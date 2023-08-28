《台灣流通革命》：比起三明治或漢堡，徐重仁決定先於7-ELEVEN推出御飯糰和關東煮

文：佐宮圭

商品開發策略——以滿足顧客為第一優先

咖啡沒人買，有裂痕的茶葉蛋反而暢銷？

超商的標準SKU（Stock Keeping Unit，庫存單位）達2500個到3000個，但門市實際可以陳列的品項有限。因此「商品開發」會大幅左右一家商店的來店客數、來店頻率，甚至是營收。

而關於商品開發，徐重仁則有一個絕對不能退讓的原則。

「商品開發必須站在『顧客需求』的角度。顧客想要什麼、需要什麼？顧客追求的是好吃，還是方便？重要的是能否站在顧客的立場去思考，是否能讓顧客想經常上門。」

徐重仁之所以堅持這個原則，其實也是經過許多試錯的結果。

因為虧損連連，統一超商一度被降級為母公司齊下的所屬部門，在徐重仁的努力與堅持之下，1986年開出第100家門市，也讓超商事業獲利首度由黑翻紅，隔年得以獨立成為一家企業。這個成績也讓他在公司工作未滿10年，就當上公司的總經理。徐重仁已經繳出如此優秀的成績單，但他沒有因此停下腳步，徐重仁開始著手開發台灣7-ELEVEN的獨家商品。

徐重仁首先追求「餐飲品項的充實」。美國的7-ELEVEN也銷售三明治和漢堡等，但他希望向日本7-ELEVEN取經。

日本7-ELEVEN於1974年第一家門市開業後，短短兩年後就開始開發獨家商品三角飯糰。1978年開發出包裝薄膜，可以讓消費者在海苔保持酥脆的狀態下，享用三角飯糰，超商飯糰因此一砲而紅。截至1980年，因為便當和漢堡等速食陸續加入，營收也跟著節節高升。

不過，當時台灣的外食文化還不普及，也很少有人會買三明治或漢堡、三角飯糰等速食作為主餐。因此，徐重仁一開始先推出「茶葉蛋」。

煮茶葉蛋時要先將蛋殼敲出裂縫，然後加入香片、烏龍茶、紅茶、普洱茶等

茶葉，以及酒、醬油、味醂、辛香料等燉煮。在台灣這是許多街邊的小攤販會賣的經典商品，不過蛋殼有裂縫的蛋和獨特的氣味，與歐美人士的飲食習慣與口味都有很大的落差，因此遭到美國Southland Ice公司的督導大力反對。即使如此，徐重仁也毫不退讓。

督導要求「你們反而應該賣咖啡」。當時在美國的7-ELEVEN，卡車司機來買早餐的三明治或熱狗時，就會順道買杯自助式的咖啡。徐重仁雖然覺得美國和台灣的客層不同，但幾經思考後，「想東想西，不踏出第一步也不知道結果如何。就先試試看，真的不行就撤退就好。我也還是商品開發的新人，如果在美國都會受到歡迎的話……」，他決心採納督導的建議。

結果茶葉蛋大受歡迎，咖啡卻完全賣不出去。「所以咖啡只賣了一年就停賣了。」

有了這次經驗，繼展店策略之後，他也學到商品開發「配合地區需求在地化」的重要性。

大膽引進御飯糰與關東煮

之後在茶葉蛋開賣3年後的1990年，他開賣熱狗大亨堡，隔年又推出肉包等，不過並未開發其他引人矚目的新商品。Southland Ice公司頻繁地要求他推出美國7-ELEVEN的暢銷商品三明治和漢堡等，徐重仁卻沒有立刻答應。

「我們雖然開賣大亨堡，但因為當時的台灣幾乎沒有人吃三明治和漢堡，我們知道美式食物在台灣賣不出去，和咖啡一樣。」徐重仁補充說明。

即使如此，他還是注意到日本7-ELEVEN獨家開發的主力商品餐飲品項。「日本和台灣的飲食習慣相近，我想更容易讓台灣人接受」。

徐重仁也在計算推出時機。他認為要讓台灣民眾接受平常很少接觸的食品，就必須等到台灣的消費水準提升，民眾生活更富裕後。而在那之前，只要能增加7-ELEVEN的門市數量，既可以提升知名度，也可以讓上超商購物成為大家的日常生活習慣，他一直在等待這種生活型態的變化。

等到門市數量突破1500家，統一超商股票上市的1997年，徐重仁在台灣7-ELEVEN的餐飲品項中，新加入「御飯糰」和「關東煮」。

當時台灣沒有三角形的飯糰和關東煮。從這個角度來看，這兩項商品和三明治或漢堡會遇到一樣的挑戰。那麼，為什麼徐重仁決定先推出御飯糰和關東煮？

「御飯糰和關東煮都不是西式食物，而是和食。日本和台灣都以米食為主食的國家，所以飲食習慣上較接近，調理方式和口味上也會比較相似。」

台灣其實也有台式的飯糰，因此對消費者而言，可能會對御飯糰較有親切感。但筆者認知中，關東煮是日本特有的食物，台灣人真的能接受嗎？關於這一點，徐重仁表示「台灣用來煮湯的魚丸和關東煮的魚漿製品很像。台灣人也常用白蘿蔔煮湯，也有水煮蛋。只是組合不太一樣而已」。

儘管如此，筆者認為這個相似之處應該還沒有強烈到，會讓消費者想去買關東煮來吃吃看。台灣人對這些食物仍很陌生，就如同當時的台灣人對咖啡、三明治、漢堡的感受一樣。為什麼有這麼多不確定因素存在，徐重仁還是決定開賣御飯糰和關東煮？

「過去台灣人絕對不會吃生的魚肉。現在幾乎100％的台灣人都會吃生魚片。一開始雖然陌生，但只要一步一步來，讓商品逐步進化並嘗試，消費者慢慢就會習慣，有一天就會成為日常。」

徐重仁實踐的商品開發策略，不是去因應現有的顧客需求，而是參考日本7-ELEVEN的成功事例，發掘潛在需求，提供顧客全新的價值。

雖然台灣人過去普遍不習慣吃三角飯糰和關東煮，但就像徐重仁預料的一樣，這兩種商品慢慢地被台灣消費者接受，最後成為熱賣的長銷商品。這兩種速食商品在台灣市場站穩腳步，正是台灣消費水準提升，人們的飲食生活和生活型態開始出現變化的證明，就像徐重仁預料的一樣。