，這全都與壓力和摩擦有關。打開一點縫隙會讓屁出來，但氣體一移動，它也在屁流過的同時將肛門括約肌往回吸。有一部分是因為流速快使壓力降低，部分是因為放屁時，氣流沿著括約肌周圍轉彎繞出，還有部分是因為一旦有洞打開，直腸中的壓力就會稍微下降，因此洞會短暫關閉，但幾乎在關閉的同時，壓力又多了一些，再度把洞推開，降低壓力後又關上。

如此不斷反覆，直到壓力完全釋放不再上升。當這打開又關上的重複動作速度達到每秒二十次以上——恭喜中獎！你在聽覺範圍內製造出一串壓力波，成功獲得一顆屁了！

屁噴射時，縮緊或鬆開括約肌也能讓你改變屁的響聲——將屁眼擠得愈緊，音調應該就愈高，因為這樣做是增加直腸裡的氣體壓力，而括約肌愈緊，孔洞愈小，振動就愈快。

實驗二：如何用罐子盛裝你的屁？

不管你是為了將屁獨立存放好進行深入研究，或者只是因為好玩搞笑，把屁氣裝到罐子裡並不難。放一缸洗澡水，不要添加任何浴鹽或泡沫肥皂，可能會使味道改變，讓自己和罐子一起浸入水中。將整個罐子都放到水底下，等它裝滿水後將它倒置，放在肛門上方。痛快放屁，你會發現氣體向上漂浮，並將與它體積相等的水量排擠出罐子（由於阿基米德的浮力物理定律），然後你就可以蓋上蓋子了。將罐子倒過來， 同學，這就是你的屁，漂浮在罐子裡剩下的水上方。

提醒你一句：趕快將蒐集到的屁用一用，不要放太久，因為那些氣味揮發物，你應該也知道，就容易揮發嘛。它們不太可能長時間完好無損，也許會氧化或與其他氣體和水發生反應，失去它們的特性與魅力。

書籍介紹

本文摘錄自《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》，時報出版

作者：史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）
譯者：林柏宏

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鼻涕有95％是水
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