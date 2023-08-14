我記性不好，不適合做須要處理大量資料的工作，就算有科技幫助，依然吃力。上一篇論文寫McTaggart的時間哲學，雖然是詮釋性的，但參考文獻不算大量，應付得了；可是，正在寫的這篇有關尼采「永恆回歸」的論文，參考文獻極多，就算未至於浩如煙海，也大量得令我感到透不過氣，好像怎麼看也看不完。

當然不是有關的論文和書籍全數細讀——假如那樣做，恐怕一兩年也寫不成一篇論文。我是先看論文撮要或書評來篩選，有些論文則粗略看一遍，以決定是否細讀。然而，經過篩選後要讀的文獻仍然是大量，到目前為止我在「參考資料」裏列出的已超過五十項；儘管大部份是期刊論文而不是專書，但那頁數也真夠嚇人。

細讀這些篩選出來的文獻只是第一步，讀時做筆記才是硬功夫，因為不是簡單地看到要點、記下頁數便完事。首先，要判斷哪些是要點，並估計這些文獻要點在我的論文裏可能有甚麼用處；如果要點之間互有關聯，就要明確寫下關聯之處。筆記慢慢累積起來，到了一定數量便會顯得散亂，這時要整理一下，至少略為分類，方便日後搜尋。

這篇論文已寫了超過三分一，但同時仍然在讀文獻，因為在寫作過程中會發現，一些本來以為不必看的文獻其實須要看；有時甚至要停止寫作兩三天來讀文獻，有幾次補讀文獻之後要回頭改動某些已寫好的部份。寫這種詮釋性論文只能蝸行。

請勿誤會，我不是在抱怨。寫論文和讀文獻我都是樂在其中的，是知性的樂趣。對我來說，寫作——尤其是寫論文——是哲學思考重要的一環。假如這些年來一直只是看書、思考、做筆記、和別人討論，而沒有寫論文，我的哲學思考一定沒有現在的深入。我的很多哲學觀點都是在寫作論文的過程中「逼出來」的。寫論文時，會進入特別用力思考的狀態，是寫作時才做到的；寫作是創造的過程，但不只是創作句子、組織段落、把已想好的內容寫出來，而是邊寫邊思考，創造出新的ideas，很多時候新得連自己也感到驚奇。完成的論文，往往與動筆時的構想有很大分別；假如沒有寫作，就不會有那些ideas。

寫這篇詮釋尼采「永恆回歸」的論文，當然同樣有這種在寫作中深入思考的經驗，而且還多出了閱讀大量參考文獻的刺激，令我寫作時好像腦袋裏的天空放煙花，感受到哲學思考的璀璨。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin