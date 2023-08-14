TNL+ 2023/08/14,
印太

歧視遊客，多人便不想接待？日本人如何看待客人

歧視遊客，多人便不想接待？日本人如何看待客人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有時會聽到一些港人去到日本的店舖而遭到拒絕，甚至有些店外貼著不招待遊客的字眼，這些都難免會打擊到本身旅途中愉快的心情，繼而讓人產生對方歧視、傲慢與偏見等的想法。這樣做到底為了甚麼？

每逢假期很多香港人都趕著「返鄉下」，但要去日本這個第二故鄉，有時會遇上一些「阻滯」。年中筆者不時收到一些幫忙請求：因為不會日語、因為那個網站只有電話或傳真號碼，所以Sato太太要變成旅行社職員，打電話去預約餐廳、酒店、買巴士票、主題樂園票等等。在這些善意的請求下，除讓筆者了解到遊客到日本的困擾，同時也希望大家可以稍稍了解一下日本人的待客之道。

日語中的「常連」

香港有「熟客」，日本中也有「常連」一詞，意思是經常來光顧的客人。大型連鎖店大概不會理會這些，皆因每天都客似雲來，來來往往，不需要有任何留戀。日本的小店，特別像是筆者住的鄉下地小商販，就非常重視，因為「常連」就像是自家育成的忠實粉絲一樣，會定期出現，當然不能虧待。當看到一些生面口，來一次可能便不會再出現的人，有心情時自會招待，但有時就真的是不愁做生意，因為鄉下小店大多都是自己的，不用為月尾的租金拼命，自然就不是有客人來便要笑臉相迎，看的是那刻店主自己樂不樂意去活動。

一定要預約嗎？

在日本不少商舖，特別是餐廳，都需要預約，原因是日本人需要有好好的準備才可以行動。這個準備可以是食材、可以是器具、可以是人手，總之一定要準備完善，日本人才會覺得不失禮，才可以盡現他們的服務質素。很多餐廳更會細心地詢問你客人中有沒有任何食物敏感、有小童的話是多少歲，需要準備怎樣的食物、怎樣的椅子。突如其來的人會令日本人覺得未必能應付，如果客人會投訴、或是作出劣評那就更加得不償失。

多人不想接待？

我們去旅行很多時都是一家大細，再加上「長老」、工人姐姐，很多時六、七個人浩浩蕩蕩步入餐廳，在報上人數後，有時接待員便面有難色叫大家等等，進去詢問一番後便搖頭，示意不行。香港的朋友就會覺得明明有位，枱拼一拼就好，或分開坐也可以。首先，語言不通都真的有點難表達大家的意願，就不如放棄，也不是所有枱都能簡單移動。另外是剛才提到的預約問題，在日本通常一行超過五、六個人去吃飯都會先打個電話問清楚，看看方不方便當日去打擾，而有些店舖也很樂意把多人的組合安排在客別室來好好招待，便皆大歡喜。再加上很多日本店家都覺得，一次來一堆人很難招呼，也會令到其他要來的客人沒有位置，雖然到現在筆者都不明白，計人頭的話多人少人來不是都一樣嗎？

歧視遊客？

有時會聽到一些港人去到日本的店舖而遭到拒絕，甚至有些在店外貼著不招待遊客的字眼，這些都難免會打擊到本身旅途中愉快的心情，繼而讓人產生對方歧視、傲慢與偏見等的想法。很多不習慣遊客的日本人，的確對外國人是有點抗拒的，語言不通、文化不同，令到他們怕會「無法招待」；習慣遊客的店家就通常會準備好多種語言的餐牌和告示，有些網站上也會有英文，希望大家都能有個開心體驗。香港人到日本遊玩時也不防留意一下，去一些有寫英文或中文的店舖，服務體驗應該會更佳，如想去一些地道小店，便可能要多做些功課或碰碰運氣了。

最後提提大家，預約好，千萬不要「no show」，有任何變動也要提早去更改，謹記何時何地都要將心比己、互相尊重。

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