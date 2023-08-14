《Barbie》：推倒重來的性別實驗樂園，以苦痛連繫理念之外真實的人
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有些人會批評這部電影過於說教，像Gloria透過說出女性困境的宣言喚醒其他遭洗腦的Barbie。如果我們轉換另一個角度，視《Barbie》為喜劇的話，或能消解這些講道理的生硬感覺。那是美國喜劇常見的手法，將極端的刻板印象，以重複疊加的誇張、嘲諷形式呈現。如此表達，往往會刺痛不少人的耳朵。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
在一個早已不需要Barbie，公司Mattel每年嚴重虧損的世界，導演Greta Gerwig 2023年上映的電影《Barbie》，卻成功重新吸引世人注視眾多芭比娃娃的設計、意義。
對許多年輕一代來說，Barbie這種玩具，不論是象徵意義、娛樂性等都過時了。直到我們入場觀看這部電影，才驚豔於Greta Gerwig的奇思狂想，將看似保守的兩性符號，重新賦予Barbie極具當代意義的性別思考。
不必親手玩過Barbie和Ken，因為他們親身走進你我生存的世界，再將我們帶入芭比樂園。虛構的樂園展示了性別如何建構、規訓的過程，並在眾聲喧嘩的當下，回歸到男或女或種種定義和標籤前，人類最為真實的存在。
一：一切故事從母親的神話開始⋯⋯
例如，玩具世界有，上廁所的洋娃娃：他們有食道，你給他們一瓶奶，他們就會弄濕尿布；無疑地，牛奶很快就會在他們的胃裡變成水。這是刻意要使小女孩了解未來家務事的因果關係，把她置於未來要擔任母親角色的環境中。然而，面對忠實及複雜物質的世界，孩子只能把自己看成擁有者、使用者，卻永遠不是創造者；他並沒有劃造這個世界，他只是使用它；那裡為他準備了沒有冒險、沒有驚奇、沒有歡樂的活動。——羅蘭·巴特〈玩具〉
《Barbie》的芭比樂園維繫日常循環，眾多Barbie和Ken每天重複相同的歌舞，到底是哪一刻開始改變？當Barbie忽然在勁歌熱舞詢問死亡，她覺得凡事都不對勁，連腳根也接觸地面的時候？
不，真正的改變源自一位母親的寂寞和痛苦，Gloria。這是電影有趣的轉折，我們都以為《Barbie》會按傳統套路敘述劇情，童話般的神仙，伊甸園的初民走入現實世界，與等待成長和啟蒙的青少年相遇，成為彼此的救贖⋯⋯
Barbie的確步入現實世界，憑藉玩具和主人的心靈感應，找到了Gloria的女兒Sasha。她充滿自信，抬頭挺胸走向對方，卻被Sasha連串批評刺得無話反駁，你賣弄性感、女性商品化，讓女人的生活過得痛苦等，她只能哭成淚人。
Sasha象徵的很可能就是你我，那絕多大數年輕一輩對Barbie的印象。玩具作為孩童教育的神話，太空人一飛沖天，西部牛仔的開荒，士兵在槍林彈雨間奔跑，醫生為患者開刀治療，玩偶長幼有序地開Tea Party，以至Barbie娃娃，都呼應了成人社會的世界想像。在學校之外、之前，我們從不脫離這種對世界認知的教育。
正如Sasha這位叛逆、聰慧的青少年，我們都曾憤慨地責罵這些預設的秩序，局限了人生想像和選擇的可能，揚棄這些不堪入目的玩具。於是在回憶的快閃鏡頭，Sasha對著紙箱的Barbie娃娃搖頭，母親Gloria卻果斷拿起了其中一隻Barbie，那是屬於她的寄託和希望，那是屬於她童年閃閃發亮的回憶。
回到《Barbie》的首幕，一片荒蕪的史前時期，嬰兒遍地，女性的童年只能手執另一個嬰兒娃娃，她們從小就被告知：生兒育女，是你最應該實踐的自我價值。母親作為人類繁衍源遠流長的定位，幾乎是一個牢不可破的主流神話。富有戲劇張力，光鮮亮麗、配戴黑超的巨型芭比娃娃聳立蠻荒，旁白響起一句，Barbie終於出現了。
Sasha這一代，或許仍有無數多的限制，至少可以自主不婚不育等選擇；上一輩的現實處境更殘酷，Gloria曾經透過Barbie看見母親之外的可能，卻最終還是只能當一位母親，當一位CEO的櫃檯小姐。
當Sasha開始步入青春期，Gloria感到與女兒疏離、不被需要，她回首思考自己的人生：身體出現無數橙皮紋、活得像個毫不重要的邊緣人、死亡的陰霾漸漸降臨⋯⋯這種強烈的存在焦慮，莫名奇妙滲入了芭比樂園的Barbie，諸種不對勁，都是因為Gloria的自我質疑。
如果沒有Gloria，《Barbie》的故事將不會展開，我們將無法像Sasha般看見，世界上千千萬萬個Gloria在現實和想像的世界苦苦掙扎，看著昔日的主流隨時代逝去，新的神話掘起又再次定型、規訓了一切事物，而自己偏卻仍在泥濘中狼狽前行。
唯獨逃逸現實泥濘的束縛，Barbie將Gloria帶入芭比樂園，沿著想像的繩索，才能破解生命諸種迷惘。
二：展演性別建構，芭比樂園實驗室
因此，不論是男是女，都不是一種與生俱來的狀態，而是積極建構出來的一種轉變過程（becoming）、一種情況。法國女性主義先驅西蒙·波娃（Simone de Beauvoir）以一句經典名言闡明這種情況：「一個人不是生為女人，而是變成女人。」雖然男女兩性的關係不是全然相對，但是這個原則也適用於男性：一個男人不是生來就有男性特質，而是必須變成男人。——蕾恩·柯挪《性／別的世界觀》
如果是傳統電影，Barbie和Ken在進入現實世界，大可繼續留在那裡上演性別與救贖的情節。《Barbie》的狂想在於，讓一切在虛構和想像的芭比樂園展演，就如推倒重來的人類歷史實驗室，告訴我們所謂的性別神話，不論男女的特質到底是如何建構、塑造而成。
芭比樂園是一個母系社會，Barbie永遠是主角，Ken的生存價值附屬於她們，只能留在海灘，永遠無法在Barbie的別墅過夜。每日反復不斷遭到拒絕，Ken和Ken之間因取悅Barbie而互相妒忌，所有重要職業都被女性把持，只能充當她們的陪襯⋯⋯正是現實性別秩序的顛倒，像一塊鏡子的對照。
人類學家告訴我們，其實許多原始部落是母系社會，「男人打獵，女人採集」的說法過於片面。Ken處身的樂園，除了鏡子的顛倒，更接近盤古初開的世界。無論何者，我們都看見了Ken的壓抑不滿，他為了擺脫輕視，寧願縱身撞向巨浪；為了證實勇氣，甘心伴隨Barbie離開樂園。
對於Barbie來說，充斥性慾、凝視的現實社會，讓她不知所措。但對Ken來說，開始有人看到他，有人會問他時間，有人尊稱他做先生，是從來沒有的愉悅經驗。
他迅速將其成因歸結於父權，於不同場所宣稱自己是男性以求一官半位。當然，正如你我所認知的社會，職業不單看性別，也要有能力、證書和人脈，結果Ken所相信的父權想像，與現實世界有出入，導致了那搞笑的落差。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。