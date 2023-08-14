《Barbie》：推倒重來的性別實驗樂園，以苦痛連繫理念之外真實的人

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

在一個早已不需要Barbie，公司Mattel每年嚴重虧損的世界，導演Greta Gerwig 2023年上映的電影《Barbie》，卻成功重新吸引世人注視眾多芭比娃娃的設計、意義。

對許多年輕一代來說，Barbie這種玩具，不論是象徵意義、娛樂性等都過時了。直到我們入場觀看這部電影，才驚豔於Greta Gerwig的奇思狂想，將看似保守的兩性符號，重新賦予Barbie極具當代意義的性別思考。

不必親手玩過Barbie和Ken，因為他們親身走進你我生存的世界，再將我們帶入芭比樂園。虛構的樂園展示了性別如何建構、規訓的過程，並在眾聲喧嘩的當下，回歸到男或女或種種定義和標籤前，人類最為真實的存在。

圖片來源：電影《Barbie》劇照

一：一切故事從母親的神話開始⋯⋯

例如，玩具世界有，上廁所的洋娃娃：他們有食道，你給他們一瓶奶，他們就會弄濕尿布；無疑地，牛奶很快就會在他們的胃裡變成水。這是刻意要使小女孩了解未來家務事的因果關係，把她置於未來要擔任母親角色的環境中。然而，面對忠實及複雜物質的世界，孩子只能把自己看成擁有者、使用者，卻永遠不是創造者；他並沒有劃造這個世界，他只是使用它；那裡為他準備了沒有冒險、沒有驚奇、沒有歡樂的活動。——羅蘭·巴特〈玩具〉

《Barbie》的芭比樂園維繫日常循環，眾多Barbie和Ken每天重複相同的歌舞，到底是哪一刻開始改變？當Barbie忽然在勁歌熱舞詢問死亡，她覺得凡事都不對勁，連腳根也接觸地面的時候？

不，真正的改變源自一位母親的寂寞和痛苦，Gloria。這是電影有趣的轉折，我們都以為《Barbie》會按傳統套路敘述劇情，童話般的神仙，伊甸園的初民走入現實世界，與等待成長和啟蒙的青少年相遇，成為彼此的救贖⋯⋯

Barbie的確步入現實世界，憑藉玩具和主人的心靈感應，找到了Gloria的女兒Sasha。她充滿自信，抬頭挺胸走向對方，卻被Sasha連串批評刺得無話反駁，你賣弄性感、女性商品化，讓女人的生活過得痛苦等，她只能哭成淚人。

圖片來源：電影《Barbie》劇照

Sasha象徵的很可能就是你我，那絕多大數年輕一輩對Barbie的印象。玩具作為孩童教育的神話，太空人一飛沖天，西部牛仔的開荒，士兵在槍林彈雨間奔跑，醫生為患者開刀治療，玩偶長幼有序地開Tea Party，以至Barbie娃娃，都呼應了成人社會的世界想像。在學校之外、之前，我們從不脫離這種對世界認知的教育。

正如Sasha這位叛逆、聰慧的青少年，我們都曾憤慨地責罵這些預設的秩序，局限了人生想像和選擇的可能，揚棄這些不堪入目的玩具。於是在回憶的快閃鏡頭，Sasha對著紙箱的Barbie娃娃搖頭，母親Gloria卻果斷拿起了其中一隻Barbie，那是屬於她的寄託和希望，那是屬於她童年閃閃發亮的回憶。

回到《Barbie》的首幕，一片荒蕪的史前時期，嬰兒遍地，女性的童年只能手執另一個嬰兒娃娃，她們從小就被告知：生兒育女，是你最應該實踐的自我價值。母親作為人類繁衍源遠流長的定位，幾乎是一個牢不可破的主流神話。富有戲劇張力，光鮮亮麗、配戴黑超的巨型芭比娃娃聳立蠻荒，旁白響起一句，Barbie終於出現了。

Sasha這一代，或許仍有無數多的限制，至少可以自主不婚不育等選擇；上一輩的現實處境更殘酷，Gloria曾經透過Barbie看見母親之外的可能，卻最終還是只能當一位母親，當一位CEO的櫃檯小姐。

當Sasha開始步入青春期，Gloria感到與女兒疏離、不被需要，她回首思考自己的人生：身體出現無數橙皮紋、活得像個毫不重要的邊緣人、死亡的陰霾漸漸降臨⋯⋯這種強烈的存在焦慮，莫名奇妙滲入了芭比樂園的Barbie，諸種不對勁，都是因為Gloria的自我質疑。

如果沒有Gloria，《Barbie》的故事將不會展開，我們將無法像Sasha般看見，世界上千千萬萬個Gloria在現實和想像的世界苦苦掙扎，看著昔日的主流隨時代逝去，新的神話掘起又再次定型、規訓了一切事物，而自己偏卻仍在泥濘中狼狽前行。

唯獨逃逸現實泥濘的束縛，Barbie將Gloria帶入芭比樂園，沿著想像的繩索，才能破解生命諸種迷惘。

圖片來源：電影《Barbie》劇照

二：展演性別建構，芭比樂園實驗室

因此，不論是男是女，都不是一種與生俱來的狀態，而是積極建構出來的一種轉變過程（becoming）、一種情況。法國女性主義先驅西蒙·波娃（Simone de Beauvoir）以一句經典名言闡明這種情況：「一個人不是生為女人，而是變成女人。」雖然男女兩性的關係不是全然相對，但是這個原則也適用於男性：一個男人不是生來就有男性特質，而是必須變成男人。——蕾恩·柯挪《性／別的世界觀》

如果是傳統電影，Barbie和Ken在進入現實世界，大可繼續留在那裡上演性別與救贖的情節。《Barbie》的狂想在於，讓一切在虛構和想像的芭比樂園展演，就如推倒重來的人類歷史實驗室，告訴我們所謂的性別神話，不論男女的特質到底是如何建構、塑造而成。

芭比樂園是一個母系社會，Barbie永遠是主角，Ken的生存價值附屬於她們，只能留在海灘，永遠無法在Barbie的別墅過夜。每日反復不斷遭到拒絕，Ken和Ken之間因取悅Barbie而互相妒忌，所有重要職業都被女性把持，只能充當她們的陪襯⋯⋯正是現實性別秩序的顛倒，像一塊鏡子的對照。

人類學家告訴我們，其實許多原始部落是母系社會，「男人打獵，女人採集」的說法過於片面。Ken處身的樂園，除了鏡子的顛倒，更接近盤古初開的世界。無論何者，我們都看見了Ken的壓抑不滿，他為了擺脫輕視，寧願縱身撞向巨浪；為了證實勇氣，甘心伴隨Barbie離開樂園。

對於Barbie來說，充斥性慾、凝視的現實社會，讓她不知所措。但對Ken來說，開始有人看到他，有人會問他時間，有人尊稱他做先生，是從來沒有的愉悅經驗。

圖片來源：電影《Barbie》劇照

他迅速將其成因歸結於父權，於不同場所宣稱自己是男性以求一官半位。當然，正如你我所認知的社會，職業不單看性別，也要有能力、證書和人脈，結果Ken所相信的父權想像，與現實世界有出入，導致了那搞笑的落差。