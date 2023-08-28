《台灣流通革命》：比起三明治或漢堡，徐重仁決定先於7-ELEVEN推出御飯糰和關東煮
我們想讓你知道的是
雖然台灣人過去普遍不習慣吃三角飯糰和關東煮，但就像徐重仁預料的一樣，這兩種商品慢慢地被台灣消費者接受，最後成為熱賣的長銷商品。這兩種速食商品在台灣市場站穩腳步，正是台灣消費水準提升，人們的飲食生活和生活型態開始出現變化的證明，就像徐重仁預料的一樣。
文：佐宮圭
商品開發策略——以滿足顧客為第一優先
咖啡沒人買，有裂痕的茶葉蛋反而暢銷？
超商的標準SKU（Stock Keeping Unit，庫存單位）達2500個到3000個，但門市實際可以陳列的品項有限。因此「商品開發」會大幅左右一家商店的來店客數、來店頻率，甚至是營收。
而關於商品開發，徐重仁則有一個絕對不能退讓的原則。
「商品開發必須站在『顧客需求』的角度。顧客想要什麼、需要什麼？顧客追求的是好吃，還是方便？重要的是能否站在顧客的立場去思考，是否能讓顧客想經常上門。」
徐重仁之所以堅持這個原則，其實也是經過許多試錯的結果。
因為虧損連連，統一超商一度被降級為母公司齊下的所屬部門，在徐重仁的努力與堅持之下，1986年開出第100家門市，也讓超商事業獲利首度由黑翻紅，隔年得以獨立成為一家企業。這個成績也讓他在公司工作未滿10年，就當上公司的總經理。徐重仁已經繳出如此優秀的成績單，但他沒有因此停下腳步，徐重仁開始著手開發台灣7-ELEVEN的獨家商品。
徐重仁首先追求「餐飲品項的充實」。美國的7-ELEVEN也銷售三明治和漢堡等，但他希望向日本7-ELEVEN取經。
日本7-ELEVEN於1974年第一家門市開業後，短短兩年後就開始開發獨家商品三角飯糰。1978年開發出包裝薄膜，可以讓消費者在海苔保持酥脆的狀態下，享用三角飯糰，超商飯糰因此一砲而紅。截至1980年，因為便當和漢堡等速食陸續加入，營收也跟著節節高升。
不過，當時台灣的外食文化還不普及，也很少有人會買三明治或漢堡、三角飯糰等速食作為主餐。因此，徐重仁一開始先推出「茶葉蛋」。
煮茶葉蛋時要先將蛋殼敲出裂縫，然後加入香片、烏龍茶、紅茶、普洱茶等
茶葉，以及酒、醬油、味醂、辛香料等燉煮。在台灣這是許多街邊的小攤販會賣的經典商品，不過蛋殼有裂縫的蛋和獨特的氣味，與歐美人士的飲食習慣與口味都有很大的落差，因此遭到美國Southland Ice公司的督導大力反對。即使如此，徐重仁也毫不退讓。
督導要求「你們反而應該賣咖啡」。當時在美國的7-ELEVEN，卡車司機來買早餐的三明治或熱狗時，就會順道買杯自助式的咖啡。徐重仁雖然覺得美國和台灣的客層不同，但幾經思考後，「想東想西，不踏出第一步也不知道結果如何。就先試試看，真的不行就撤退就好。我也還是商品開發的新人，如果在美國都會受到歡迎的話……」，他決心採納督導的建議。
結果茶葉蛋大受歡迎，咖啡卻完全賣不出去。「所以咖啡只賣了一年就停賣了。」
有了這次經驗，繼展店策略之後，他也學到商品開發「配合地區需求在地化」的重要性。
大膽引進御飯糰與關東煮
之後在茶葉蛋開賣3年後的1990年，他開賣熱狗大亨堡，隔年又推出肉包等，不過並未開發其他引人矚目的新商品。Southland Ice公司頻繁地要求他推出美國7-ELEVEN的暢銷商品三明治和漢堡等，徐重仁卻沒有立刻答應。
「我們雖然開賣大亨堡，但因為當時的台灣幾乎沒有人吃三明治和漢堡，我們知道美式食物在台灣賣不出去，和咖啡一樣。」徐重仁補充說明。
即使如此，他還是注意到日本7-ELEVEN獨家開發的主力商品餐飲品項。「日本和台灣的飲食習慣相近，我想更容易讓台灣人接受」。
徐重仁也在計算推出時機。他認為要讓台灣民眾接受平常很少接觸的食品，就必須等到台灣的消費水準提升，民眾生活更富裕後。而在那之前，只要能增加7-ELEVEN的門市數量，既可以提升知名度，也可以讓上超商購物成為大家的日常生活習慣，他一直在等待這種生活型態的變化。
等到門市數量突破1500家，統一超商股票上市的1997年，徐重仁在台灣7-ELEVEN的餐飲品項中，新加入「御飯糰」和「關東煮」。
當時台灣沒有三角形的飯糰和關東煮。從這個角度來看，這兩項商品和三明治或漢堡會遇到一樣的挑戰。那麼，為什麼徐重仁決定先推出御飯糰和關東煮？
「御飯糰和關東煮都不是西式食物，而是和食。日本和台灣都以米食為主食的國家，所以飲食習慣上較接近，調理方式和口味上也會比較相似。」
台灣其實也有台式的飯糰，因此對消費者而言，可能會對御飯糰較有親切感。但筆者認知中，關東煮是日本特有的食物，台灣人真的能接受嗎？關於這一點，徐重仁表示「台灣用來煮湯的魚丸和關東煮的魚漿製品很像。台灣人也常用白蘿蔔煮湯，也有水煮蛋。只是組合不太一樣而已」。
儘管如此，筆者認為這個相似之處應該還沒有強烈到，會讓消費者想去買關東煮來吃吃看。台灣人對這些食物仍很陌生，就如同當時的台灣人對咖啡、三明治、漢堡的感受一樣。為什麼有這麼多不確定因素存在，徐重仁還是決定開賣御飯糰和關東煮？
「過去台灣人絕對不會吃生的魚肉。現在幾乎100％的台灣人都會吃生魚片。一開始雖然陌生，但只要一步一步來，讓商品逐步進化並嘗試，消費者慢慢就會習慣，有一天就會成為日常。」
徐重仁實踐的商品開發策略，不是去因應現有的顧客需求，而是參考日本7-ELEVEN的成功事例，發掘潛在需求，提供顧客全新的價值。
雖然台灣人過去普遍不習慣吃三角飯糰和關東煮，但就像徐重仁預料的一樣，這兩種商品慢慢地被台灣消費者接受，最後成為熱賣的長銷商品。這兩種速食商品在台灣市場站穩腳步，正是台灣消費水準提升，人們的飲食生活和生活型態開始出現變化的證明，就像徐重仁預料的一樣。
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。